”Tulin hakemaan lohdutuksen sanoja”

Olemme tottuneet kasvomaskeihin joka puolella maailmaa. Vastaantuleva kasvomaskia käyttävä ei ole enää vieras ilmestys, vaan melkeinpä päinvastoin. Jos näkee henkilön julkisissa paikoissa ilman kasvomaskia, alkaa se olla poikkeus, ainakin täällä japanilaisten keskuudessa.

Usein junissa matkustaessani mietin, mitä kaikkien maskien taakse mahtaa kätkeytyä. Tuntuu siltä, että kasvomaskien taakse on helpompi piiloutua, olla näyttämättä kenellekään, mitä sisällään tuntee. Kukaan ei osaa arvata kenellä on huolia toimeentulosta ja tulevaisuudesta, kenellä on pelkoa omasta ja lähimmäisten sairastumisesta, kenellä surua lähimmäisen menetyksestä. Näistä ylitepääsemättömän tuntuisilta ihmisten huolista kertoo täällä mm. ”junaonnettomuudet”, jonka viikolla aamuliikenteessä saimme kohdata.

Onnellisia ovat ne jotka eivät kätke huoliaan kasvomaskin taakse, vaan osaavat jakaa niitä ja lähteä hakemaan apua. Näin toimi eräs piiriläinen heti kesän jälkeen. Hän saapui kirkolle, kertoi elämänsä vaikeasta vaiheesta ja sanoi.” Tulin tänne hakemaan ja kuulemaan lohdutuksen sanoja. Ystäväni ovat minua lohduttaneet sanoillaan, mutta ne sanat eivät riitä. Ne tuntuvat niin jokapäiväisiltä. Nyt haluaisin kuulla enemmän sellaista jossa on kestävä perusta, jotka kantavat minua yksinkin kahden viikon ajan.” Otimme Raamatut esiin ja aloimme lukea tähän tilanteeseen sopivia Psalmeja ja muita Raamatun jakeita. Halusimme vakuuttaa piiriläistä kuinka Jumala on meidän luojamme. Hän tuntee meidät läpikotaisin, eikä mikään ole Häneltä salassa. Kaikki mitä elämässämme tapahtuu, on Jumalan tiedossa, kaikki vaikeatkin asiat. Näiden kautta Jumala haluaa kääntää katseemme Hänen puoleen eikä Hän hylkää ketään. Piiriläinen teki muistiinpanoja raamatunkohdista ja opetuksesta, joita hän kertoi lukevansa vielä kotona. Rukoilimme asioiden puolesta joita oli noussut esille. Tapaamisemme Raamatun äärellä ei jäänyt tähän kertaan, vaan olemme kokoontuneet opiskelemaan sitä viikoittain. Ennen tapaamista häneltä tulee viestejä ” Odotan Raamatun opiskelua mielenkiinnolla”. Opiskelutuokioissa piiriläinen mainitsee usein Raamatusta nouseva valosta, kuinka se vaikuttaa häneen ja on alkanut puhutella. Rukoilemme, että opiskelun kautta usko Jeesukseen Vapahtajana ja lohdutuksen tuojana elämän kaikissa vaiheissa syntisi. ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Joh. 1:1 ja 4.