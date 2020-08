Turusten lähettikirje

Kotimaan-kaudella Suomessa sekä jännittäviä suunnitelmia

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 4/2020 27.8.2020

Ensimmäiset kolme vuotta lähetyskentällä tulevat täyteen, ensimmäinen työkautemme on päättymässä, ja olemme näin ollen viettäneet ensimmäistä kotimaankauttamme Suomessa. Nyt edessämme siintää kesäloma. Kotimaankausi on tarkoitettu toisaalta lähetin omien asioiden hoitamiseen ja toisaalta seurakuntavierailuihin ja kotimaantyöhön. Viime kirjeessä pyysimme rukousta sen puolesta, että suunnitelmamme toteutuisivat koronatilanteesta huolimatta. Olemme kiitollisia, että seurakuntavierailut sekä Sleyn tilaisuudet ovat onnistuneet hyvin. On ollut mukava tavata lähettäjiä sekä tutustua uusiin, työstämme kiinnostuneisiin ihmisiin. Ilahduimme, kun jotkut tunnistivat meidät rukouskalenterin perusteella, vaikka emme olleet vielä kasvokkain aiemmin kohdanneet. Olemme päässeet käymään monissa kauniissa paikoissa ympäri Suomea. Marko on saarnannut ja toiminut liturgina jumalanpalveluksissa sen lisäksi, että olemme yhdessä pitäneet lähetystilaisuuksia. Matkamme on kulkenut mm. Jyväskylän, Pirkkalan, Hämeenlinnan, Porvoon, Leppävaaran, Kouvolan, Hyvinkään, Kontiolahden, Joensuun ja Polvijärven kautta ja jatkuu vielä Kankaanpäähän. Meidät on otettu kaikkialla lämpimästi vastaan. Vierailuilla on tullut entistä konkreettisemmaksi, että Jumalan meille antama tehtävä on meidän kaikkien kristittyjen yhteinen – emme ole lähetteinä yksin.

Tärkeä pyyntö kaikille lähettäjille

Iloitsemme siitä, että meillä on paljon ystäviä ja esirukoilijoita Suomessa, ja tämäkin kirje menee todella suurelle joukolle ihmisiä. Siitä huolimatta meillä on virallinen nimikkolähettisopimus vasta kahden paikallisseurakunnan kanssa. Haluammekin siksi esittää pyynnön teille, meidän lähettäjille: Pitäkää meidän työtä esillä omassa paikallisseurakunnassanne, ja esittäkää paikallisille vastuunkantajille meitä nimikkoläheteiksi seurakuntaanne.

Kesän aikana tukikohtanamme on toiminut kalustettuna vuokrattu asuntomme Helsingissä, jossa olemme viihtyneet mainiosti ja saaneet tarpeellista lepoa ja virkistystä. Helsingin Pyhän Sydämen kappelilla olemme saaneet olla kuin kotonamme. On ollut helpottavaa, että Suomessa ja varsinkin täällä Pohjois-Karjalassa, josta nyt kirjoitamme, koronatilanne on ollut huomattavasti parempi kuin Saksassa. Joitakin asioita on kuitenkin jäänyt kaipaamaan – kuten kohtaamisia ihmisten kanssa Evankeliumijuhlilla. Internetin välityksellä tapahtumiin osallistuminen on ollut erilaista kuin paikan päällä, mutta joihinkin luentoihin ja paneelikeskusteluihin on tullut keskityttyä jopa paremmin omalta kotisohvalta tai parvekkeelta.

Kesäkuussa ennen lähtöämme Suomeen Marko ehti aloittaa teologisen koulutuksen iranilaiselle miehelle. Tämä ystävämme on jo pitkään kantanut vastuuta seurakunnassamme erilaisissa tehtävissä, kuten ehtoollisavustajana ja pitämällä raamattuopetuksia. Sekä meidän että saksalaisten yhteistyötahojemme toive on, että hänet voitaisiin tulevaisuudessa palkata seurakunnan työntekijäksi. Koulutusta on tarkoitus jatkaa syksyllä, kun palaammme.

Uusia alkuja kohti

Syksyllä meillä on muutto edessämme: siirrymme marraskuun alussa Berliinistä Hampuriin aloittamaan siellä farsinkielistä työtä. Yhteistyötahomme Luterilainen kirkkolähetys (LKM) pysyy samana, ja aloite siirtymiseen tuli juuri kyseisen lähetysjärjestön saksalaiselta johtajalta. Hampuriin on jo pitkään odotettu farsinkielistä työntekijää, mutta kaksi aiempaa amerikkalaista lähetystyöntekijää perui tulonsa viime metreillä. Hampurissa on paljon farsinkielisiä maahanmuuttajia, mutta luterilaisilla seurakunnilla ei ole tähän mennessä ollut paljon resursseja heille suunnattuun työhön. Kuten olemme edellisissä kirjeissä kertoneet, olemme aiemmin tehneet kaksi opetusmatkaa Hampuriin ja tutustuneet paikallisiin persialaisiin sekä paikallisiin pastoreihin perheineen. Molemmilla kerroilla persialaiset olivat innoissaan, kun saivat kuulla raamattuopetusta suoraan omalla kielellään, ilman tulkkausta. Odotamme innolla, että

pääsemme Hampurissa soveltamaan sitä, mitä olemme Berliinissä oppineet. On haikeaa lähteä Berliinistä, koska monet ihmiset ovat jo tulleet meille rakkaiksi ja läheisiksi siellä. Emme toki katkaise siteitä Berliiniin. Steglitzin seurakunnan kirkkoherra Martens on pyytänyt, että Siiri kävisi vielä toisinaan Berliinissä pitämässä psykologin vastaanottoa ja Marko tulee jatkamaan jo edellä mainittua teologista koulutusta. Berliinissä tilanne seurakunnassa on myös hyvällä tavalla vakiintunut, ihmiset ovat löytäneet paikkansa ja monet ovat alkaneet kantaa enemmän ja enemmän vastuuta, niin että voimme hyvillä mielin lähteä kohti uusia haasteita. Tähän kaikkeen pyydämme erityisesti teidän esirukoustanne.

Jos käytät facebookia, käy tykkäämässä Sleyn lähetystyön sivusta https://www.facebook.com/kolmellamantereella/ Sinne tulee välillä myös meiltä lyhyitä videoita ja kuulumisia.

Kiitos, että olet mukana! Lämpimästi tervetuloa myös uusille kirjeemme lukijoille! Siunattua alkusyksyä toivottaen,

Marko & Siiri

Messun valmistelua Sleyn rukoushuoneella Röksässä kauniin luonnon keskellä

Kiitos, kun rukoilet kanssamme!

• pyydämme turvallista paluuta Saksaan

• rukoilemme sopivan asunnon löytymistä Hampurista

• rukoilemme, että uusi työ Hampurissa lähtee hyvin käyntiin

• rukoilemme kaikille Saksan maahanmuuttajille turvallista juurtumista Kristukseen

• kiitämme terveydestä, hyvin sujuneesta kotimaankaudesta ja mahdollisuudesta lepoon

• kiitämme kaikista lähettäjistä, ystävistä, sukulaisista ja kummilapsista, joita olemme saaneet kesän aikana tavata

https://www.taivaallinenlahja.fi/saksa https://www.sley.fi/verkossa/

