Turvallista luettavaa Sley-Medialta

Minä pidän sinusta huolen – Ikuisia ajatuksia rakastavan Jumalan huolenpidosta

Maailmanpolitiikan kriisit heijastuvat arkeemme. Uutiset sodista ja hädästä ahdistavat. Kristittyinä saamme kuitenkin muistaa, että meitä kantavat iankaikkiset käsivarret. Jumala on historian Herra. Hän pitää meistä huolen. Tämä totuus kulkee punaisena lankana läpi Sirpa Laurilan kokoaman ja Pia Haatajan valokuvilla kuvitetun kokoelmateoksen Minä pidän sinusta huolen. Kirjan sivuille on koottu kahdeksaan lukuun tunnettujen opettajien ajatuksia Jumalasta kirkon 2000-vuotisen historian ajalta. Ne ohjaavat lukijan tuntemaan hänet rakastavana Isänä, jonka huolenpidon varaan voimme jättää koko elämämme. Sitaateissa painottuvat kirkkoisät, Martti Luther ja 1800- ja 1900-luvun pohjoismaiset teologit. Kovakantisessa ja sidotussa teoksessa on 80 sivua. Minä pidän sinusta huolen sopii erinomaisesti lahjakirjaksi.

Älä anna huolten asua luonasi – Martti Lutherin opetuksia huolettomuudesta

TT Rolf Sons on vakuuttunut siitä, että murehtiminen on paras tapa pysyä onnettomana. Miten osaisimme elää luottavaisina ja murehtimatta epävarmuuden ja huolestuttavien uutisten keskellä? Kirjassaan Älä anna huolten asua luonasi Sons käsittelee Martti Lutherin opetuksia luottamuksesta. Sons löytää Lutherin teksteistä konkreettisia ja raikkaita neuvoja luottavaiseen ja vapautuneeseen elämään. Uskonpuhdistajamme opetuksia seuraten hän ohjaa lukijansa luottamaan Jumalan sanan lupauksiin. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Rolf Sons, (s. 1961) on Württembergin maakirkon pappi ja Tübingenissä sijaitsevan Albrecht-Bengel-Hausin opintoneuvoja käytännöllisen teologian alalla. Kovakantisen ja sidotun kirjan on suomentanut pastori Pasi Palmu. Teoksessa on 156 sivua.

