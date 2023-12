Turvapaikkamme ja voimamme!

Richard Ondichon lähettikirje 5/2023

27.11.2023

“Jumala on turvamme ja linnamme,auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme

pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin”.

Psalmi 46:2-3.

Hamasin ja Israelin välinen sota on antanut meille kristityille miettimisen aihetta. Kun Hamas hyökkäsi Israeliin ja aiheutti sekasortoa, voisi ihmetellä:“miksi?”. Lisäksi voisi kummastella Hamasin uskaliaisuutta hyökätä niin suvereeniin maahan. Luin eri uutisista järkyttävää juttua siitä, kuinka israelilaiset piiloutuivat suojiin, jotka on suunniteltu heille turvapaikaksi raketti- ja kranaatinheitiniskuilta. Monet israelilaiset juoksivat näihin suojiin etsimään turvaa hyökkäykseltä, mutta Hamas oli suunnitellut hyökkäyksen niin hyvin, että he jopa sytyttivät pommisuojat tuleen ja heittivät kranaatteja bunkkerien sisään. He ampuivat umpimähkäisesti ihmisiä, jotka etsivät turvaa näissä pommisuojissa. Se oli kauheaa.

Aloin kysyä itseltäni: “entä me?” Tosiasia on, että riippumatta siitä, mitä teemme, ihmiskäsillämme emme saa aikaiseksi todellista turvapaikkaa. Israelin pommisuojat eivät pystyneet pitämään ihmisiä turvassa. Jotkut ihmiset voivat etsiä turvaa mukavasta talosta, mutta huomaavat, että talossa ei olekaan sähköä, eikä edes peittoja lämmittämään. Voimme etsiä kaikenlaisia turvapaikkoja tästä maailmasta ja pyrkiä suojautumaan erilaisia uhkia vastaan. Mutta meille kristityille vain yksi turva on ikuinen ja aina pysyvä; tuo ainoa todellinen turvapaikka, löytyy syntiemme anteeksiantamuksesta.

Saatana hyökkää meidän kimppuun koko ajan. Syntimme painaa meitä. Kun syntinen luontomme kiusaa meitä jälleen, minne lähdemme hakemaan turvaa? Missä ovat betonibunkkerimme tai lämpimät talomme? Kiireellisinä aikoina kaikki voimamme pettävät meidät. Mistä siis meidän pitäisi löytää turvamme? Ainoa paikka, josta löydämme turvan, on Herramme Jeesuksen Kristuksen luona, ja vain hänessä me ”turvaamme Jumalan, taivaallisen Isämme, äärettömään armoon, etsien Hänen armoaan Kristuksen tähden”. Kristuksessa Jeesuksessa olemme todella turvassa ja edes terroristi ei voi koskea meihin! Rukoilen, että olisimme joka päivä kiitollisia todellisesta turvastamme, joka meillä jokaisella on Jeesuksessa Kristuksessa, Herrassamme.

Lokakuun ja nyt marraskuun aikana olemme Luther-kirkon kansainvälisessä seurakunnassa kokeneet Jumalan läsnäolon. Olemme koko ajan ottaneet vastaan vieraita ja joissain tapauksissa hengellistä kotia etsiviäkin. Kuten nyt, olemme saaneet Intiasta muutamia ihmisiä, jotka ovat todella iloisia saadessaan löytää lämpimän hengellisen kodin. Viimeiset kaksi kuukautta minulla on ollut katekismustunnilla äiti ja 18-vuotias poika, jotka iloiten oppivat kymmentä käskyä ja kasteen sakramenttia, mikä tarkoittaa, että he oppivat tuntemaan, mitä kaste on ja mitä hyötyä siitä on.

Tällä tavoin yhteisömme rakentuminen vahvistuu ja vahvistuu. Kuten nytkin, sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnumme alakertaan juomaan kahvia ja teetä, sitten juttelemaan ja olemaan yhteydessä ja saamaan kuulla päivityksiä toistemme elämästä ystävien kesken. Tämä on se osa, josta olen täysin kiitollinen Jumalalle, että hän on yhdistänyt meidät toisiimme.

Viime viikolla yksi uusi kristinuskoon kääntynyt kysyi, kuinka heidän tulisi perheenä viettää joulua, koska tämä on heidän ensimmäinen joulunsa. Kysymys koski sitä, millaisia vaatteita heidän tulisi käyttää ja miten heidän tulisi tavata muita, jopa sitä, kuinka heidän tulisi kutsua muita kotiinsa ja millaista ruokaa syödään. Tämä on normaalia kirkkoperheenä olemisen opettelua..

Jumalanpalveluksessamme lausutaan:

”. . . Yhdessä Hänen kansanaan turvautukaamme Jumalan, taivaallisen Isämme, äärettömään armoon. Etsikäämme hänen armoaan Kristuksen tähden ja sanokaamme: Jumala, ole minulle, syntiselle, armollinen.”

Kiitos jatkuvasta rukouksesta ja taloudellisesta tuesta!