Työntäyteinen vuoden alku

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Vielä vaatii harjoittelua tottua tähän uuteen vuosilukuun. Mutta ennen kuin siirryn tämän vuoden asioihin, vilkaistaan vielä hetkeksi takaisin jouluun. Iso kiitos kaikille teille, jotka lähetitte joulumuistamisia! Kortit saavat ilahduttaa seinällä edelleen. Joulukuustakaan en ole vielä raaskinut viedä pois, vaikka sen koristeista jo riisuinkin. Joulukuu oli työntäyteinen. Sekä Sleyn että Lähetyskeskuksen somejoulukalenterit onnistuivat mukavasti, ja Jouluihme Lasnamäellä -videosarjasta tuli hieno. Voit edelleen käydä katsomassa sitä YouTubesta kanavalta Lasnamäe Püha Markuse. Ehdin onneksi pitää ihan kunnollisen joululoman. Pyhät vietin täällä Tallinnassa ystäväni Kirstin uudessa kodissa sekä omalla kotisohvalla. Vuodenvaihteessa oli mahdollista käydä myös viikon verran Suomessa vanhempien luona, kummilapsilaatuaikaa viettämässä ja paria ystävää tapaamassa.

Loppiaisen jälkeen uusi työvuosi käynnistyi vauhdilla. Viime viikolla ehdin aloittaa kaksiosaisen ”Minun persoonani” – koulutuksen Lasnamäellä, palaveerata Lähetyskeskuksessa ja suunnitella uudenlaista seurakuntien visiopäivää, käydä Etelä-Viron Puhjassa pohtimassa, miten Lähetyskeskuksen koulutustyö voisi tukea heidän seurakuntansa työtä sekä vihdoin tehdä ensimmäisen työpäivän myös paikallisessa kotiseurakunnassani Tallinnan Tuomiokirkossa. Osallistuin sunnuntaina ensin jumalanpalveluksen aika varhaisnuorten pyhäkouluun, johon lupauduin kevään ajaksi ainoan vetäjän avuksi. Tuomikirkossa pyhäkoulua pidetään joka toinen sunnuntai kolmessa ryhmässä: pienet lapset, koululaiset ja varhaisnuoret. Pyhäkoulu kestää koko messun ajan, ja välillä käydään yhdessä ehtoollisella. Varkkariryhmässä oli tällä kertaa mukana kaksi poikaa ja yksi tyttö. Kahden viikon päästä on minun vuoroni hoitaa kokoontumisen opetus-osa. Messun jälkeen oli vielä raamattutunnin aika. Niitä on pidetty seurakunnassa ennenkin, mutta ovat nyt ainakin korona-ajan tauolla. Suunnittelimme pyhäkoulunopettajien kanssa, että voisin alkaa kerran kuussa pitää raamattuopetuksia, joista olisi hyötyä pyhäkouluja suunnitellessa, mutta joihin ovat ter-vetulleita muutkin seurakuntalaiset. Kevään aikana käymme läpi uskontunnustuksen.

Ensi viikolla pääsen osallistumaan kaksipäiväiseen papiston konferenssiin, ja toiveena on, että pääsisin tutustumaan lisää kirkon työntekijöihin ja kertomaan siitä tuesta, jota voimme koulutustyön kautta seurakunnille tarjota. Kevään koulutuskalenteri on vielä melko tyhjä, mutta toivottavasti se täyttyy sopivaa tahtia.

Lähiviikkojen tavoitteena on myös saada koulutusmateriaalien päivitys valmiiksi. Se vaatii muutaman päivän tehokasta istumista ja koneella naputtelua, minkä jälkeen paikallinen työkaverini Piret vielä käy kieliasun läpi. Raamattupiirimateriaalien käännösprojektikin olisi hyvä saada käyntiin. Hyviä raamattukommentaareja olemme saanut nyt alkuvuodesta viroksi lisää, kun pastori Urmas Oras käänsi Bible Toolboxiin 2. Korinttilaiskirjeen, Galatalaiskirjeen ja Filippiläiskirjeen kommentaarit. Urmas on jo aiemmin tehnyt hienoa työtä tuon sivuston vapaaehtoisena kääntäjänä. Hän on lämpimästi kiitellyt Sleytä ilmaiseksi netistä luettavien, hyvien raamattu-kommentaarien paljoudesta. Joko Bible Toolbox on sinulle tuttu? Sieltä löytyy vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja raamattuopetusta suomeksi ja monella muulla kielellä: bibletoolbox.net/fi. Käypä tutustumassa ja vinkkaa muillekin. Lähettikollegani Latva-Raskun Tiina tekee hienoa työtä tämän sivuston kanssa.

Kotimaankausi

Kalenterin kääntyminen vuoteen 2022 tarkoittaa myös sitä, että edessä on kotimaankausi. Suomen sosiaaliturvassa pysymisen vuoksi lähettien on viiden vuoden välein vietettävä puoli vuotta Suomessa, minkä vuoksi olen kotimaankaudella heinäkuusta joulukuuhun. Syyskuukaudet on varattu seurakuntavierailuille ja Sleyn kotimaantyölle. Pari tilaisuutta kalenteriin on jo sovittu. Ota siis yhteyttä, jos haluat osallistua kalenterin täyttämiseen! Toivottavasti pääsemme tapaamaan toisiamme.

”Kaikki päivät”

Antaessaan lähetyskäskyn Jeesus lupasi: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Tämä on upea lupaus – maailmankaikkeuden Herra ja Kuningas haluaa olla meidän kanssamme. Hän ei halua vain tavata silloin tällöin harvakseltaan tai törmäillä sattumalta ohimen-nen, vaan Hän haluaa viettää kanssamme kaikki päivät. Me ihmiset kaipaamme välillä omaa rauhaa, mutta Jeesus ei sulje sanoen, että Hän tarvitsee meistä juuri nyt vähän taukoa. Hän on luvannut huolehtia meistä aina ja kaikkialla. Mutta miten on meidän laitamme? Haluammeko me olla Jeesuksen kanssa joka päivä? Ainakin itse huomaan, että valitettavan helposti löydän muita asioita, joille annan aikaani ennemmin kuin vaikkapa Raamatun lukemiselle ja rukoilemiselle. Mutta tosiasia on, että me tarvitsemme Jeesusta ihan jokaisena päivänä. Tarvitsemme syntiemme anteeksiantoa, tarvitsemme voimaa, viisautta ja johdatusta, tarvitsemme rauhaa ja huolenpitoa. Siksi on ihanaa aloittaa uuttakin vuotta sen varassa, että Jeesus on luvannut olla joka päivä meidän kanssamme – tuli mitä tuli. Pysymmehän mekin lähellä Häntä?

Hyvän Jumalamme siunaamaa tätä vuotta sinulle!