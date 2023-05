Uuden elämän ihmeessä

Päivi ja Hiraoki Yoshimuran lähettikirje 2/2023

Keväinen tervehdys!

Tokion alueella kaunis kevätaika on koittanut. Vaikka talvi oli kylmä, kevät tuli aikaisin. Kirsikkapuiden vaaleanpunainen loisto alkoi jo lähes kuukausi sitten. Välillä oli viielämpiä jaksoja joka pidensi kukintaaikaa ja ihmiset saivat nauttia näkymästä pidempään. Kirsikkapuita on pajon kaupungin eri osissa puistojen lisäksi katujen ja teiden varsilla ja siksi ei tarvitse lähteä kauaksi kukkia ihailemaan. Nyt kukat ovat jo pudonneet ja puissa on uusi vihreys. Samaan aikaan monet pensaat ja muut puut kukkivat. Monin paikoin atsaleat alkavat olla täydessä kukassa.

Suomi-kirkon pääsiäisen aika

Pääsiäisen aika Suomi-kirkolla sujui perinteiseen tapaan. Pitkäperjantaina oli iltajumalanpalvelus, jossa oli paljon Raamatun lukua Jeesuksen kärsimysviikon tapahtumista. Hiraokin saarna keskittyi Jeesuksen ristin tapahtumiin ja Hänen kärsimyksensä hengelliseen kipuun.

Lauantaina oli lasten ruokapiiri. Täällä kouluissa uusi lukuvuosi oli juuri alkanut ja pitkään näytti siltä, että piiriin on tulossa vain yksi perhe. Muutenkin lapsiperheiden tavoittaminen ei ole kovin helppoa. Perheillä on viikonloppuisin paljon monenlaista ohjelmaa. Onneksi kuitenkin tuli vielä yhden uuden perheen ilmoittautuminen. Piiristä tuli vilkas ja eloisa. Pienille lapsille pääsiäisen tapahtumien kertominen ei ole helppoa, mutta flanelloiden ja muiden havaintomateriaalien avulla vilkas meno hiljeni, lapset keskittyivät kuuntelemaan.

Seuraavana päivänä oli pääsiäisjumalanpalvelus. Väkeä oli paljon messussa, myös niitä jotka tulivat pitkän tauon jälkeen. Tämä kertoo, että he ainakin suurina juhlapyhinä pyrkivät järjestämään työkuvioita ja muuta jotta pääsevat mukaan. Pääsiäisen juhla ei ole kiinni messuun osallistujien määrästä, mutta suurella joukolla juhlan tunnelma voimistuu. Messun jälkeen juhla jatkui tarjoilun ja ohjelman parissa. Seurakuntaan oli tullut Suomesta monia pääsiäistervehdyksiä, jotka luettiin. Musiikkia oli seurakuntalaisen johdolla sekä kolme vuotta sitten kastetun todistuspuhe.

Todistuspuheessa seurakuntalaisen kertoi elämästään kristittynä mm.”Vaikeudet elämässä eivät ole poissa, mutta nyt ne saa aina kohdata yhdessä Jumalan apuun luottaen. Kaikki asiat saan kantaa Jumalan eteen rukouksessa erityisesti oman perheen ei-kristityn lapsen perheen. Rukous on tullut tärkeäsi osaksi jokapäiväisessä elämässä. Jumalanpalvelusyhteisö, tänne kokoontuvat sisaret ja veljet Kristuksessa vahvistaa uskoani.”

Harjoittelija

Maaliskuussa saimme Suomesta vapaaehtoistyöntekijän Rosa Grenen tutustumaan lähetystyöhön Suomi-kirkolle. Kolmen viikon aikana Rosa pääsi näkemään Suomi-kirkon toimintaa ja osallistumaan siihen mahdollisuuksein mukaan. Hän auttoi käytännön tehtävissä ja piti myös puheosuuksia tulkattuna. Rosa loi monia yhteyksiä kirkolla kokoontuviin ihmisiin ja sai hyviä tuttavuuksia. Lyhyestä jaksosta huolimatta hän pääsi moneen toimintaan mukaan ja toivomme kokemuksen toimivan kimmokkeena sekä vahvistuksena tulevaan. Ehkä tulevaisuudessa tästä voi avautua tie lähetystyöhön. Tähän rukoilemme johdatusta.

Iloinen viesti tauon jälkeen

Suomi-kirkon toiminnassa kuviot pyörivät jälleen hyvin tuttuun tapaan. Seurakunnan vuosikokouksen jälkeen normaali toiminta niin sunnuntaina kuin arkipäivinä on käynnistynyt hyvin. Piiritoiminta pyörii kuten ennen. Käsityö-ja ruokapiirin toteutus ovat aikaa vieviä ja olen toivonut saavani niihin apuvoimia. Toiveeseeni on tullut vastausta, kun sain pitkästä aikaa viestin eräältä seurakuntalaisen vaimolta. Hän itse ei ole kristitty, mutta hän on ollut aiemmin aktiivisesti mukana piiritoiminnassa ja auttamassa monien tapahtumien valmisteluissa . Viestissä hän kertoi olevansa valmis auttamaan Suomi-krkon toiminnassa. Tapasimme kirkolla pitkästä aikaa, vaihdoimme kuulumisia ja mietimme tulevia mahdollisia tapahtumia. Vaimo on alkanut käydä käsityöpiirissä ja tuo mukanaan ystäviä. Hänen aloitteestaan Suomi-kirkolla on nyt Instagram-tili, jonka kautta toimintaa voi seurata. Monet ovat löytäneet tilin ja seuraajia on lisääntynyt vähitellen. Toivon mukaan tämä kanava rohkaisee uusia mukaan toimintaan.

Suunnittelimme myös vaimon kanssa Suomi-kirkon kahvilatapahtumaa uusien ihmiseten tavoittamiseksi. Toteutimme sen lauantaina muutama viikko sitten. Tämän toteuttamiseen myös Rosa pääsi mukaan. Edellisenä päivänä leivoimme pullia. Varsinaisena kahvilapäivänä sattui olemaan sade, joka saattoi vaikuttaa, ettei käviöitä tullut kuten odotimme. Kuitenkin väkeä oli koko aukioloajan ja syntyi monia hyviä kahdenkeskisiä keskusteluja. Iloitsi eräästä nuoresta kävijästä. Hän kertoi avoimesti taustastaan. Hän oli humanistisessa tiedekunnassa opiskellut maailaman eri uskonnoista, myös kristinuskosta. Kertomansa mukaan hän tuli vakuuttuneeksi kristinuskosta ja jopa voi uskoa kristittyjen Jumalaan. Seuraavana päivänä hän oli mukana jumalanpalveluksessa. Jätän tämän nuoren esirukouksiin.

Ykskittäisestä työviikostamme oli juttu Kotimaa-lehdessä. Kotimaan verkkolehti 23.3.2023. ”Sielunhoitoa ja Raamatun opetusta Tokiossa” Jos on mahdollista voit käydä lukemassa artikkelin. Voit lukea sen täältä.

Arkaluontoinen aihe

Maailkuussa pidettiin seurakunnan ”pienretriitti”. Jumalanpalveluksen ja lounastauon jälkeen seurakunta siirtyi n. 15 minuutin kävelymatkan päässä sijaitsevaan puutarhapuistoon, joka on entinen samurairuhtinaan kartano. Vuokrasimme kokoontumistilan puiston vanhasta puutalosta, johon mahtui 17 osallistujaa, joista kaksi oli ei-kristittyä. Päivän teema oli ”Miten kristityt erityisesti luterilaiset suhtautuvat vainajiin?” Tarkoituksenani oli antaa systemaattinen opetus, jolla irrotetaan japanilaiset vainajien kanssa tekemisissä olevasta uskonnollisuudesta. Opetuksen pohjana oli Lutherin opetus ylösnousemuksesta ja Tunnustuskirjojen aiheeseen liittyvät kohdat esim. pyhien avuksi huutamisen kielto ja vainajien puolesta toimitetun messun kielto. Hiroaki oli tietoinen siitä, että aihe on hyvin arkaluontoinen kristityillekin.

Kyselytuokiossa oli paljon käytäntöön liittyviä kysymyksiä. Esim. ”Eivätkö suomalaiset ’uhraa’ kukkia haudalle?” Päivi vastasi, ”Emme ’uhraa’ kukkia vainajan hengelle japanilaisten tavoin (’Sonaeru’) , vaan me koristelemme hautaa perheen tärkeänä muistoesineenä”. ”Yoshimura-senseilla on hyvä onni, koska nuorempi veli otti koko vastuun perheen haudasta buddhalaisessa temppelissä. Mitä olisit tehnyt, jos sinulla ei olisi veljeä?” Vastasin, ”Olisin hankkinut hautapaikan uskontovapaasta hautausmaasta ja muuttanut haudan temppelistä siihen.” Kuului huokauksen ääni, joka saattoi olla merkki siitä, ettei perheen vanhasta haudasta luopuminen ole niin yksinkertaista. Mutta selkeä vastalause tuli eläkepastorilta. Hän sanoi, ”Asiassa on monta eri näkemystä. Jokainen saa valita ratkaisun, josta itse tykkää eniten”. En yllättynyt hänen kommentista, koska hän on opettanut seurakuntalaisia, että kristityt saavat laittaa suituketta haudalle ja kotialttarille, kuten Jelkin pastorit yleensä tekevät. Tämä vain vahvisti meidän missiotamme Japanissa: japanilaisten sydän ja sielun päästäminen irti vainajan hengen palvonnasta ja kääntäminen elävään Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan, ja ainoaan välittäjään, sovittajaan ja lunastajaan, Jeesukseen Kristukseen, luterilaisen tunnustuksen avulla.

Taloudellinen tuki

Lähetystyön toteuttamiseen tarvitaan myös varoja. Tämän vuoksi meillä on monia tukijaseurakuntia sekä lähetysrengas, joiden kauttaa lähetystyötä tuetaan. Olemme kiitollisia kaikesta taloudellisesta tuesta mikä mahdollistaa lähetystyön Japanissa. Viime aikana ja tulevaisuudessa seurakuntien tuki lähetystyöhön on kuitenkin pienentynyt ja pienentymässä siksi vapaaehtoisen kannatuksen osuuden merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi. Tammi-helmikuun tilanne on ollut erittäin hyvä. Maaliskuun kohdalla olemme hieman jäljessä tavoitteesta, mutta emme kaukana. Jatkossa lisäämme kaavion kirjeeseemme josta konkreettisesti näkyy sen hetken tilanne. Olemme ennen kaikkea kiitollisia kaikesta rukoustuesta työmme puolesta. Rukouksen merkitystä emme koskaan voi korostaa liikaa.

Kevään kauneus puhuttelee joka vuosi. Eräänä vapaapäivänämme lähdimme Tokiosta pois uudelle maaseutualueelle. Siellä kohtasimme asuinalueen kauniissa kukkaloistossa. Näkymä oli puhutteleva ja voimia antava. Otimme paljon kuvia, mutta kuviin emme saa näkemäämme. Ne tallentuvat muistiin ja sydämeen. Näkymä puhutteli Jumalan antamasta uuden elämän ihmeestä. Pääsiäisen sanoma uudesta elämästä Jeeesuksen ylösnousemuksen kautta puhuttelee paljon syvemmin. Kuolema on voitettu ja uusi elämä Jeesuksessa on lahjoitettu.



”Kuolema on nielty ja voitto on saatu.Missä

on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi,

kuolema? Kuoleman pistin on synti, ja synnin

voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka

antaa meille voiton meidän Herramme

Jeesuksen Kristuksen kautta.” I Kor 15:54-55

Siunattua pääsiäisen jälkeistä aikaa!

Rukous- ja kiitosaiheita:

 Kiitetään esirukouksista ja työmme tukijoista

 Kiitos tämänhetkisestä varjeluksesta, huolenpidosta. Rukoilemme terveyden

puolesta.

 Kiitetään pääsiäisen ajan tapahtumista

 Siunaa kaikki toiminta ja anna sen tuottaa hyvää hedelmää

 Pyydämme piiriläisille ja kaikille uusille johdatusta seurakuntaan

 Pyydetään johdatusta yhteistyötahon ja mahdollisten uusien lähettien

puolesta

 Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimysmahdollisuuden puolesta

 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa ja Essain

terveyden puolesta

 Rukoilemme rauhaa maailmaan