Uusi hallitus järjestäytyi: Rusama rehtoriksi Karkkuun

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui torstaina 15. heinäkuuta kello 17 alkaen etäkokoukseen. Kokouksessa uusi hallitus järjestäytyi, ja Matti Rusama valittiin rehtoriksi Karkun evankeliseen opistoon.

Hallituksen tehtävänä oli kokouksessaan valita uusi rehtori Karkun evankeliseen opistoon rehtori Marja Koskenniemen jäädessä eläkkeelle. Opiston johtokunta nimitti aiemmin haastattelu- ja valmistelutyöryhmän laatimaan lausunnon johtokunnalle ja Sleyn hallitukselle. Lausunnon pohjalta Sleyn hallitus valitsi Karkun evankelisen opiston rehtoriksi teologian maisteri Matti Rusaman. Karkun evankelinen opisto on Sleyn omistama kansanopisto ja koulutuskeskus.

– Opisto on noussut yhä tärkeämmäksi valtakunnalliseksi keskukseksi. Siitä on tullut nuorille, perheille ja varttuneelle väelle 100-vuotisjuhlakirjamme nimen mukaisesti ”Meidän opisto”. Matti Rusama on ollut jo pitkään mukana opiston työssä osana hyvää työntekijäjoukkoa, ja hänellä on vahva kokemus raamattuopetuksesta, maahanmuuttajatyöstä ja verkkotyöstä. Lisäksi hänellä on runsaasti hyviä kehittämisideoita, rehtori Marja Koskenniemi iloitsee.

– Tähän saakka vararehtorina toiminut Rusama muun muassa ymmärtää monipuolisen kansanopistokentän olosuhteet, Karkun evankelisen opiston haasteet ja kehityskohteet, tuntee syvällisesti evankelisen liikkeen sekä hänellä on näyttöä taloudellisesta osaamisesta, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoo.

Yhteistä työtä

Ensi vuonna rehtorin toimeen tarttuva Rusama iloitsee tulevasta haasteesta, mutta kokee myös haikeutta työparinsa Marja Koskenniemen jäädessä eläkkeelle. Rusama tahtoo jatkaa tiivistä yhteistyötä Sleyn muiden työalojen kanssa.

– Koen, että nykyään yhä paremmin ymmärrämme sen, että me teemme Sleyssä yhteistä työtä. Tiedostamme siiloutumisen vaarat ja sen, että olemme lopulta aika pieni toimija. Tahdon muistuttaa kaikkia siitä, että teemme yhdessä evankeliumin työtä yhdistyksen parissa ja verkostoidumme myös ulospäin. Karkun evankelisen opiston alueen kehittäminen on myös lähellä sydäntäni: tämä alue on upea ja kaunis, ja juuri tuo kauneus koskettaa monta ensi kertaa tänne saapuvaa, rehtoriksi valittu Rusama kertoo.

Uusi hallitus

Tänä vuonna Evankeliumiyhdistyksessä hallitusvastuuta kantavat toisella tai kolmannella hallitusvuodella olevat Jussi Auvinen, Hannu Kippo, Eveliina Känsälä, Tuuli Lackström, Ville Lahtela, Mika Latva-Rasku, Timo Punkeri ja Jussi Seppälä sekä Tuomo Jukkola, Hanna-Kaisa Simojoki ja Timo Vehviläinen, jotka valittiin kesäkuun jäsenkokouksessa erovuoroisina uudelleen. Lisäksi uutena edustajana ensimmäiselle kaudelle valittiin Aki Lautamo.

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Latva-Raskun ja varapuheenjohtajaksi Hannu Kipon. Latva-Rasku ja Kippo toimivat näissä tehtävissä myös viime vuonna. Puheenjohtajana jatkava Latva-Rasku kertoo koolla olevan joukon, joka pystyy varmasti viemään yhdistyksen asioita eteenpäin.

– Mitään uutta agendaa ei meillä ole: toteutamme yhdistyksen tarkoitusta ja viemme eteenpäin viime vuonna hyväksyttyä strategiaa yhdessä johtoryhmän kanssa. Talouden tasapainottaminen on toki edelleen esillä, mutta tahdon muistuttaa sen olevan tukitoimi yhdistyksen tarkoituksen eli evankeliumin julistamisen mahdollistamiseksi.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu lauantaina 28. elokuuta.