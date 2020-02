Uusi Lähetyskipinä on ilmestynyt

Vuoden 2020 Lähetyskipinä on ilmestynyt. Lähetyskipinä on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetysosaston lehti, joka on suunnattu kaikille lähettäjille ja lähettämisestä kiinnostuneille. Lehteen on kerätty artikkeleita Sleyn lähetyskenttien kuluneen vuoden kuulumisista, ja sitä on saatavilla muun muassa tämän vuoden Evankeliumijuhlassa.

– Tarvitaan niitä seurakuntia, kristittyjen ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä, jotka lähtijöiden tavoin vastaavat ”kyllä” Jumalan kutsuun ja täyttävät oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa lähettäjinä. Tarvitaan paljon rukousta ja myös taloudellista uhraamista, jotta lähtijät voivat lähteä ja toteuttaa Jumalalta saamaansa kutsua lähetysalueilla, Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen kirjoittaa.

Lähetystyötä voi tukea esimerkiksi ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi, liittymällä lähetin tukirenkaaseen tai 2020 syksyllä alkavan uuden Sleyn lähetyskurssin kummiksi. Ennen kaikkea tarvitaan rukousta lähetystyön toteutumiseksi kaikkialla maailmassa.

Uuden Lähetyskipinän voit lukea täältä.