Uusi vuosi – Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 1/2023

Hyvää uutta vuotta Kisumusta! Pidin joulun ja uudenvuoden aikaan pari viikkoa vapaata. Joululoma tuli tarpeeseen. Vietimme ison osan lomastani kotosalla Kisumussa, mutta kävimme myös Nairobissa pienellä kaupunkilomalla. Mukava oli katsella entistä kotikaupunkia turistin silmin. Virkistyneenä oli hyvä palata myös töihin, joita on riittänyt alkuvuoden tapaan runsaasti.

Viime vuodesta on jäänyt päällimmäisenä mieleen pääsiäisen aikaan koettu bensakriisi, elokuiset yleisvaalit, tiettyjen alueiden kuivuus sekä hintojen nousu. Vuosi jäi taakse myös työntäyteisenä muutosten vuotena. Matongon opetusten osalta palattiin kahden lukukauden vuosivauhtiin. Jälleen sain opettaa innokkaita opiskelijoita kolmella eri kurssilla. Onneksi kurssisisällöt olivat tuttuja ja materiaalit näihin sain viimeisteltyä jo keväällä, koska ylimääräistä aikaa ei niihin enää loppuvuonna riittänyt.

Viime vuonna lähettikollegamme Arkkilat palasivat pysyvästi Suomeen. Se tarkoitti uusien vastuiden vastaanottamista huhtikuussa. Tehtäviin perehtyminen on ottanut oman aikansa ja osa tehtävistä tulee tutuksi vasta nyt alkuvuodesta. Taloudenhoitajan vastuiden opetteleminen ja hoitaminen vei melkoisesti energiaa sekä aikaa viime vuonna. Monet tehtävät kaipaavat vielä rutiinia, mutta onneksi olen jo löytänyt joitain työtä helpottavia niksejäkin. Autovastaavan tehtävät sekä Kisumun kehitysvammaiskoulun yhdyshenkilön tehtävät sain haltuuni nopeammin ja vähemmällä vaivalla.

Oman lisänsä viime vuoteen toi myös kotimaankauteni. Suomessa vierähtäneet neljä kuukautta olivat erilaista aikaa. Seurakuntavierailut, perheen ja ystävien kanssa vietetty aika sekä asioiden hoitaminen Kenian suuntaan rytmittyivät keskenään. Yhteyksiä voi tietysti pitää täältä Keniastakin käsin, mutta parhainta se on luonnollisesti kasvotusten. Näin vuoden alkuun sain iloisia uutisia, kun Oulaisten seurakunta otti minut nimikkolähetikseen. Nyt työtäni tukevia nimikkoseurakuntia on kaikkiaan 11, joista osa on tosin yhdistynyt hallinnollisesti keskenään.

Toissaviikolla kävimme Ugandassa Sipi Fallseilla virkistäytymässä yhdessä Ugandan puolella työtään tekevien lähettikollegoidemme kanssa. Yhteiset hartaudet, luonnossa kulkeminen ja hyvä ruoka siivittivät tuota tapaamista, ja antoivat osaltaan hyvän startin alkaneen vuoden töihin ja toimiin. Siunausta sinulle ja kiitos mukana kulkemisesta!

”Hän vie minut vihreille niityille,

hän johtaa minut vetten ääreen,

siellä saan levätä.”

– Psalmi 23:2