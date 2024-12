Uuteen kotiin

Liisa Rossin lähettikirje 9/2024

5.12.2024

Terveisiä Tartosta!

Uuden kirkkovuoden myötä myös minun elämässäni alkoi uusi vaihe. Muutin Tarttoon viime viikon lopulla ja olen pikkuhiljaa yrittänyt purkaa laatikoita, löytää tavaroille paikkoja uudessa kodissa ja totutella uuteen asuinpaikkaan. Vielä uusi asuinalue ja tarttolaisuus tuntuu vieraalta, mutta eiköhän tästä vähitellen koti tule. Olen jo aloittanut sopeutumisen osallistumalla ensimmäisen adventin messuun Tarton Paavalinkirkossa ja adventtikynttilän sytytykseen eli kaupungin joulunavaukseen Raatihuoneentorilla. Uudessa kodissa iloitsen erityisesti tilavasta keittiöstä ja erillisestä työhuoneesta.

Raamattu-intoa

Mainitsin edellisessä kirjeessä kaksiosaisen raamattukurssin Käsmussa. Toisen kurssi-illan päätteeksi kyselin palautetta ja sain mm. seuraavat vastaukset: ”Oli niin innostavaa! Alkoi heti tehdä mieli alkaa lukea enemmän Raamattua.” ”Tämä antoi tosi selvän kokonaiskuvan Raamatusta ja oli samalla lohdullinen ja rohkaiseva.” ”Opin monta uutta asiaa.” ”Oli kiinnostavaa nähdä sidoksia Vanhan ja Uuden testamentin välillä.” Kiitos, että tuellasi olet ollut mukana mahdollistamassa tämän!

Maata Näkyvissä -festarit

Marraskuun iso ponnistus muuton lisäksi oli reissu Maata Näkyvissä -festareille. Koska nämä kaksi iso juttua mahtuivat yhden viikon sisään, marraskuu oli tosi rankka, mutta festarireissu toi myös iloa. Muutaman viimehetken sairastumisen takia bussi ei ollut ihan täynnä, mutta Turkuun lähdettiin neljän lähetin, kolmen vastuullisen aikuisen ja 38 nuoren voimin. Monet nuorista olivat olleet festareilla ennenkin ja odottivat siksi reissua innolla, mutta mukana oli myös paljon ensikertalaisia.

Viikonlopun hienoihin hetkiin kuuluivat mm. lauantai-illan konsertissa permannolla hyppivän valaistun Viron lipun seuraaminen katsomosta ja meidän nuorillemme järjestynyt oma studiohetki. Studiot ovat opetus- ja keskustelukanavia, joista etukäteen kyselimme nuorilta, mihin he haluaisivat osallistua. Teema toivon jakamisesta toivottomalle ja masentuneelle ystävälle osoittautui niin suosituksi, ettemme olisi pystyneet järjestämään pienessä tilassa kaikille tulkkausta muita häiritsemättä, joten studion pitäjä tarjoutui pitämään meille ihan oman, jonka Kirsin kanssa sitten tulkkasimme. Tuo hetki vaikutti olevan tärkeä sinne tulleille. Viro on nuorillekin kova ja vaativa yhteiskunta, jossa on totuttu kätkemään paha olo pärjäämisen alle, ja mielenterveysongelmien olemassaolosta on alettu vasta nyt vähitellen puhua ääneen.

Kotimatkalla kyselimme nuorilta palautetta, ja esimerkiksi tällaista palautelomakkeisiin kirjoitettiin:

”Opin, että Jumala rakastaa mua ja olen riittävä.” ”Opin, ettei tarvitse pelätä kuolemaa.” ”Otan mukaan uskon Jeesukseen ja toivon siihen, että häneen kannattaa uskoa, koska hän on sun ystävä numero 1.” ”Opin, mistä saa toivoa vaikeina aikoina.” ”Opin, etten ole koskaan yksin.” ”Opin, että usko voi olla vapaampi, hauskempi ja iloisempi.” ”Tosi hieno reissu oli! Iso iso kiitos tästä ihmeellisestä mahdollisuudesta, jospa ensi vuonna uudestaan.”

Festarimatkan toteutumiseen tarvittiin paitsi koko meidän lähettinelikon – eli minun lisäkseni Kirsi Vimparin ja Salome ja Olli Oleniuksen – työpanos, myös Suomesta tullut tuki. Sleyn nuorisotyö mahdollisti jälleen kerran virolaisten festareille osallistumisen ja saimme Suomesta tukea myös matkakuluihin, joten nuorille hinta jäi niin edulliseksi, että heidän perheensä pystyi sen maksamaan. Suuri kiitos siitä!

Talouskatsaus

Marraskuussa renkaani kannatusluvut yltivät jo lähestulkoon tavoitteeseen. Suuri kiitos kaikesta tuestanne tähän asti! Antaisitko joululahjan, joka nostaisi tuloksen tavoitekäyrän yläpuolelle ja olisi levittämässä toivoa Viroon? Mainitsen tässä myös toisesta mahdollisuudesta antaa joululahja lähetykselle: Sleyn kaupasta voit ostaa sähköisen joulukortin, jonka voit lähettää niin monelle kuin haluat ja jonka tuotto menee lähetystyön hyväksi: https://kauppa.sley.fi/tuote/joulukortti-sahkopostiin-lahetyksen-hyvaksi-2024/

Joulu tulee

Tänä vuonna en sytyttänyt kotona ensimmäistä adventtikynttilää ja joulukoristeiden sijaan kotia koristavat vähitellen pienenevät pahvilaatikkokasat. Mutta onneksi joulu tulee meidän arkisten ja suurempienkin kaaosten keskelle, koska me emme tee joulua, vaan Jumala teki sen meille lähettämällä Jeesuksen Pelastajaksemme. Tämänvuotisen joulukorttitekstini myötä toivotan sinulle siunattua adventinaikaa ja joulua!

Sana tuli lihaksi.

Vastasyntyneessä lapsessa

saimme katsella iankaikkisen Jumalan kasvoja.

Sana tuli lihaksi,

että kirkkaus voittaisi pimeyden,

että armo voittaisi suorittamisen ja armottomuuden,

että totuus voittaisi valheen ja totuudettomuuden.

Sana tuli lihaksi,

ja Hänessä me saamme katsella

elämää, joka voittaa kuoleman.

Rukousaiheita

Asettuminen uuteen kotiin

Lähetyskeskuksen adventtikalenteri

Palauttava ja virkistävä loma

Jaksaminen ja terveenä pysyminen

Joulun sanoman kirkastuminen virolaisille

Kiitos siunatusta Maata Näkyvissä -reissusta

Kiitos hyvin sujuneesta muutosta

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.