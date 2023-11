Vaihdoksia ja muutoksia

Kirsi Vimparin lähettikirje 4/2023

31.10.2023

Tästä tulee poikkeuksellinen kirje poikkeuksellisena aikana, vietin juuri lokakuussa ensimmäisen puolikkaani kesälomasta ja onnistuin sairastelemaan siitä yli puolet. Tietotekniset haasteet ovat myös hidastaneet kirjeen kirjoitusta, ja muut kuviot sotkevat luvatun talouspäivittelyn tähän kirjeeseen, mutta katsotaan mitä tästä tulee!

Elokuun alkupuolen sain viettää Jakartassa kansainvälisessä ja ekumeenisessa opiskelijatyön konferenssissa. Meitä oli paikalla IFES-kattojärjestön jäsenmaista 174:stä ja yhteensä lähemmäs tuhat ihmistä; opiskelijoita, opiskelijatyöntekijöitä, järjestöjen johtajia, johtokuntien väkeä, eri maiden ja alueiden työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Oli kunnia päästä edustamaan Viron pientä kristillistä opiskelijajärjestöä ja myös valtava ilo päästä tutustumaan niin laajasti uusiin ihmisiin, keiden kanssa on paljon yhteistä. Mieleen jäi monta ihmistä ja monia rukousaiheita, monissa maissa on todella vaikeaa ja haasteellista tehdä mitään kristilliseen viittaavaakaan.

Sydäntäni lämmittivät myös monet kohtaamiset, joissa minulta kysyttiin miten he voivat juuri nyt rukoilla Viron opiskelijaliikkeen ja opiskelijoiden puolesta. Lähes joka tauolla ja väliajalla sain tutustua johonkin uuteen ihmiseen, ja osan kanssa jatkaa myöhemmin siitä mihin jäimme. Maailmanlaaja Kristuksen kirkko on ihmeellisesti Jumalan käsissä, ja moneen kolkkaan Jumala on lähettänyt työntekijöitä tekemään evankeliumin työtä. Ja kuinka monen Jumala on ensin nostanut pimeydestä valoon, lohduttanut ja hoitanut, ja sitten kouluttanut ja kasvattanut omaan työhönsä. Huolenpito jatkuu joka päivä ja joka hetki.

Syyskuun alussa koitti hetki aloittaa opiskelijatoiminnan syyskausi. Mikä ilo oli ensimmäisessä illassa antaa pääsihteerin tehtävät, vastuut ja valtuudet Elerille! Ihanasti minuakin muistettiin kukilla ja muutoinkin, ja syyskuun aikana saimme hyvin tehdä saattaen vaihdon ilman liiallista hässäkkää.

Iltoihin on myös hienosti Jumala lähettänyt uusia opiskelijoita ja kiinnostuneita, onkin hieno nyt vähän sivummasta katsella mitä kaikkea Jumala haluaa EEÜÜn kautta tehdä ja millaiseen suuntaan liikutaan. Syyskuun vielä vastasin enemmän varsinaisesta toiminnasta, mutta lokakuun alusta täysi vastuu on ollut Elerillä. Paljon on haasteita edessä, vaikka ihmeellisesti Jumala on meidät tähän asti tuonut.

Jatkan pienemmällä panostuksella kuin aiemmin opiskelijatyön yhteydessä, että saamme paremman hyödyn yhteisestä työpanoksesta ja myöskin kaiken infon ja käytännön asiat varmasti siirrettyä eteenpäin. Tarkempi roolini on vielä hieman avoin, tällä erää mentorin tai neuvonantajan laarissa, ja myös koulutuspainotusta tulee kuviossa olemaan.

Kaikki johtokunnan jäsenet ovat aikoinaan olleet opiskelijatoiminnassa mukana, enemmän tai vähemmän myös vastuunkantajina. Nyt he haluavat antaa vapaaehtoisen panoksen siihen, että evankeliumi voisi toimia ja mennä eteenpäin uuden opiskelijasukupolven kohdalla. Kaikilla riittää työtä, tekemistä ja vastuuta, myös heidän puolestaan kannattaa pistää käsiä ristiin.

Tämä tuntuu olevan melko ihmeellinen syyskausi, koska sen lisäksi että sain antaa opiskelijatyön eteenpäin paikallisiin päteviin käsiin, myös nuorisotyössä on hieno uusi vaihe uuden nuorisotyöntekijän kanssa. Sain kuulla alkusyksyllä, että Jumala oli käyttänyt myös minua tietämättäni kesäleirillä siinä, että Elisen tuntema kutsu tehdä kristillistä nuorisotyötä päätyi hänen varmuuteen siitä, että se kutsu on Jumalalta ja aika on astua vastaamaan Tarton Paavalin seurakunnan nuortentyöstä.

Illat toimivat vanhaan tapaan kerran viikossa torstaisin Paavalin kirkon nuortentilassa, ja saimme myös pitää syksyn Paavalin nuortenpäivät jo Elisen johtamana. Myös kirkkoherra Kristjan on aktivoitunut enemmän mukaan nuorisotyön kuvioihin, ja nyt meitä on Elisen mukana oikein nuorisotyön tiimi, jonka tehtävänä on yhdessä Elisen johdolla tehdä tätä tärkeätä työtä.

Iloinen ja kiitollinen mieli on näistä nuorista, jotka Jumala on kutsunut näille paikoille elämään, tekemään ja kasvamaan. Siinäkin on rukousaihetta, että yhteistyö jatkuu hyvin ja saamme antaa kaikki tiimissä sen panoksen, mitä Jumala haluaa meidän kauttamme antaa eteenpäin ja myös meille.

Lokakuun alussa pidimme myös jokavuotisen Sleyn Viron kentän syyskokouksen. Paikalle saimme lähetysjohtaja Ville Auvisen, ja vietimme tiiviit päivät tehden toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle ja keskustellen niin ajankohtaisista kuin muista tärkeistä asioista. Hyvä oli myös rukoilla yhdessä kaiken tämän puolesta.

Olen kirjannut ylös jo monta rukouspyyntöä, ja jaan vielä tähän lopuksi yhden suuren. Suomen kirkollisella kentällä on melkoista turbulenssia tänä syksynä, ja se saa kutsua meitä kaikkia Jumalan eteen rukoillen ja pyytäen kaikkea tarvittavaa apua ja viisautta.

Meidän on aika nyt tehdä lähetystyötä tällä porukalla Virossa monipuolisesti lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä, koulutustyössä ja monissa muissa tehtävissä. Tehköön Jumala meidän kauttamme niin tänään kuin muina päivinä sen, mitä Hän haluaa tehdä, niin kauan, kuin Hän sen hyväksi näkee.

Mielessäni on tänä iltana monista syistä ollut Valitusvirsien tilanne, miten kamala ja järkyttävä tuho kohtasi heitä. Ja mielessäni on ollut myös se suurin toivo, mikä tulee Jumalalta. Toivo, jota ei saa mistään muualta, kuin Jumalalta itseltään. Sillä todellista armoa ei ole olemassa ilman Kolmiyhteistä Jumalaa, ei ilman syntien anteeksiantamusta Jeesuksessa Kristuksessa.

Minä en voi unohtaa onnettomuuttani, en saa sitä mielestäni.

Kuitenkin minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä:

Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan.

Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa.

Sieluni sanoo: ”Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan.”

Valitusvirret 3:20-24

Kiitos- ja rukousaiheita

•Kiitos uusista työntekijöistä Eleristä ja Elisestä! Siunaa, johdata ja varjele heitä ja heidän perheitään.

•Rukoillaan Kambjan pyhäkouluun ja Põltsamaan nuorteniltoihin lisää vastuunkantajia.

•Kiitos johdatuksesta, jokapäiväisestä leivästä, tarvittavista voimista ja levosta. Rukoillaan myös tarvittavaa terveyttä ja jaksamista talveen.

•Rukoilemme rauhan puolesta vaikeissa konflikteissa ja sodissa, pyydämme lohdutusta ja apua kaikille kärsiville.

