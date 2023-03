Vain Jumala antaa kasvun

Ken Takakin lähettikirje 1/2023

Japanin kansalaisena Suomessa

Olen syntynyt ja kasvanut Japanissa mutta asunut yli neljännesvuosisadan Suomessa. Olen miettinyt Suomen kansalaisuuden hankkimista, mutta Japanin valtio ei hyväksy kaksoiskansalaisuutta toisin kuin Suomi tai USA. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä teologin työtä Sleyssa luterilaisten opetustekstien kääntäjänä ja levittäjänä monien esirukoilijoiden ja lähetysystävien tukemana. Uskon, että Jumalan valtakunnan kylvötyössä on jokaiselle kristitylle oma paikka ja tärkeä tehtävä. Siihen osallistuminen on iloinen kutsumus, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset voivat rohkaista toisiaan. Jatkamme yhdessä mielekästä matkaa eteenpäin.

Bible Toolbox 2022 (https://www.bibletoolbox.net/fi)

Sleyn ylläpitämä internetsivusto Bible Toolbox on tarkoitettu avuksi kaikille, jotka etsivät elävää Jumalaa ja tarvitsevat apua uskonelämänsä rakentamiseen. Yksi työtehtäväni on tuottaa japaninkielisiä käännöksiä tätä sivustoa varten. Sivuston koordinaattori, Sleyn internetlähetti Tiina Latva-Raskun mukaan Bible Toolbox-sivustolla kävi viime vuonna noin 123 800 henkeä (339 kävijää päivässä). Kävijöistä 60% tuli Japanista.

Toisen Timoteuskirjeen selitys japaniksi

Olen editoiden kääntänyt Sleyn Venäjän-lähetti, pastori Pasi Hujasen luennot Toisesta Timoteuskirjeestä Bible Toolboxiin: https://www.bibletoolbox.net/ja/seisho/temotehenodaininotegami

Alla on otteita Pasin selityksistä (2 Tim 1.-2. luvusta).

– ” Pelastus on yksin Jumalan lahja, ei meidän teoillamme ole siinä mitään osuutta (1:9). Meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi ja pelastuksen osallisuuteen yksin Jumalan armosta (Room 3:28, Ef 2:8-9, Tit 3:5). Sama näkyy myös siitä, että Jumala oli päättänyt pelastushistoriasta jo ennen aikojen alkua (1:9), siis jo ennen kuin yksikään ihminen oli tehnyt yhtään tekoa (Ef 1:4, 1 Piet 1:20).”

– ” Jumalalle syntiinlankeemus (1 Moos 3:1-19) ei tullut yllätyksenä, hän oli jo varautunut siihen. Sen tuhovoima kumottiin Golgatan ristillä, kun Kristus kuoli kaikkien ihmisten kaikkien syntien puolesta (1 Joh 2:2). Jeesus on meidän Vapahtajamme (1:10, Tit 1:4, 2:13, 3:6) synnin vallasta ja meidän Pelastajamme pimeydestä valoon (1 Tim 1:1, 2:3, 4:10, Tit 1:3, 2:10, 3:4). Synnin palkka on kuolema (Room 6:23, Ef 2:1-2), mutta Kristus on voitollaan Saatanasta tehnyt meidät eläviksi. Kuolema ei enää voi voittaa Kristuksen omia (Room 8:38-39). Vaikka kristitty kuolee fyysisesti – ellei ole maailmassa Kristuksen tullessa toisen kerran – hän ei kuole iankaikkisesti (Joh 11:25-26), hän ei koe toista kuolemaa (Ilm 2:11).”

– ” Evankeliumi voi joutua tässä maailmassa ahtaalle, mutta Jumala ei salli sen kokonaan hävitä (vertaa Luuk 18:8). Saatana tekee kaikkensa eksyttääkseen nekin, jotka ovat lähteneet seuraamaan Kristusta (2 Kor 11:14, 1 Piet 5:8). Meidän ei tule väheksyä Jumalan vastustajaa vaan pyytää Jumalalta tukea taistelussa häntä vastaan (1:14).”

– ” Ennen kuin Paavali aloittaa kehotusten sarjan, hän muistuttaa Timoteusta siitä, minkä varassa ne on mahdollista toteuttaa: yksin Jumalan armon (2:1). Ilman Jumalan apua ja armoa emme pysty täyttämään mitään hänen vaatimuksiaan.”

– ” Maanviljelyssä laiska ei menesty: Sananl 10:5, 20:4, 24:30-34 (katso myös Sananl 27:18). Meidän tulee kuitenkin muistaa, että hengellisessä sanankylvössä vain Jumala antaa kasvun (1 Kor 3:6-7; samoin on toki lopulta myös tavallisessa maanviljelyssä). Paavali oli innokas kylvämään sanaa (1 Kor 15:20, 2 Kor 6:3-5, Fil 2:16), mutta hän näki samalla selvästi, että työ oli Jumalan, ei hänen. Hengellisessäkin kylvössä pitää paikkansa laki: mitä kylvetään, sitä niitetään (Gal 6:7).”

– ” Paavali muistutti Timoteusta, ettei hengellistä työtä voida arvioida pelkästään maallisin mittarein (2:7). Inhimillisesti katsottuna evankeliumin julistus on hullutusta (1 Kor 1:18-25, 2:6-10). Hengellistä työtä on katsottava ja arvioitava Jumalan näkökulmasta, ei ihmisten näkökulmasta.”

– ” Se, että Kristus kieltää viimeisellä tuomiolla kieltäjänsä (2:12, Matt 10:33) on suorastaan kauhistuttanut monia kristittyjä. Kuitenkin on syytä muistaa, että Jeesuksen kolme kertaa julkisesti kieltänyt Pietari (Matt 26:69-75) otettiin takaisin apostolien joukkoon (Joh 21:15-19, katso myös Mark 16:7). Kristuksen kieltäminen Vapahtajana, syntien sovittajana, tuo tuomion, ei yksittäinen epäonnistuminen hänen todistajanaan.”

– ” Huomaa jakeessa 2:13 Jumalan ”vapaaehtoinen” kaikkivaltiutensa rajoittaminen. Olemuksensa tähden Jumala ei voi tehdä pahaa. Kaikkivaltiaana hän voisi tehdä mitä tahansa, mutta olemuksensa tähden hän tekee vain hyvää. Yksi Jumalan ominaispiirre on hänen uskollisuutensa (4 Moos 23:19, Room 3:3, 9:6), ei edes ihmisten uskottomuus saa häntä muuttamaan lupauksiaan muuksi.”

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Sydämellinen kiitos esirukouksesta ja kaikesta tuesta.

– Pyydämme esirukousta perheemme puolesta (Akira, Maria, Joshia, Anna-Kaisa ja Ken).

– Lukijoitteni puolesta, joille lähetän hartaustekstejä.

– Rukoilemme, että lähetit ja lähettäjät turvautuisivat Hyvän Jumalamme johdatukseen ja varjelukseen

kaikissa vaikeissa tilanteissa, joissa kristinuskoa vastustetaan.

Siunattua paastonaikaa!