Vallankaappaus Myanmarissa: Sleyn lähetit turvassa

Myanmarissa Kaakkois-Aasiassa on tapahtunut maanantaina sotilasvallankaappaus. Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä on maassa kaksi lähettiä, Helene ja Joona Toivanen, jotka ovat turvassa. Toivaset kertovat ostaneensa taloustarvikkeita ja vetäytyneensä ohjeistuksen mukaisesti kotiinsa. Helene ja Joona Toivanen asuvat maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa. Toivaset kertovat kuulleensa huhuja vallankaappauksesta jo edeltäneellä viikolla, mutta monet pitivät sitä vain huhupuheena tuolloin. Uutiset vallankaappauksen toteutumisesta tulivat yllätyksenä.

– Ensijärkytyksestä toivuttuamme lähdimme heti kauppaan hakemaan ruokavaroja. Valitsimme onneksi paikallisille suunnatun marketin, jossa jonoja oli vähän. Kuulimme myöhemmin, että joissain kaupoissa oli ollut päivän aikana kymmenien metrien pituiset jonot. Aamusella kauppaan pyöräillessämme näimme ihmisiä kadulla myymässä vihanneksia ja muuta tavaraa aivan tavalliseen tapaan, Joona Toivanen kertoo Myanmarista.

– Olemme tähän mennessä pysytelleet ulkoministeriön neuvojen mukaisesti kotona, vaikka uskaltauduimmekin aamulla kauppaan. Olemme nähneet uutisissa kuvia armeijaa tukevien mielenosoituksista ja sotilaita sekä poliiseja on kaduilla tavallista enemmän. Tähän mennessä uutisissa ei ole onneksi ollut mainintaa rauhattomuuksista. Puhelinverkko on ollut maassa poikki jo aamuyöstä, mutta internet on toiminut vaikka jotkut ovat pelänneet että sekin katkaistaan pian. On vaikea kuvitella mitä tapahtuu jos kaikki yhteydenpitokanavat lakkaavat toimimasta, Joona Toivanen jatkaa.

Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen kertoo, että maan tilannetta seurataan ja lähetit ollaan valmiina evakuoimaan alueelta, jos tilanne vaatii. Helene ja Joona Toivanen työskentelevät Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettäminä sekä Suomen että Viron kirkon lähetteinä Myanmarissa. He työskentelevät opetustehtävissä Myanmarin luterilaisen kirkon teologisessa instituutissa. Helene Toivanen toimii koulun dekaanina ja Joona Toivanen rehtorina.

Myanmarin luterilaisen teologisen instituutin toiminta on viivästynyt lukuvuoden verran koronaviruspandemian vuoksi. Toivaset ovat järjestäneet opettajakoulutusta ja toivovat voivansa jatkaa sitä huhtikuuhun saakka varsinaisen lukuvuoden alkaessa vasta kesäkuussa.

–Toivomme että voimme jatkaa työtä suunnitelmien mukaan, mutta aika näyttää, Toivaset kertovat Myanmarista.

Sley seuraa Myanmarin tilannetta myös verkkosivuillaan. Ajantasaista tietoa löydät myös sosiaalisesta mediasta Sleyn lähetystyön Kolmella mantereella -Facebook-sivulta.

Juttua on päivitetty kello 18.08 Toivasten haastattelulla.