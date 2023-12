Valo valosta

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. (Jes. 9:1)

Valon ja kirkkauden lisäksi Raamatussa kerrotaan kuoleman varjoista, pimeyden hengistä ja kerrotaan myös sielunvihollisesta, Saatanasta. Nämä myöhemmin mainitut voivat tuntua kiehtovilta, pelottavilta tai sitten ne tuntuvat täysin käsittämättömiltä, menneisyyden tavoilta selittää outoja sattumuksia, sairauksia tai epäonnea. Henkimaailma ei kuulu elämämme kokemuspiiriin ja siksi on kiusaus sivuuttaa se ja keskittyä siihen minkä näemme ja ymmärrämme.

Miten pitäisi suhtautua pahoihin henkivaltoihin, saatanaan tai demoneihin?

Kirkon tehtävä on tämänpuoleisuuden lisäksi puhua tuonpuoleisuudesta. Pahat henkivallat ja niiden johtaja Saatana kuuluvat raamatulliseen kristinuskoon, eikä niitä voi poistaa uskostamme. Raamattu puhuu pahoista hengistä tai sellaisista ihmisistä, joita pahta henget eli demonit vaivaavat.

Raamatun mukaan on olemassa paitsi näkyvä maailma myös näkymätön maailma, ja on olemassa Jumala ja myös Jumalan vastustaja Saatana. Me emme niitä näe, mutta Jumalan sana opettaa, että ne ovat olemassa.

Vaikka viime kädessä kärsimys aina ruumiilliseen kuolemaan asti on syntiinlankeemuksen seurausta, sairaudet eivät ole syntiä tai seurausta pahoista hengistä. Sairaudet eivät tarkoita, että paha henki asuu ihmisessä ja vaivaa häntä, eivätkä sairaudet kerro kuinka syntinen ihminen on. Sairauksissa luotamme lääkärien apuun ja järjen käyttöön. Sairaista ei pahoja henkiä löydy. Päinvastoin, Jumala on niiden luona, joilla on särkynyt mieli. Sairaat ja kärsivät ovat Jumalan koulussa.

On kuitenkin olemassa taivas ja helvetti, Jumala ja Saatana, ja myös pimeyden henkivallat ja hyvät enkelit. Kasteessa ihminen siirtyy kadotuksesta taivaan kansalaiseksi, pimeydestä valoon, Jumalan puolelle valon lapseksi. Siitä asti pahat henget ovat poissa eikä niitä sen jälkeen tarvitse pelätä tai murehtia. Siellä missä kristityt ovat, on Jumalan valtakunta, eikä siellä ei ole pahoja henkiä. Tällä voit rohkaista ystävää, jota pahat henget mietityttävät. Kristus on vapauttanut pahasta ja pimeästä. Kun pimeys kiehtoo tai pelottaa, katso Kristuksen kirkkauteen. Hän on voittanut pahan ja teki ristinkuolemallaan tyhjäksi pahan teot.

Meitä kristittyjä kutsutaan elämään valossa ja todistamaan Kristuksen kirkkaudesta, joka jouluyönä syntyi Betlehemissä.

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14)