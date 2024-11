Valon todistusta pimeässä maailmassa

Päivi ja Hiroaki Yoshimura lähettikirje 5

20.11.2024

Terveiset syksyisestä Tokiosta

Syksy on ollut poikkeuksellisen lämmin. Vielä viime viikolla oli kesäisen lämpimiä päiviä, mikä on hyvin poikkeuksellista tähän vuodenaikaan. Tämän seurauksena odottelemme vielä ruskaa Tokion alueella. Kuitenkin juuri nyt säätyyppi on muuttumassa viileämmäksi ja maan pohjoisosissa on saatu kokea jo kunnon lumimyräkkä.

Viime viikolla oli mahdollisuus tehdä pieni matka vuoristoalueelle ja siellä saimme ihailla kauniita ruskan punaisia ja keltaisia sävyjä. Maisemat hoitivat ja jäävät vielä mieleen.

Uusi parlamentti ja kristitty pääministeri

Maan politiikassa tapahtui nähtävä muutos, kun järjestettiin ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalien jälkeen hallituksen kokoaminen tuli vaikeaksi, koska Ishiban valtapuolue liberaali-demokraattinenpuolue LDP menetti enemmistöaseman. Kuitenkin pääministerin valinnassa Ishiba sai eniten kansanedustajien ääniä, joten hänestä tuli pääministeri. Mielenkiintoista on, että Ishiba on kristitty. Hänen kristillisyytensä on tullut esille mediassa. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko tämä vaikuttamaan Japanin kristinuskon kehitykseen. Näin ainakin haluamme toivoa. Kuitenkin kristittynä pääministerinä toimiminen ei ole helppoa. Pääministereiltä odotetaan myönteistä suhtautumista perinteisiin uskontoihin. Erityisesti suhtautuminen sisä -ja ulkopoliittisesti kuumaksi perunaksi tulleeseen Tokion keskustassa sijaitsevaan shintolaiseen Yasukuni-pyhäkköön. Pyhäkössä palvotaan sodassa kaatuneiden henkiä. Niiden joukossa on sota-ajan johtajien henkiä, jotka tuomittiin sotarikollisiksi. Jotkut pääministerit osallistuvat pyhäkön juhlamenoon kansallismielisten japanilaisten paineesta. Toiset jättävät osallistumatta Aasian maiden arvostelun takia, mutta yleensä he lähettävät uhrilahjansa pyhäkön juhlaan. Tästä tuli myös Ishiban valinta.

Syksyn työkuvioista

Syksy on ollut kiireistä aikaa. Sunnuntain jumalanpalvelukset ovat pyörineet normaaliin tapaan. Muutoksena on, että joka sunnuntai pidetään ehtoollismessu. Aikaisemmin ehtoollinen oli vain kerran kuukaudessa. Tästä on muutamilta seurakuntalaisilta tullut hyvää palautetta. Ehtoolliselle pääsevät myös ne, jotka eivät voi osallistua jumalanpalvelukseen joka viikko.

Muutaman kerran jumalanpalvelukseen on saapunut myös uusia, mikä on tuonut hyvää eloa seurakuntaan. Aika näyttää saammeko heistä aktiivisia kävijöitä, vai jäävätkö käynnit tutustumiseen.

Kaikki piirit pyörähtivät käyntiin heti kesän jälkeen. Tauon jälkeen monet aikaisemmin käyneet ovat olleet taas ahkerasti mukana. He selvästi jo odottivat niiden alkua.

Lähialueen yksityisen yläasteen ja lukion oppilaille järjestimme viime vuoden tapaan leipomiskerran, kun koulun kristitty opettaja sitä jälleen pyysi. Joukossa oli myös niitä, jotka osallistuivat viime vuonnakin. Oppilaat ovat hyvin käyttäytyviä ja kohteliaita. Heidän kanssaan oli mukava toimia. Mielenkiintoista oli se, että tekemisen lisäksi oppilaita pyydetään antamaan palaute ja yksi kysymys päivän aiheesta. Jokainen oppilas osasi sanoittaa kommenttinsa ja kysymyksensä hienosti. Vaikka kysymykset eivät suoraan liittyneet kristinuskoon, oli mahdollisuus tuoda kristinuskon näkemyksiä. Näillä näkymillä oppilaita olisi tulossa ensi vuonnakin, joten kokoontuminen kirkossa on koettu myönteisesti.

“Pohjoismainen ruokapöytä” evankelioinnin välineenä

Päivi on kahden vuoden ajan tehnyt artikkelin kuvineen Japanin suurimman kristillisen kirjapainon (Inochino kotobasha) kerran kuukaudessa julkaisemaan kuukausijulkaisuun teemalla ”Pohjoismainen ruokapöytä”. Kirjapainon työntekijät ovat tulleet kuvaamaan ruuan tai leivonnaisen. Myöhemmin lähetän toimitukseen reseptin ja aiheeseen liittyvän puheosuuden, joka aina päättyy Raamatun sanomaan. Mielenkiintoista on ollut osallistua projektiin ja nähdä, kuinka kuvaus on pienistä asioista kiinni, kun se tehdään ammatillisesti. Valotukset, kuvauskulmat jne. täytyy olla kohdallaan. Kun työ on tarkkaa, niin se vie myös aikaa. Kuvauksien lisäksi on ollut mahdollisuus käydä hyviä keskusteluja tomittajan ja kuvaajan kanssa kristinuskoon liittyen. Heidän seurakuntansa kuuluu eri kirkkokuntaan, mutta tavoite on sama: Välittää evankeliumia mahdollisimman laajalle. Kuukausijulkaisun levikki on 60 000 kappaletta ympäri Japania.

Lukijoiltakin on tullut paljon palautetta, jopa Hokkaidolta saakka. Eräs Okinawalta kotoisin oleva tuli jumalanpalvelukseen artikkelin tietojen kautta. Jotkut odottavat mielenkiinnolla uutta reseptiä, jotkut kertovat hartausosuuden hoitaneen.

Kahvilapäivä

Syksyn aikana järjestämme kaksi kahvilapäivää, joiden toivomme tavoittavan uusia kävijöitä ja mikäli mahdollista lähialueen ihmisiä. Ensimmäinen kahvilapäivä toteutettiin teemalla “Tie-kirkko”. Tilaisuudessa kerrottiin suomalaisesta kesäajan tiekirkko-ohjelmasta. Kun japanilaiset matkustavat Suomeen, he käyvät usein kaupungin isoissa, tunnetuissa kirkoissa kuten Helsingin tuomiokirkko. Pienemmät kirkot jäävät heille vieraiksi. Ohjelmaosuudessa Hiroaki esitteli myös työtämme tukevien seurakuntien kirkkoja. Ohjelmassa oli esitys suomalaisten puukirkkojen rakennustekniikasta, jonka piti arkkitehti Akira Takeuchi. Hän on Ookayaman seurakunnan jäsen ja pitkään tutkinut puukirkkojen rakennustekniikkaa tehden siitä väitöstyön. Hän on julkaissut aiheesta myös kirjoja. Takeuchi sai kasteen Suomessa. Hän halusi ymmärtää suomalaisten puuseppien tekniikkaa syvällisesti. Samalla hän koki, että tekniikan ja uskon välillä on jotain yhteyttä. Kristinusko alkoi kiinnostaa ja johti kasteelle saakka.

Tilaisuudessa tuli esille myös kristillinen sanoma. Hiroaki kertoi kirkon olevan matkalaisen levähdyspaikka, jossa saa hiljentyä. Samalla tavalla elämässä tarvitsemme levähdyshetkiä. Viikoittainen jumalanpalvelus on juuri tällainen levähdyspaikka, jonka jälkeen jaksetaan tehdä matkaa eteenpäin. Väkeä oli paikalla yli odotusten. Moni oli hyvin kiinnostunut aiheesta ja muistiinpanojakin tehtiin.

Luento “Ending note”sta eli hoitotahdosta

Viime sunnuntaina järjestettiin luento, jossa seurakuntalaisen lääkäripuoliso luennoi hoitotahdosta, jota täällä kutsutaan “ending note:ksi”. Japanissa hoitotahto ei sisällä pelkästään hoitoon liittyviä asioita, vaan myös konkreettisia toiveita viimeisille elinvuosille elämän monilla alueilla niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia silmällä pitäen. Tämän miettimiseksi jokainen saa miettiä tähän asti elettyä elämää, sen merkittäviä vaiheita ja omia mielenkiinnon kohteita. Kartoituksen jälkeen on helpompi miettiä omat toiveet tuleville vuosille.

Siten“Ending note” ei ole tarkoitettu vain eläkeläisille, vaan vielä työssä käyville, jotta jokainen miettisi elämänsä viimeisiä vaiheita ja vuosia hyvissä ajoin. Ei ihme, että tilaisuudesta tuli puhutteleva ja ajatuksia herättävä. Japanilainen hoitotahto on sinänsä neutraali uskonnon suhteen. Siksi kyselytuokiossa, Hiroaki toi esiin kristinuskon näkökulmaa.

Tulevaa ohjelmaa

Tällä hetkellä odotamme Päivi ja Martti Poukan saapumista Japaniin lähetysmatkalle. Matkan aikana he ovat mukana Suomi-kirkon työssä, mistä olemme kiitollisia. Mukava, kun saamme toimia yhdessä isommalla joukolla ja jakaa monia asioita.

Jouluajan ohjelmat ovat pitkälle suunniteltu ja mainoksiakin valmisteltu. Monia tilaisuuksia on tulossa, joihin kutsumme väkeä.

“Te olette maailaman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään laiteta vakan alle vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.” Matt. 5:14-15

Raamatun sanan kautta Jeesuksen valo pääsee sydämeen synnyttäen uskon myös japanilaisille.

Toivotamme sinulle siunattua tulevaa adventin aikaa!

Rukousaiheita

・ johdata uusia jumalanpalvelukseen

・ siunaa kaikki jouluajan tapahtumat

・ anna voimia ja viisautta kaikkiin tehtäviin

・pyydetään Japaniin herätyksen aikaa

・johdata uusia lähettejä

・ pyydämme varjelusta Johannalle Suomessa ja Essaille täällä

・ pyydämme varjelusta luonnonkatastrofeista

Kiitos rukouksistasi!

Terveisin,

Päivi, Hiroaki ja Essai