Vanhasten lähettikirje 4/2020 (17.9.2020)

Tervehdys Ugandasta arvoisat lähettäjät. Toivottavasti kesänne on mennyt hyvin ja akut ladattu täyteen uusia haasteita varten. Itsestä en tiedä mutta eteenpäin mennään vaikka vähän himmeämmilläkin valoilla – rukous on hyvä laturi. Rukouksen maailmasta -kirja (Hallesby) on ollut välillä käsissä muistuttamassa.

Palailin vuosilomilta syyskuun alussa. Suunniteltu Kenian reissu jäi tekemättä, kun vielä rajat kiinni ja muutenkin matkustaminen hankalaa. Oltiin tässä Gulussa kotona. Loma meni etupäässä nukkumiseksi, kahvin juonniksi ja välillä torailuksi emännän kanssa. Täällä Ugandassa on vielä koronarajoituksia voimassa mm. koulut / kirkot kiinni, ulkonaliikkumiskielto öisin jne. Muuten ihan rauhallista. Ruokaa kaapissa ja katto pään päällä.

Seurakunnat ovat toimineet pakolaisleireillä näiden haasteiden keskellä. Hienoa on saada välillä rohkaisevia viestejä pastoreilta tämän kaiken keskellä. Ehtoollista on jaettu majoissa, evankelistoja koulutettu ja uusia jäseniä Jumalan valtakuntaan kastettu.

Vaikka töitä on ollut keväästä lähtien itsellä nuukasti on tuntunut hyvältä olla täällä Gulussa tänä korona-aikana.

Nyt lokakuun alussa olisi tarkoitus tavata johtavat pastorit neljältä eri leiriltä, kuulla lisää ja tehdä suunnitelmia yhdessä eteenpäin. Tarkoitus olisi myös hankkia yhdelle pastoreista moottoripyörä käyttöön, auttaa kirkkoa korjaamaan rikkinäiset maissimyllyt eri leireillä ja hankkia tietokoneet vastaaville patoreille raportoinnin parantamiseksi. Kiitos tuestanne näihinkin kohteisiin!

Etelä-Sudanin tilanne on edelleen vaikea. Rauha on hauras ja kuolonuhreja vaativia kahakoita on ollut lähiaikoina eri puolilla maata. Etelä-Sudanin / Sudanin Luterilainen kirkko ELCSS-S toimii tuossa haastavassa ympäristössä noin kahdenkymmenen papin voimin. Keväällä kuolleelle kirkon johtajalle Piispa Wilson Noalle yritetään saada valittua seuraajaa tämän vuoden aikana. Rukoillaan ykseyttä ja johdatusta tuohon prosessiin. Lähetyksen E-S / S antamaa taloudellista tukea pyritään edelleen kohdentamaan ja seuraamaan entistä tarkemmin. Tähän liittyy hieman uusia järjestelyjä ja muutoksia toimintatavoissa. Siitä on kohta viisi vuotta, kun Sleyn lähetti kävi viimeksi Etelä-Sudanissa fyysisesti. Tämä tuo välillä haastetta tehtäviin, kun ruohonjuuritason tuntuma on heikkoa.

Rukousaiheet:

– Piispan vaalit

– ELCSS-S kirkon johtajat

– Etelä-Sudan

– Lapset ja vaimo

– Rukouksen henkeä

– Tehtävä kirkkaana mielessä!

Pate & Perhe

….Kadottaessaan löytää, unohtaessaan saa anteeksi, kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. Franciscus Assisilainen

