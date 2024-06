Sleyn hallitus on Karkun evankelisen opiston esityksestä nimittänyt opiston vs. hallintojohtaja Timo Vehviläisen Karkun evankelisen opiston vs. rehtorin määräaikaiseen tehtävään. Vehviläinen työskentelee rehtorin sijaisena vuoden ajan syyskuun puolivälistä alkaen nykyisen rehtori Matti Rusaman ollessa tehtävästä toimivapaalla työskennellessään Etelä-Pohjanmaan piirin ja Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin pastorina. Avoimeksi jäävä opiston hallintojohtajan toimi lakkautetaan toimenhaltija Marjo Anttooran irtisanouduttua tehtävästä.

Sleyn hallintoa ohjaavat sääntöjen ja strategian lisäksi hyvän hallinnon ohje, johtoryhmän johtosääntö, hallituksen ja johtoryhmän vuosikello, Sleyn taloussaääntö ja Karkun evankelisen opiston säännöt. Hallitus on nyt päivittänyt hallituksen vuosikellon ja hyvän hallinnon ohjeet, sekä ohjeistanut johtoryhmää ja viestintää laatimaan Sleyn viestinnän periaatteita ohjaavan dokumentin hallituksen hyväksyttäväksi.

– Toivomme, että nämä muutokset ja päivitykset vahvistavat yhdistyksemme toiminnan perustaa ja omalta osaltaan auttavat meitä saavuttamaan yhteiset tavoitteemme evankeliumin työssä. Hallituksen vuosikello ohjaa hallituksen toimintaa vuoden aikana, varmistaen, että kaikki keskeiset asiat käsitellään oikea-aikaisesti. Hyvän hallinnon ohjeet tukevat hallintoamme parhaiden mahdollisten käytäntöjen noudattamisessa mm. läpinäkyvyydessä, vastuullisuudessa ja tehokkuudessa, toteaa toiminnanjohtaja Tom Säilä.

Jäsenkokous etämahdollisuudella

Sleyn kesän jäsenkokous on kutsuttu Sanansaattaja-lehdessä julkaistulla ilmoituksella koolle lauantaina 29.6. klo 8.30 Oulaisten Seurakuntakodilla osoitteessa Oulaistenkatu 59. Kokouksessa käsitellään sääntöjen §11 mukaiset asiat.

Jäsenkokous on Evankeliumiyhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenkokouksessa järjestettävässä vaalissa valitaan uudet edustajat erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.

Kesän jäsenkokouksessa on viisi paikkaa täytettävänä hallitukseen. Vähiten ääniä saanut valitaan syksyllä 2023 hallituksesta eronneen Kalle Pajalan tilalle. Pajalan kautta on jäljellä yksi vuosi, vuoteen 2025 saakka. Erovuoroisia tänä kesänä ovat Tuomo Jukkola, Aki Lautamo, Hanna-Kaisa Simojoki ja Timo Vehviläinen. Vehviläinen on ollut poissa hallitustyöskentelystä toimiessaan Karkun evankelisen opiston vs. hallintojohtajana.

Ehdokkaita voi esitellä ja heihin voi tutustua etukäteen osoitteessa https://ehdokkaat.sley.fi, mutta vaaliin osallistuakseen ehdokkaan tulee saada esittelypuheenvuoro jäsenkokouksessa.

Tänä vuonna jäsenkokoukseen voi yhdistyksen jäsen osallistua myös täysipainoisesti etänä. Etäosallistumista varten tulee ilmoittautua 26.6. klo 23.59 mennessä osoitteessa www.sley.fi/etakesakokous2024. Jälki-ilmoittautumiset eivät valitettavasti ole mahdollisia etä-äänestysmahdollisuuden vuoksi.