Verkkoraamattukoulu jatkuu!

Tervetuloa opiskelemaan Raamattua yhdessä Raamattu tutuksi -verkkoraamattukouluun! Opettajana toimii Evankeliumiyhdistyksen raamattukoulutussihteeri pastori Erkki Koskenniemi ja keskustelun sujuvuudesta huolehtii vapaaehtoisten tiimi. Verkkoraamattukoulu toimii Facebook-ympäristössä. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan.

Aiemmin raamattukoulussa on opiskeltu Apostolien tekoja lukuun 20, ja nyt on aika käydä kirja loppuun asti. Uudempien tulijoiden on turha kysellä, kannattaako lähteä mukaan kesken kirjan, sillä raamattukoulussa luetaan nyt kirjan kolme varsin itsenäistä kokonaisuutta. Takana ovat luvut 1-8 eli tapahtumat Jerusalemissa ja Samariassa sekä luvut 9-19, jolloin keskityttiin Paavalin lähetystyön aktiiviseen vaiheeseen. Nyt käsittelyn alla ovat luvut 20-28, joissa Paavali kulkee Jerusalemiin, viettää pitkän aikaa vankeudessa ja viedään lopulta Roomaan. Sinne hänen jälkensä katoavat, emmekä enää tiedä hänen myöhäisemmistä vaiheistaan.

Uusi lukukausi alkaa tiistaina 4.2. ja oppimisalustana on edelleen Facebook. Raamattu tutuksi –ryhmään pääsee mukaan pyytämällä sen jäsenyyttä (älä esitä pyyntöä muiden nimissä, sillä näitä pyyntöjä ei hyväksytä – ketään ei liitetä näihin ryhmiin ilman hänen omaa pyyntöään). Mukana on nyt yli 1300 opiskelijaa, ja mukaan mahtuu lisää – laitetaan sana kiertämään! Sivuilla julkaistaan kerran viikossa raamattuopetus ja sen jälkeen päivittäin kysymyksiä ja tehtäviä.

Lähde mukaan osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/200646396965469/