Viestejä Virosta – lapsilta lapsille

Tere tere!

Meillä on ollut mukava syksy. Ollaan käyty koulussa, päiväkodissa, metsäretkillä, musiikkiharrastuksissa, uimassa kylpylässä ja pyhäkoulussa. Äiti ja isi on ollut aika paljon töissä lauantaisin, kun niillä on ollut nuortenleirejä ja äiti on opettanut pyhäkoulunopettajia. Yhdellä leirillä Sofia kävi itsekin, kun äiti ja isi oli siellä opettamassa Raamatusta. Äiti ja isi kertoi, mikä on Raamatun punainen lanka, että mikä se syntiinlankeemus on ja että Jeesusta tarvittiin, että me saataisiin synnit anteeksi.

Äiti on syksyn aikana ollut videokokouksissa, kun se kääntää muiden kanssa kirjaa viroksi. Siinä kirjassa on sen ennen vanhaan eläneen Martti Lutherin ajatuksia. Sitä kirjaa jaetaan lapsille sitten jouluna, kun se valmistuu. Mekin saadaan varmaan omat pyhäkoulusta.

Sointu kävi päiväkodin kanssa retkellä maatilalla. Lapset ja aikuiset matkusti bussilla maatilalle, jossa kasvoi monta sataa lammasta, kanoja ja muita eläimiä. Eläimiä sai silittää ja pitää sylissä. Lopuksi juotiin minttuteetä ja syötiin omenapiirakkaa. Välillä oltiin myös kipeänä, mutta se oli kivaa, kun saatiin leikkiä barbeilla monta päivää ja voitettiin Mariossa monta taistelua.

Sofian koulu on lähtenyt mukavasti käyntiin, kun on saanut kavereita ja lukeminen ja kirjoittaminen sujuu aika hyvin.

Mikä on sinun lemppari kouluaine? Sofian lempiaineet koulussa on matikka ja musiikki. Virossa koulussa käytetään päiväkirjaa, joka on niin kuin kalenteri, johon merkitään läksyt, muistettavat tavarat ja mitä aineita kunakin päivänä on. Yksi päivä koulussa vietettiin naamiaisia ja silloin ei tarvinnut pukea koulupukua. Sofia päätti pukeutua leppäkertuksi. Koulua varten piti lainata kirjastosta yksi kirja, joten käytiin tekemässä Sofialle opiskelijakorttiin kirjastokortti. Nyt Sofia voi samalla kortilla käydä kirjastossa ja matkustaa bussilla.

Uusi jännittävä juttu syksyllä onkin ollut, kun Sofia on opetellut tulemaan yksin bussilla koulusta kotiin niinä päivinä kun ei ole musiikkikoulua. Yksi kerta isi antoi väärät ohjeet, ja Sofia meni väärään bussiin, joka ei mennytkään kodin suuntaan. Mutta onneksi äitipääsi hakemaan autolla, eikä seikkailusta tullut sen pidempi.

Meillä kävi vieraita Suomesta, Helsingin Pyhän sydämen kappelista! Oli hauskaa touhuta kavereiden kanssa Ahhaa-tiedekeskuksessa. Vieraat tuli meidän kanssa Põlvaan viettämään perhepäivää. Se oli vähän niin kuin leiri, mutta vaan yks päivä. Äiti ja isi kertoi siellä millä tavalla elämässä voi tarvita apua Jeesukselta, jos on vaikeaa. Sofian mielestä perhepäivässä parasta oli askartelu ja hän tekikin kolme erilaista heijastinta.

Täällä Virossa heijastimen käyttö on pakollista ja voi saada jopa sakot jos pimeällä kulkee ilman heijastinta. Ja nyt on jo tosi pimeää, niin heijastimia tarvitaan takkeihin!

Me käytiin yhtenä viikonloppuna Suomessa isolla bussilla. Äiti ja isi meni nuorten kanssa Maata Näkyvissä festareille ja me päästiin memmen ja papan luo leikkimään 2 yöksi ilman äitiä ja isiä. Parasta oli, kun tädit tuli leikkimään meidän kanssa ja vei meidät Helsinkiin joulukadun avajaisiin.

Onko teillä jo aloitettu jouluvalmistelut? Me laitettiin jo jouluvaloja parvekkeelle ja olohuoneeseen, mutta äiti ja isi sanoi, että joulukoristeita laitetaan vasta joulukuussa. Me haluttaisiin jo kovasti leipoa pipareita, ne on niin herkullisia. Ollaankin nähty kahviloissa ja kaupoissa erilaisia piparitaikinoita myynnissä. Ehdotettiin äitille, että voitaisiin napostella pelkkää taikinaakin.

Ennen joulua meillä on tulossa ainakin perhepäivä Räpinassa, Suomen itsenäisyyspäivä, ja joulujuhlat koulussa, päiväkodissa ja musiikkikoulussa. Eli puuhaa riittää. Odotetaan jo innolla, että päästään avaamaan joulukalentereita. Ja pian sytytetään adventtikynttilöitäkin.

Toivottavasti teillä on kivaa joulua odotellessa!