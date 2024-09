Viestejä Virosta – lapsilta lapsille

Oleniusten lasten lähettikirje 4/2024

Terveisiä aurinkoisesta Tartusta!

Vaikka on jo syyskuun puoliväli, niin meistä tuntuu että vielä olisi kesä. Meillä oli koko perheen kesäloma vasta elokuussa, ja koulu ja päiväkoti alkoi vasta pari viikkoa sitten syyskuun alussa. Lisäksi sää on ollut tosi lämmin, vaikka aamuisin pitää jo olla huppari päällä.

Sofian koulusta alkoi kesäloma kesäkuun puolivälissä, mutta äitillä ja isillä oli vielä paljon töitä kesäleirien ja kesätapahtumien järjestelyissä, niin Memme tuli viikoksi meitä hoitamaan. Memmen kanssa käytiin pitkästä aikaa leikkimässä Tartun lelumuseossa.

Meillä kävi myös Milja-serkku ja Hanna-täti kylässä, ja niiden kanssa oli tosi hauskaa esimerkiksi Ahhaa-tiedekeskuksessa ja kiipeilypuistossa.

Juhannuksen jälkeen oli Viron kirkon hengelliset laulujuhlat. Virossa järjestetään erilaisia laulu- ja tanssijuhlia paljon, joissa kuorot ja kansantanssiryhmät eri puolilta Viroa esiintyy yhdessä. Kirkkojen kuorot oli harjoitelleet koko vuoden samoja lauluja ja sitten esittivät niitä yhdessä Viljandissa. Laulujuhlien alussa oli myös juhlakulkue, jossa liput heiluivat ja kansallispuvut vilahtelivat.

Äiti oli siellä Viljandissa järjestämässä lastenohjelmaa. Se oli hauskaa, kun äiti oli lainannut eri ihmisiltä 100 pehmoeläinlammasta, joista yksi oli piilossa kirkon penkin alla. Sitten kun oli lastenjumalanpalvelus kaikki sai etsiä sitä!

Sitten kun äiti ja isi oli 4 päivää nuortenleirillä, niin Bella-täti ja Pappa tuli meille Tartuun meitä hoitamaan. Meillä oli Bellan kanssa tosi hauskoja leikkejä ja ostettiin samanlaiset asut joilla käytiin kaupungilla.

Tehtiin kesäreissu Viron itäpuolella ison Peipsi-järven rantoja pitkin. Käytiin tutkimassa Alatskivin kartanoa, Rakveren linnaa ja yövyttiin Vihulan kartanossa. Kotimatkalla käytiin Jägalan vesiputouksella, joka oli nyt kesällä osittain kuivunut, niin sen putouksen päällä pystyi istuskella.

Vietettiin Soinnun 5v synttäreitä tällä kertaa Suomessa, kun sinne pääsi serkut ja kummit helpommin paikalle. Kotona Tartussa kutsuttiin Looren perhe kylään ja juhlittiin myös heidän kanssa. Virossa on tapana nostaa synttärisankari tuolilla ilmaan ikävuosien verran ja Sointu pääsi tosi korkealle, kun nostajat oli niin pitkiä. Yksi kesän kohokohta oli kun me käytiin taas Lotte-maalla ja se oli kyllä tosi kiva reissu, varsinkin kun Pärnussa oli Armas-serkku samaan aikaan. Iltarukouksissa Soinnulla on ollut pyyntönä, että päästäisiin vielä uudestaan Lotte-maalle. Toivottavasti ensi kesänä sitten!

Terveisin,

Sofia 8v ja Sointu 5v