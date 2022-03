Viimeisenä päivänä minä herätän hänet

Bible Toolbox 2021

Olen Ken Takaki, Suomessa asuva japanilainen ja luterilainen teologi. Työskentelen Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestössä Sley:ssä kääntäen ja editoiden luterilaisia raamattuopetuksia japaniksi internettiin.

Sleyllä on Bible Toolbox -niminen monikielinen internetsivusto, johon kääntämäni tekstitkin julkaistaan (https://www.bibletoolbox.net/fi). Sivustoon lisätty uusin käännöstekstini on Sleyn Venäjän lähetystyöntekijä ja pastori Pasi Hujasen luennot Heprealaiskirjeestä (https://www.bibletoolbox.net/ja/seisho/heburainoshintohenotegami). Meneillä oleva projektini on Pasin Filippiläiskirjeen luentojen japaniksi kääntäminen, joka on nyt viimeistelyvaiheessa. Työtoverini Tiina Latva-Rasku raportoi lähettikirjeessään Bible Toolboxin vuoden 2021 kävijämäärästä: ”Vuoden 2021 aikana kristillisen uskon perusasioita yhdeksällä kielellä opettavalla sivustollamme vieraili yli 125 000 kävijää. Lukijoista 64% tuli Japanista: noin 79600. Seuraavaksi eniten lukijoita tuli Tansaniasta, n. 9 900. Rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka lukevat sivustoa sellaisista maista, joissa kristityt kohtaavat vainoa uskonsa vuoksi. Sivuston arabiankielisiä opetustekstejä luetaan myös lähetystyöntekijöiltä suljetuista maista.”

Ystäviä nukkunut pois

Monet ystävämme ovat nukkuneet pois viime aikoina. Lähetysjärjestö Kylväjän pitkäaikainen Japanin lähetti Anita Ström on yksi heistä. Tapasin hänet ensimmäistä kertaa Japanissa vuonna 1995. Suomeen palattuaan hän piti tiistaisin japaninkielistä raamattupiiriä Helsingissä. Kun lapsemme olivat pieniä, kävimme usein siinä piirissä. Silloin Anita opetti äideille Raamattua ja Anna-Kaisa piti lapsille pyhäkoulua. Monet heistä eivät olleet kristittyjä, mutta

Sanan kylvötyö kantoi hedelmää. Osallistuimme japanilaisten kastetilaisuuksiin Pyhän Sydämen kappelilla. Tein yhteistyötä Anitan kanssa raamattupiirissä yli 10 vuotta. Sley tarjosi piiriläisille kokoontumispaikan ensin Luther-salissa ja sitten Helsingin Luther-kirkossa. Opiskelimme tulevan sunnuntain tekstikohtia. Kun viimeinen piirinkävijä sai kasteen armon ja palasi töihin, piiri jäi tauolle. Anita oli lämminhenkinen sielunhoitaja ja auttoi Suomessa asuvia monia japanilaisia naisia, joilla oli vaikeuksia. Hän oli sairastellut ja liikkuminen oli hankalaa, mutta aina hän yritti tulla tiistain piirille. Japanilaistyö oli hänelle loppuun asti luovuttamaton kutsumus. Sana ”Kerran lähetti, aina lähetti” sopii erittäin hyvin Anitalle.

Vanha postikortti

Viime joululomalla vaimoni Anna-Kaisa selvitteli vanhoja papereita ja esiin tuli erään japanilaisen naisen lähettämä postikortti. Hän sai kasteen Tokion Suomi-kirkolla v. 2000. Kortissa hän kertoi, että hän tuli Suomi-kirkkoon katsottuaan televisiosta kukkakaupan ohjelmaa, jossa Anna-Kaisa esitteli Suomi-kirkkoa. Hän muisti minun sanoneen: ”Kirkko on meille pakopaikka. Se on riittävä syy tulla kirkkoon.” Ajattelen edelleen samalla tavalla: kirkko on pako-, lepo- ja turvapaikka.

Rukouskalenteri 2022

Sleyn Viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen tiedotti uudesta rukouskalenterista: ”Sleyn lähetystyön rukouskalenteri 2022 on julkaistu nyt myös digiversiona verkossa. Rukouskalenteri kantaa luoksesi esirukousaiheita lähetyskentiltä koko vuodelle. Kiitos esirukouksistasi. Voit tutustua rukouskalenteriin osoitteessa www.sley.fi/rukouskalenteri2022. Printtiversioita kalenterista on tilattavissa lähetysosaston osastokoordinaattori Anna-Liisa

Markkulalta (anna-liisa.markkula@sley.fi). Rukouskalenteri on toimitettu myös jokaiselle Sanansaattaja-lehden tilaajalle.”

”Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.” (Joh. 6:40). Uskosi ensi hetken ja viimeisen päivän välillä ei ole muuta kuin se, ettet vielä elä näkemisessä etkä saa nauttia siitä. Omistat jo nyt kaiken minkä viimeisenä päivänäkin.

Toivotan teille rauhaa ja varjelusta.

Lähetysterveisin, Ken (賢)