Toivasten lähettikirje, 2/2024

1.3.2024

Tervehdys, rakkaat ystävät!

Kävimme tällä erää viimeistä kertaa Myanmarissa koulutusmatkalla. Edellisen vuoden syksyllä Joonan Luterilaisen kirkko-opin seminaarin jälkeen häntä pyydettiin opettamaan pyhästä kolminaisuudesta. Kolminaisuusoppi on Joonan henkilökohtaisen uskonelämän sekä akateemisen mielenkiinnon kohde ja siksi on ehkä merkittävää että hän sai opettaa aiheesta näillä näkymin ehkä viimeisellä koulutusmatkalla Myanmarissa. Jos Jumala suo, haluamme palata vielä Myanmariin jatkamaan luentoja luterilaisten kirkkojen federaation jäsenille. Samalla kun Joona piti luentoja, Helene matkusti Keski-Myanmariin vierailemaan Chaukin lastenkodilla ja vei lapsille tuliaisia ja terveisiä. Edessä on vielä yksi koulutusmatka Kambodzaan. Odotamme kuitenkin jo ilolla kesän kotimaankautta, jolloin saamme tavata mahdollisimman monia teistä!

Kaksi puuta – hyvän ja pahan tiedon puu sekä elämän puu

Joona: Pyhästä kolminaisuudesta opettaessani iloitsin erityisesti siitä, että huomasin kuinka kuulijoilla oli hienoja ahaa-elämyksiä. Korostin koulutuksessa kirkkoisä Ireneuksen oppia Jumalan yksinkertaisuudesta ja sovelsin sitä raamatun kristologiseen selitysoppiin ja erityisesti Vanhaan testamentiin keskittyen. Tämä ei ole patristiikan tuntijoille mitään uutta, mutta ajattelen että saatamme usein unohtaa että Raamattu kokonaisuutena on kristillinen teksti vain Kristuksen elämän ja pelastustyön valossa. Ireneuksen mukaan Jumala on pyhä yksinkertaisuus, mikä tarkoittaa sitä että Jumala ei ole olio, ei koostu osista eikä muutu ajassa. Jumalassa ei ole myöskään muuttuvia tunteita, mielentiloja taikka asenteita. Näin kristillinen käsitys Jumalasta eroaa perustavanlaatuisesti pakanoiden selvästi ihmismäisestä jumalakäsityksestä. Jumalan yksinkertaisuus johtaa myös kristuskeskeiseen raamatuntulkintaan, jolloin Kristus on ainoa avain raamatun kristilliseen tulkintaan. Jumalan persoonat ovat läsnä kaikessa joka hetki. Kristus tekee koko raamatusta harmonisen tekstin siksi, että kristitty lukija etsii Kristusta jokaisesta raamatun kertomuksesta. Näin esimerkiksi paratiisin kaksi erityistä puuta muuttuvat Jumalan itse-ilmoituksen ja ikuisen pelastussuunnitelman esikuviksi: Hyvän ja pahan tiedon puu näyttää ihmiselle hänen heikkoutensa siten, että ihminen valitsee hyvän lisäksi aina myös pahaa. Toinen puu, elämän puu, ei sisällä enää vaihtoehtoa pahan ja hyvän välillä, vaan Jumala on ikuisessa viisaudessaan antanut Kristuksen ristissä elämän puun hedelmät koko ihmiskunnalle. Paratiisin toinen puu ei jakaudu kahdeksi siten, että se olisi elämän ja kuoleman puu, vaan yksinomaan elämän puu. Kuolema ei ole yhdenkään puun hedelmä siksi, että kuolemaa ei ole luotu eikä kuolema siksi ole oikeasti olemassa. Ristinkuoleman jälkeinen ylösnousemus paljasti kuoleman harhan: Elämä sulkee kuoleman väistämättä ulkopuolelleen sillä elämä ja rakkaus ovat ainoa lopullinen todellisuus Jumalassa.

Oli ihmeellistä huomata kuinka muutamat kuulijoista hämmästyivät näitä sanoja kuullessaan. Heidän kasvoiltaan kuvastui ilo ja ymmärrys kun allegorinen tulkinta avasi heille yhteyden Vanhan ja Uuden testamentin välillä.

Paastonajan ensimmäisen viikon perjantaina seminaarin päätteeksi minua pyydettiin saarnaamaan iltajumalanpalveluksessa. Puhuin oikeasta paastosta, mikä profeettojen kielessä ja elämässä liittyi lähimmäisen rakkauteen, armeliaisuuteen ja toisten auttamiseen.

Usein uskonnollisuus, kutsumus tai toisinaan jopa Pyhän Hengen lahjojen tavoittelu saattavat hämärtää rakkauden, mikä on yhtäältä Jumalan olemus, mutta toisaalta myös se, mikä tekee meistä ihmisistä ihmisiä. Jos toinen ihminen muuttuu uskonnon harjoittamisen välikappaleeksi tai esineellistetään uskonnon harjoittamisen yhteydessä, ihminen on menettänyt kyvyn nähdä toinen ihminen Jumalan luomistyön valossa ja uudelleen luomisen armossa. Bethlehem-kirkon jumalanpalveluksen liturgia oli erittäin kodikas ja selkeästi katolinen ja luterilainen. Sanalla “katolinen” tarkoitan tässä yleiskirkollista jumalanpalveluksen järjestystä, johon liittyy johdanto, sana ja ehtoollinen sekä perinteiset rukoukset liturgisesti laulaen. En muista milloin viimeksi olin osallistunut täällä Aasiassa tällaiseen jumalanpalvelukseen ja liturgiaa kuunnellessa tuli kyyneleet silmiin. Se kosketti syvälle ja muistutti minua siitä, kuinka kipeästi kaipasin säännöllistä liturgiaa.

Tapaaminen entisen oppilaamme kanssa

Tapasin ennen lähtöä myös entisen oppilaamme Myanmarin Luterilaisesta teologisesta instituutista. Hänen nimensä on Godly Son ja söimme illallista sekä keskustelimme Myanmarin tilanteesta ja hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Godly oli neljä vuotta sitten instituutin lahjakkaimpia oppilaita ja hän puhui myös hyvää englantia ja oli saanut lukion päättötodistuksen. Hänellä on voimakas kutsumus hengelliseen työhön ja hän on auttanut isäänsä evankelistaa Etelä-Myanmarissa kotikaupungissaan. Olin iloinen nähdessäni, että nuori mies oli aikuistunut ja selvästi hyvällä tuulella. Hänen silmissään oli edelleen sama ilo ja palo ja onneksi myös tulevaisuuden toivo. Godly kertoi, että yrittää muuttaa Suomeen ja alkaa opiskella lähihoitajaksi. Hän opiskelee etänä suomenkieltä ja yllätyksekseni hän puhui jo aika hyvin yksinkertaisia lauseita.

Myanmarissa julkistettiin helmikuussa uusi värväyslaki, joka astuu voimaan vuoden 2024 huhtikuussa. Lain mukaan jokainen 18-35 vuotias mies ja 18-27 vuotias nainen joutuvat astumaan asepalvelukseen kahdeksi vuodeksi. Asepalveluksen suorittamattomien passeja ei enää pidennetä. Lain myötä on myanmarilaisilla nyt entistä hankalampaa saada uudistettua passejaan ja siksi monet ovat joutuneet ulkomailla vaikeuksiin laittoman maassa oleskelun tähden. Ulkomaiden suurlähetystöt eivät nimittäin käsittele enää uusia passihakemuksia vaan uutta passia tulee hakea aina Myanmarin rajojen sisäpuolella. Näin valtio pakottaa kansalaiset palaamaan maahan ja suorittamaan pakollinen asepalvelus. Keskustelin näistä asioista Godly Sonin lisäksi myös seminaarin osallistujien kanssa. Jotkut kertoivat, että useat nuorukaiset yrittävät lähteä joko maasta tai muutta maaseudulle piiloon. Kukaan ei oikeasti usko, että kansalaisille annettaisiin asepalveluksessa oikeat aseet, sillä he kääntyisivät heti armeijaa vastaan. Luultavampaa on, että asepalveluksen kautta armeija saa hetkellisesti lisää työvoimaa hanttihommiin ja ehkä loppuje lopuksi sotatilanteessa asepalveluksessa olevat tulevat olemaan sodan uhreja. Armeijan johto ei halua riskeerata varsinaisia sotilaita, joten asepalveluksen suorittajat voivat hoitaa vaikeammat hommat. Pyydämme, että rukoilette edelleen Myanmarin kansan puolesta!

Vierailu Chaukin lastenkodissa

Helene. Halusimme käydä Chaukin lastenkodissa oikeastaan jo ennen joulua, mutta tuolloin oli maan keskiosissa rauhatonta ja päätimme jättää matkan sillä kertaa väliin. Nyt vuoden alkupuolella oli hieman rauhallisempaa, joten Helene matkusti ensin lentäen Mandalayhin ja sieltä edelleen taksilla neljän tunnin matkan kiemuraista pikkutietä Chaukiin. Tarkoitus oli viedä lastenkodin lapsille tuliaisia ja taloudellista tukea. Joonalla oli samaan aikaan luentoja Yangonissa ja lentoja Mandalayhin ei mennyt kuin pari kertaa viikossa, joten Helene joutui tällä kertaa tekemään matkan yksin. Helene löysi onneksi matkaseuraksi ja tulkiksi nuoren tytön nimeltä Thiri, jonka tapasimme viime vuonna Chaukissa käydessämme.

Oli ihanaa nähdä, että lapset olivat Chaukissa terveitä ja ovat jatkaneet myös opintojaan. Olemme tukeneet heidän lukukausimaksujaan ja näin haluamme jatkossakin pitää huolen siitä, että lapset voivat käydä koulussa. Viime kerralla lapsia oli 25, mutta nyt heitä olikin jo 32. Ma Shwe kertoi, että vuoden alussa lastenkotiin oli tuotu kaksi pientä vauvaa; 3 kuukautta vanha tyttö ja 5 kuukautta vanha poika. Oli surullista kuulla heidän kohtalostaan, mutta nyt heillä on sentään yhteisö, jossa heistä kannetaan huolta. Vanhemmat lapset hoitavat nimittäin mielellään nuorempia, kantavat sylissä ja hoivaavat.

Kyselin myös Thiriltä kuulumisia ja ymmmärsin kuinka vaikea hänen tilanteensa on. Riisisäkin hinta on kolminkertaistunut poliittisen kriisin alusta lähtien ja Thirin 10-henkisestä perheestä vain hän ja hänen isänsä käyvät töissä. Thiri myy turisteille ohuita housuja, mutta viimeisen kahden viikon aikana hänen ei ole onnistunut myymään pariakaan, vaikka nousee varhain aamulla ja menee temppelien läheisyyteen turistialueelle töihin. Hänen isänsä on ammatiltaan temppelin vartija ja tienaa vain 65 euroa kuukaudessa. On vaikea kuvitella, kuinka vaikeaa on arki sellaisessa aloudellisessa tilanteessa. Thiri sanoi kuitenkin olevansa onnellinen, sillä hänen perheensä suhteet ovat hyvät.

Lähtiessäni Myanmarista takaisin Bangkokiin annoin kaikki ylimääräiset käteisvarani Thirille. Se tuntui minusta vain pisaralta valtameressä, mutta koska tarve paikallisilla on suuri, pienikin apu on tärkeä ja pienellä teolla on suuri vaikutus. Sanoin Thirille, että ostaisi pojalleen syntymäpäiväkakun josta oli unelmoinut, sillä lähtöäni seuraavana päivänä hän täyttäisi 5 vuotta. Bangkokiin saavuttuani sainkin seuraavana päivänä valokuvan syntymäpäiväkakusta ja viestin Thiriltä, että osti myös kuukauden tarpeiksi riisiä koko perheelle. Tällaiset tapaamiset herättävät itsessä syvän avuttomuuden tunteen, mutta se on myös muistutus itselle olla kiitollinen kaikesta hyvästä, mitä olen itse saanut kokea.

Kiitos myös teille, rakkaat tukijat ja esirukoilijat. On tärkeää, että jatkamme Myanmarin työn tukemista!

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Kiitämme kuluneesta vuodesta ja esirukouksesta.

• Kiitämme siitä, että Myanmarin opetusmatka sujui hyvin ja että saimme matkustaa rauhassa maahan.

• Rukoilemme Myanmarin kansan puolesta ja rukoilemme rauhaa Myanmariin. Rukoilemme rohkeutta ja

rauhaa nuorukaisille, jotka pelkäävät pakollisen asepalveluksen takia.

• Rukoilemme tulevan Kambodzan koulutuksen puolesta.

