Viisi arpea 

” Elämästäni tähän asti ei varmastikaan saisi elokuvaa, tai edes kirjaa. Siitäkin huolimatta olen saanut elämässäni moneen kertaan kohdata ihmeen. Ja ehkä kaikista suurin ihme on se rauha, joka minulla on aina ollut, koska tiedän, että tapahtui mitä hyvänsä, minua kantavat iankaikkiset käsivarret ”, Anu Laine kirjoitti Jeesuksen puolella -blogissaan vuosi sitten.

Joskus sitä kuvittelee etukäteen tietävänsä jotakin ihmisestä, joka on sairastunut harvinaiseen sairauteen peräti kaksi kertaa. Ja jos sitten vielä kuulee, että sama ihminen on tehnyt gradunsa teologisessa tiedekunnassa ristin teologiasta, voi laskea mielessään yhteen yksi plus yksi. Tietenkin hän on omien vaikeuksiensa vuoksi valinnut opinnäytteeseensä aiheen, joka liittyy kärsimykseen, eikö niin?