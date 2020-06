Joutuuko armas aika?

Ville ja Susanna Melasen lähettikirje 3/2020 – 30.05.2020

Sana-arvoituksen ratkaisu

Elämme monien arvoitusten aikaa, mutta ainakin Juhanan sana-arvoituksen ratkaisun aika on koittanut. Hankalaksi sanaksi osoittautui ”lääpäkelttu”, joka ei kuitenkaan tarkoittanut monien arvailujen suosikkia eli leppäkerttua. Oikea vastaus tähän arvoituksen on kärpänen. Emme Susannan kanssa itsekään aluksi ymmärtäneet, mitä tuo tarkoittaa, mutta kerran kärpäsen pöristessä eli Juhanan mielestä ”läpistellessä” eli räpistellessä ikkunalapsia vasten, Juhana kertoi sen olevan ”lääpäkelttu”. Tästä on aikaa muutama vuosi. Toinen sana-arvoitus on sen sijaan viime syksyllä, jolloin oli puhetta tapetoinnista. Niinpä Juhana eräänä päivänä katsellessaan seinälle totesi seinän olevan tapettu. Toiseen arvoitukseen tuli useita oikeita vastauksia, mutta yhtään molempiin arvoituksiin tullutta oikeita viestiä ei minulle saapunut.

Kevään kulusta

Suomessa on vierähtänyt kohta kaksi kuukautta ja kevät alkaa vähitellen loppua myös säiden puolesta. On ollut aikaa erilaisiin kirjoitustehtäviin ja erilaisten rästitöiden hoitamiseen. Tiistaiaamuisin olen osallistunut Siperian sananpalvelijoiden Skype-konferenssiin. Helatorstaina osallistuin pitkään piispanneuvoston kokoukseen internetin välityksellä. Olen alkanut uuden kirjan valmistelun, kun aikaa on ollut. Tarkoitus ei ole kirjoittaa uutta hartauskirjaa, vaan vähän isompi kirja. Kotioloissa olen toimittanut sunnuntaisin ja pyhäpäivisin lyhyitä jumalanpalveluksia, kun julkisia kokoontumisia ei ole ollut. Kirjoittamisen ja lukemisen lisäksi olen kuntoillut – tehnyt kävelylenkkejä – tavallista enemmän. Vaikka lukeminen, kirjoittaminen ja ulkoilukin on mieluista, on tämä kuitenkin varsin epätavallista viran hoitoa.

Tulevaisuudesta

Vielä ei ole kuulunut mitään rajojen aukeamisesta itään. Venäjällä on ollut noin kuukauden ajan päivittäin uusia tartuntoja 8000-11000:n luokkaa – suurin osa niistä Moskovassa, Moskovan alueella sekä Pietarissa lähiseutuineen. Krasnojarskin alueella tartuntoja on suhteellisen vähän. Oletettavasti niin kauan kuin Moskovan ja Pietarin seudulla tuollaiset tartuntamäärät jatkuvat, raja pysyy kiinni. Rajan aukaiseminen vaatii tietysti päätöksiä Venäjällä, Suomessa ja Euroopan unionissa. Lähiaikoina Venäjälle ei ole palaamista, joten ainakin kesäkuussa on mahdollista kutsua minua pitämään vaikkapa lähetystilaisuuksia tai seurapuhujaksi. Nyt suosituksetkin sallivat jo viidenkymmenen henkilön kokoontumiset. Tiistaina 02.06. on mahdollisuus osallistua internetin välityksellä Lähetysliveen, jossa kerron lähetyskuulumisia Venäjältä. Tuohon tilaisuuteen pitäisi päästä tämän linkin välityksellä: https://bit.ly/live-venaja

Armosta osallinen

Sley-Media julkaisi viime syksynä kirjoittamani hartauskirjan nimeltä Armosta osallinen. Sley-Median varastossa kirjaa on jäljellä erittäin vähän, jos ollenkaan. Minulla sitä on sen sijaan vielä iso määrä jäljellä. Suosittelen tätä kirjaa erityisesti laiskoille lukijoille. Kirjaa kirjoittaessani ajattelin erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät juuri lue hartauskirjallisuutta. Näin ollen toisinaan teksti on varsin yksinkertaista ja selkeää, muttei sentään jokainen hartaus. Vähän pureskeltavaa, mietittävää ja kysyttävääkin on hyvä jäädä. Myyn tätä kirjaa 24€:n hinnalla, mutta jos joku on kiinnostunut tilaamaan kirjaa useita kappaleita, on mahdollista saada alennusta. Tilauksia voi laittaa sähköpostiosoitteeseeni: ville.melanen@sley.fi tai soittamalla numeroon 044-2931406.

Sana

”Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua, kuule minun rukoukseni (Ps. 4:2).”

Hiljattain vietettiin rukoussunnuntaita, jolloin niin rukoiltiin kuin myös pohdittiin rukouksen merkitystä. Usean viikon ajan ovat kristityt totisesti rukoilleet tilojen avartumista eli erilaisten rajoitusten poistumista. Koemme ahdistusta siitä, ettemme voi tavata lähimmäisiä normaaliin tapaan ja monista muista rajoituksista. Toki on myös rukoiltu varjelusta viruksesta ja parantumista niille, jotka ovat sairastuneet. Muistan, kun jotkut opiskeluaikoinani naureskelivat vanhoille kirkkorukouksille, joissa rukoiltiin varjelusta rakeista ja rajuilmoista, kulkutaudeista, katovuosista ja monilta muilta ikäviltä asioilta. Kaikki nämä vitsaukset ovat kuitenkin täyttä totta tänäkin aikana. Ehkä emme ole kokeneet Suomessa näitä vitsauksia niiden rankoissa muodoissa viime aikoina, mutta maailmalla näihin kaikkiin on kuoltu. Rukoukseen on suhtauduttava etuoikeutena, suurena mahdollisuutena. Rukous tulisi olla kristitylle yhtä luontaista kuin hengittäminen. Älkäämme hukatko tätä aarretta!

Jokainen kastettu on kutsuttu rukoilemaan Jumalaa. Onhan rukous sydämen puhetta Taivaallisen Isän kanssa – lapsen puhetta Isän kanssa. Siinä tärkeintä ei ole oikeat sanat, vaan oikea asenne. Rukouspyynnöistä tärkein on Jumalan tahdon toteutumisen pyytäminen. Rukoilkaamme nyt erityisesti Inkerin kirkon, sen seurakuntien, paimenien ja seurakuntalaisten puolesta. Rukoilkaamme, että kastetut ja uskovat säilyvät uskossa Jumalan sanan kautta ja pääsevät pian kokoontumaan jumalanpalveluksiin. Turvautukoon jokainen meistä saamaansa Pyhään kasteeseen ja uskokoon Jumalan sanan lupauksiin, jotka yhdistävät meidät tänäänkin Kristuksen voitolliseen kuolemaan ja riemulliseen ylösnousemukseen. Jeesus elää ja Hänen kauttansa meillä on Taivaallisen Isän suosio ja pääsy taivaan kotiin.

Rukouspyynnöt

Kiitämme Jumalan varjeluksesta ja terveenä pysymisestä.

Rukoilemme Jumalan siunaamaa kesää ja virustilanteen rauhoittumista.

Pyydämme viisautta seurakuntien paimenille toimia oikein poikkeusolosuhteissa.

Siunausta ja rohkaisua niille, jotka pelkäävät terveytensä ja tulevaisuutensa puolesta.

T. Ville, Susanna, Helmi, Vilja ja Juhana

