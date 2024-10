Vuoden paras viikko

Kirjeitä Heikkilöiltä 30.9.2024

Tervetuloa mukaan Länsi-Niilille!

Hei rakas lukija! Mitä kuuluu? Hyppää tässä kirjeessä matkalle mukaan Länsi-Niilille!

Auto pakattuna matka kohti Länsi-Niiliä sai alkaa! Umissa hyppäsimme lauttaan Valkoisen Niilin yli Laropiin, josta matka jatkui yöksi Moyoon. Siellä vietetyn yön jälkeen jatkoimme matkaa Palorinyan leirille, jossa osallistuimme Dongo-seurakunnan jumikseen. Kovat sateet saivat tiet huonoon kuntoon ja toivat vähän haasteita matkalle. Ensin autoimme toisen auton irti mudasta ja pian olimme puolestamme itse jumissa.

Onneksi ystävälliset ihmiset auttoivat ja myös meidän auto saatiin irti mudasta! Dongossa kirkko täyttyi pääasiassa lapsista ja nuorista. Taas kerran saimme kuulla, kuinka monet seurakuntalaiset ovat pakon edestä palanneet Etelä-Sudaniin, vaikka maassa on edelleen levotonta.

Ihmisten täytyy tehdä vaikea valinta kotimaan levottomuuksien ja pakolaisleirien heikon tulevaisuudennäkymän sekä nälän näkemisen välillä. Osa seurakuntalaisista oli lähtenyt Bidibidin leirille, jonka lähistöllä on avattu kultakaivos. Kultaa huuhtomalla he pyrkivät keräämään tarpeeksi rahaa ruokaan ja lasten koulumaksuihin.

Dongossa vietetyn sunnuntain jälkeen jatkoimme matkaa Bidibidiin. Siellä vietimme kaksi päivää nuorten kanssa. Odotimme paikalle saapuvaksi noin 30 nuorta, mutta lopulta heitä olikin 60! Oman seurakuntamme nuoret olivat kutsuneet mukaan myös kavereitaan muista seurakunnista.<3

Sama trendi toistui myös Morobissa ja Pasussa: nuoria oli tuplamäärä siihen verrattuna, mitä me sekä seurakuntien vastuunkantajat odotimme ja mihin olimme varautuneet lähettäessämme ruokarahoja koulutusta varten. Kiitos Jumalalle ja seurakuntien naisille (jotka kokkasivat<3), että ruoka riitti kaikille!

Bidibidissä vietetyn kahden päivän jälkeen palasimme takaisin Palorinyaan, jossa vietimme ensin kaksi päivää Morobissa Idiwan kirkolla Idiwan ja Dongon nuorten kanssa ja sen jälkeen kolme päivää Pasussa Pasun ja Odradin nuorten kanssa. Niin rohkeita, viisaita ja hauskoja nuoria, joiden kanssa aika meni tosi nopeasti!

Nuorten koulutuksen lisäksi kokoonnuimme yhteen seurakuntien naisten kanssa (ja muutaman miehen, mutta heitä on täällä Ugandan puolella seurakunnissamme vain vähän) rukoilemaan, lukemaan Raamattua, tutustumaan ja kuulemaan heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Koimme nuo yhteiset hetket tosi lämpimiksi, tärkeiksi ja työn merkityksellisyydestä muistuttaviksi. Opimme myös heiltä joka kerta tosi paljon!

Vaikka 9 päivän reissu oli sekä fyysisesti että henkisesti raskas oli se mielestämme kaikista vastoinkäymisistä huolimatta myös vuoden paras viikko! Ja vastoinkäymisiinkin kuuluivat lähinnä autohuolet (huonokuntoiset tiet, jumiin jääminen ja kaksi tyhjää rengasta) sekä pieni flunssa. Ei onneksi sen isompaa!

Karuman sillan sulkeminen

Asumme täällä Gulussa, Pohjois-Ugandassa. Gulu on aika hyvin keskellä kaikkia neljää pakolaisleiriä, joilla teemme työtä. Länsi-Niilille tulee matkaa enemmän kuin Niilin tällä puolella oleville leireille, mutta sekin matka on pääasiassa ajallista välimatkaa, jota tulee lauttamatkan ja huonompien teiden myötä. Kilometreissä matka ei ole kovin paha.

Nyt välimatka lähimmälle leirille Bweyaleen on pidentynyt lähes kolminkertaiseksi. Syynä tälle on Niilin ylittävän Karuman sillan korjaustoimenpiteet. Viikko sitten silta suljettiin kokonaan kaikelta liikenteeltä. Kiertoreitit kulkevat joko Murchison Falls -luonnonpuiston kautta tai sitten pikkuteitä ja lautalla. Meille tämä tarkoittaa sitä, että Bweyalessa käyminen on 3 kuukautta hankalampaa kuin aiemmin. Päiväreissut eivät enää ole mahdollisia, joten on mentävä useammaksi päiväksi. Siinä on kuitenkin myös hyvät puolensa. Ja vaikka silta onkin pääväylä Pohjois Ugandaan emme oikein osaa olla omasta puolestamme harmissamme sen vaikutuksista muuhun elämäämme. Käymme Kampalassa harvoin ja kiertoreittien vaikutus niin pitkällä matkalla on aika pieni.

Sillan sulkeminen on aiheuttanut niin ugandalaisissa kuin pakolaisissa paljon epävarmuutta. Monet pelkäävät hintojen nousua peruselintarvikkeissa, jotka tuodaan etelästä. Liikkumisen vaikeus ja hinta kasvaa suhteettoman paljon julkisen liikenteen varassa oleville, eli valtaosalle väestöstä. Karuman sillan molemmin puolin olevat kylät pelkäävät massatyöttömyyttä. Pyydämme, että rukoilet näiden ihmisten puolesta. Onneksi Jumala voi avata ovia, joita me emme itse pysty kuvittelemaankaan.

Tulevaisuuden pohdintoja

Lokakuussa olemme olleet vuoden töissä Evankeliumiyhdistyksellä ja 10 kuukautta Ugandassa. Ehkä nyt on hyvä hetki rukoillen pohtia mennyttä ja tulevaa, omaa työtä ja sitä, miten toteuttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, kun siltaremontti estää meitä kulkemasta leireille joka viikko ja pakottaa hidastamaan hetkeksi tahtia. Kiitos, jos voit rukoilla viisautta kaikkiin näihin pohdintoihin. Työtä on paljon ja haluaisimme oppia tekemään sitä mahdollisimman hyvin.

Lämmin kiitos jälleen mukana elämisestä ja mm. näiden koulutusviikkojen mahdollistamisesta.<3 Mainiota syksyä ja ollaanhan yhteyksissä!

Rukousaiheita:

-Kiitos onnistuneesta matkasta Länsi-Niilille.

-Viisautta työhömme ja sen suunnitteluun.

-Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

-Ovien aukeaminen Etelä-Sudaniin.

-Kiitos jokaisesta työmme tukijasta ja meitä rukouksissaan kantavasta.

Lämpimin terkuin,

Paula ja Lauri

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/heikkiloiden-lahettikirje-lokakuu-2024