Vuodenvaihteen tunnelmia

Marja Ochiengin lähettikirje 1/2024

10.1.2014

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Orpotyön vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Toimistossamme on käynyt noin sata nuorta selvittämässä uuden juuri alkaneen lukuvuoden asioita. Nuorien kanssa on keskusteltu joululomasta, elämästä ja koulunkäynnistä. Nuoret lähtivät toimistostamme mukanaan koulumaksutosite ja koulutarvikkeita. Lukion ensimmäisen luokan aloittavat saivat mukaansa mm. lukittavan peltisen laatikon, patjan, peiton, päiväpeiton, lakanan, pyyheliinan, Raamatun, taskulaskimen, englannin ja swahilin sanakirjat ja karttakirjan. Erään nuoren huoltaja tuli toimistosta kyyneleet silmissään ja hän kiitti Jumalaa saadusta lahjasta. Hän kertoi, että hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta hankkia näitä tavaroita nuorelle ja maksaa hänen koulumaksujaan. Hienoa oli, että hän kiitti asiasta Jumalaa, Häntä kenelle kiitos kuuluukin. Lukioon ja ammattikouluun siirryttäessä kulut nousevat huomattavasti. Hankkeessamme on 24 näitä nuorta ja etsinkin heille lisätukijoita jo olemassa olevien kummien lisäksi. Tuntisitko sinä jonkun, joka haluaisi tukea Kenialaista nuorta koulunkäynnissä? Nuoret, jotka jatkoivat opintojaan lukiossa ja ammattikoulussa saivat mukaansa perustarvikkeita, kuten saippuaa, pyykinpesuainetta, hammastahnaa, kenkälankkia, kyniä ja vihkoja. Täysi varastomme on pikkuhiljaa tyhjentynyt, enää jäljellä on tavaroita niille nuorille, jotka aloittavat yläasteella opinnot tammikuun aikana.

Marraskuun lopulla osallaistuin Credo-ohjelman raamattuleirille. Siitä kuva sivun ylälaidassa. Credo tukee tyttöjä, jotka ovat paenneet lapsiavioliittoa tai sukuelinten silpomista. Sley toimii tämän ohjelman rahoittajana. Diakonissa Susan toimii ohjelman työntekijänä ja yhdessä johtokunnan kanssa suunnitellaan toimintaa. Raamattuleirin ohjelmassa oli mm. Raamattuopetusta, esiintymiskoulutusta, askartelua, leikkejä, yhdessäoloa. Noin nelisenkymmentä tyttöä saa käydä koulua tämän ohjelman tukemana. Kuvassa ohjelman nuoria, johtokunnan jäsenet ja diakonissa Susan. Kuvassa on myös Kenian valtion hallinnon edustaja, joka tuli vastaamaan nuorten esittämiin kysymyksiin.

Joulukuussa saimme viettää orpotyöntiimin joulujuhlaa. Aloitimme ohjelman alkuhartaudella ja joululauluilla. Sitten saimme leikkiä, askarrella, viettää aikaa yhdessä ja syödä hyvää ruokaa. Kakunleikkausseremonia tietenkin taas päätti juhlaohjelman. Juhlan jälkeen tiimin jäsenet jäivät ansaitulle joululomalle. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä työtä yhdessä orpotyön johtajana toimivan Mollyn kanssa. Hän on osoittautunut luotettavaksi ja hyväksi työtoveriksi. Hänen tehtävänsä ei ole mitenkään helppo ja pyydänkin, että muistatte häntä rukouksissanne. Hän toimii esimiehenä paikalliselle orpotyöntiimille ja hänen alaisuudessaan saamme tehdä työtä yhdessä paikallisen johtokunnan valvonnassa.

Tänäkin vuonna saamme jättää kaikki puuhamme Jumalan käsiin. On turvallista käydä uuteen aikaan tietäen, että Jumala on kanssamme kaikissa käänteissä. ”Suuri on Jumala. Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.” Psalmi 48:15

Siunausta sinulle vuoteen! Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme!

Rukous- ja kiitosaiheita:

•Orpotyön johtaja Molly

•Opiskelijat, jotka aloittivat uusissa kouluissa opinnot

•Hankkeiden lapset, huoltajat ja työntekijät

•Nuorten työllistyminen ammattiin valmistumisen jälkeen, jouluksi hankkeesta valmistui kymmenen nuorta ammattiin

•työ ja vapaa-aika, varjelus liikenteessä

•Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista

•Sleyn työ niin kotimaassa kuin ulkomailla

•Yhteistyökirkkomme ELCK ja hankkeiden johtokunnat