Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n Vuosikertomus 2021 on julkaistu. Vuosikertomus on julkaistu sähköisenä versiona, ja se on ladattavissa ja luettavissa PDF-tiedostona tästä linkistä.

Vuosikertomuksessa julkaistaan katsaukset menneeseen vuoteen useilta eri näköaloilta niin kotimaasta kuin ulkomailta, hallinnosta ja käytännön työkentiltä. Vuosikertomuksesta löydät myös yhdistyksen ja sen tytäryhtiö Sley-Media Oy:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Jos olet yhdistyksen jäsen ja olet tulossa kesän jäsenkokoukseen Karkun kirkkoon lauantaina 2.7. 8.30 alkaen, on vuosikertomukseen hyvä tutustua ennen kokousta.

