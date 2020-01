Yksi Sleyn Japanin internet-lähetystyön muodoista on kristillistä uskoa koskeviin kysymyksiin vastaaminen japaninkielellä internetissä.

Tänään vastasin pitkästi kirjoitettuun ja huolellisesti muotoiltuun kysymykseen, joka lyhennellen ja suomeksi käännettynä kuului näin: ”Haluan kysyä kristityiltä ’Taivaallisesta Isästä’ ja Jeesuksen ristinkuolemasta. Olen tutustunut useisiin uskontoihin, ja kysellyt sitä onko jumala persoonallinen vai ei. Kristinuskossa sanotaan olevan ’Taivaallinen Isä’ ja buddhalaisuudessa ’Herra/ mestari/ vanhempi’. Kristinuskossa Taivaallinen Isä lähetti poikansa maailman pelastajaksi, mutta poliittisen painostuksen vuoksi tämä pelastaja tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin, eli tässä tapauksessa ’Taivaallinen Isä ei auttanut’. Buddhalaisuudessa Nichiren joutui vähän samanlaiseen tilanteeseen, mutta hän pelastui, kun tulinen pallo, ehkä meteori, putosi taivaalta ja keskeytti teloituksen, eli tässä tapauksessa ’Herra/ mestari/ vanhempi auttoi’. Tämä herättää minussa kysymyksen: kumman uskonnon ’vanhempi’ on oikeassa. Jos itse olisit vanhempi ja lastasi odottaisi epäoikeudenmukainen kuolemantuomio, auttaisitko? Minulla on itselläni lapsi, ja jos lapseni joutuisi epätoivoiseen tilanteeseen, auttaisin kyllä.”

Taas oltiin ydinkysymyksen äärellä. Miksi Jeesuksen piti kuolla. Miksei Taivaallinen Isä auttanut ainokaista Poikaansa, jos kerran rakasti häntä? Vastauksessa oli käytävä läpi lyhyesti Raamatun kertomat perusasiat luomisesta syntiinlankeemukseen ja Jeesuksen rististä ylösnousemukseen ja Taivaan iloon. Pitkän vastauksen yhdeksi osaksi kopioin otteen Bible Toolbox -sivustoltamme:

”Miksi hyvän ja viattoman piti kuolla näin julmalla tavalla. Miksi Jumala ei puuttunut asioiden kulkuun ja pelastanut? Miksi Jeesus itse ei puolustautunut väärien syytösten edessä? – Parhaan vastauksen löydämme profeetta Jesajan kirjasta, luvusta 53. ”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. (Jes. 53:5–6) Ihmeellistä on, että tuo on kirjoitettu vähintään 500 vuotta tapahtunutta aikaisemmin. Kristityt uskovat sen ja monien muiden

raamatunkohtien perusteella, että kysymys oli Jumalan pelastussuunnitelmasta. Jumala itse sovitti synnin ja vapautti tuomion

alaisen ihmisen lähettämällä Poikansa sijaiskärsijäksi.”

Hylättyään Poikansa meidän tähtemme katkeraan ristinkuolemaan, Isä herätti Poikansa kuolleista. Nichiren on kuollut, mutta Jeesus elää tänäänkin. Vielä lisäsin vastauksen loppuun linkin Bible Toolbox -sivustolla japaniksi olevaan Bo Giertzin ”Uskon ABC” -kirjan kohtaan, jossa puhutaan Jeesuksen ristinkuoleman merkityksestä.

Kun lähetin vastauksen kysyjän luettavaksi, tajusin taas kerran syvästi sen, että ”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat

turhaan vaivaa näkevät.” (Ps. 127:1) Vain Jumalan Henki voi antaa sen ihmeen, että vastauksen lukija ymmärtää miksi Isä Jumala antoi ainokaisen, rakkaan Poikansa kuolla. Tässäkin kohden lähetystyö tarvitsee teitä, esirukoilijoita. Pyydetään, että Pyhä Henki vakuuttaa tämänkin kyselijän sydämelle, että evankeliumi on totta ja koskee häntäkin. Rukoillaan Taivaallista Isää, että tämä ihminen päätyisi aikanaan kasteelle ja alkaisi huutaa avuksi Jeesuksen nimeä, eli että hänestä tulisi kristitty.