Virpi Otienon lähettikirje 5/2023

5.10.2023

Kisumun kulmilta

Tervehdys Kisumusta! Pienten sateiden aika on jälleen alkanut ja meilläkin ruoho taas viheriöi. Meteorologit tosin ennustavat sateiden olevan seuraavien kuukausien aikana poikkeuksellisesti erittäin rankkoja, joten näitä ennustuksia kuunnellen varaudutaan monin paikoin tulviin. Mekin olemme tehneet viime hetken korjauksia sadevesijärjestelmäämme, jotta vesi ohjautuisi paremmin sille kuuluviin paikkoihin.

Matongossa lukukausi on täydessä käynnissä. Kerran viikossa ajelen sinne opettamaan kahta eri kurssia. Opintojaan päättävän diakoniaopiskelijan kanssa pohdimme diakoniaa ja perhe-elämää alkaen kristillisen avioliiton perusteista. Toisella kurssilla opiskelijoina on pari pidemmälle ehtinyttä opiskelijaa sekä kaikki uudet opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempia opintoja Matongossa. Heitä onkin tällä kertaa runsaasti, sillä diakoniksi, papiksi ja evankelistaksi opiskelun on aloittanut nyt 36 uutta opiskelijaa. Lisäksi on heitä, jotka jatkavat opintojaan sertifikaattitasolta eteenpäin, joten kaikkiaan ns. uusien opiskelijoiden joukko on iso.

Sleyn kautta keskitymme pääasiassa tukemaan Samburu-alueelta tulevien opiskelijoiden koulutusta. Uusia opiskelijoita saatiin tähän joukkoon tänä syksynä neljä, kun sekä diakoni- että evankelistaopintoihin hakeutui kaksi opiskelijaa. Lisäksi opintojaan on päättämässä yksi diakonian jatko-opiskelija. Näiden neljän uuden opiskelijan sertifikaattitason opinnot kestävät kaksi vuotta, jonka jälkeen heillä voi olla mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojaan seuraavalle tasolle (diploma). Evankelistaksi opiskelevien kohdalla tämä tarkoittaisi opintojen jatkamista papiksi asti. Rukoillaan, että nämä nuoret opiskelijat voisivat keskittyä opintoihinsa hyvin, ja että kutsumus seurakunnan työntekijän tehtäviin voisi opiskelujen myötä vahvistua.

Elokuun lopussa tuli täyteen yhdeksän vuotta siitä, kun tulin tänne Keniaan lähetystyöntekijäksi. Toisaalta aika on mennyt nopeasti, mutta tarkemmin ajateltuna näihin vuosiin on mahtunut paljon erilaisia asioita, tapahtumia ja työnkuvan vaihdoksia. Jo viiden vuoden ajan olen saanut olla osaltani opettamassa monia Matongon opiskelijoita niin yhteistyökirkostamme Keniasta kuin useista muista Itä-Afrikan maiden luterilaisista kirkoista.

Erityisesti diakoniaopiskelijoiden opettaminen on ollut antoisaa ja olemme käyneet monia hyviä keskusteluja, joista itsekin olen oppinut paljon. Kutsumukseni opetustehtäviin on näiden vuosien aikana vahvistunut ja syventynyt. Yksi ihminen ei voi saada paljoa aikaan, mutta opettaessani tulevia seurakunnan työntekijöitä voin omalla panoksellani olla tukemassa alueen luterilaisia kirkkoja näiden laajalle ulottuvassa työssä. Kiitos tuestasi näinä vuosina – jatketaan yhdessä rukoillen eteenpäin!

”Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Sinun rakkautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaissut minua suuresti.”

– Filemon 1:6-7a –

Kiitos, kun rukoilet kanssani!

-Kiitos perheestä ja läheisistä ihmisistä.

-Kiitos monista hyvistä vuosista Keniassa.

-Siunaa ja varjele liikenteessä.

-Varjele tuhoisilta tulvilta alkaneella sadekaudella.

-Tuo rauhanomaisia ratkaisuja Kenian poliittiseen tilanteeseen.

-Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä.