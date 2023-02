Yhdessä Jeesuksessa eteenpäin

Päivi ja Hiraoki Yoshimuran lähettikirje 1 / 23

Talviset terveiset Tokiosta

Kulunut talvi on ollut Japanissa kylmin kymmeneen vuoteen. Erityisesti tammikuun loppupuolella kylmä säärintama ulottui Japanin eteläiseen Kyushyun saarelle saakka tuoden lumisadetta ja pakkasta. Lisäksi runsaita lumisateita on ollut lännessä Japanin meren puolella sekä Hokkaidon saarella, joissa lunta on vuorokauden aikana satanut jopa puoli metriä. Täällä Tokion alueella ei ollut lumisadetta, mutta yölämpötila laski pakkaselle ja toi huolta vesijohtojen jäätymisestä ja sähkön riittävyydestä. Onneksi tästä selvittiin ilman vahinkoja. Viileä talvinen sää jatkuu, mutta päivisin lämpenee ja kevään tulon merkkejä alkaa näkyä. Suojaisilla paikoilla luumupuissa on jo kukkia.

Suomi-kirkon joulu

Vaikka olemme menossa kohti kevättä, palaan vielä joulukuun tapahtumiin. Joulukuu Suomi-kirkolla oli tapahtumarikas. Piiritoiminnasta kerroimme jo edellisessä kirjeessämme. Joulu osui juuri viikonloppuun ja täälläkin voitiin jouluaaton ja päivän tilaisuudet pitää niiden oikeina päivinä. Jouluaattona kutsuimme ihmisiä aattojumalanpalvelukseen ”avoimien ovien kautta”. Ennen jumalanpalvelusta oli jouluista tarjoilua ja oli mahdollisuus hiljentyä kuuntelemaan joulumusiikkia. Väkeä saapui hyvin paikalle ja kirkkosalin tuolit täyttyivät. Joukossa oli monia ensikertalaisia eikristittyjä. Olin kutsunut mukaan Essain lukioaikaisen perheen. He tulivat hyvissä ajoin kirkolle ja saimme jutella rauhassa. Perhe näki ensimmäisen kerran jouluseimiasetelman. Äidille kerroin seimen sanoman hänen sitä kysellessä. Konkreettinen näkeminen auttoi ymmärtämään Hiroakin saarnaa kuten äiti siitä kertoi. Myöhemmin äiti kirjoitti. ”Koin, että jumalanpalveluksessa sydän puhdistui. Haluan vielä käydä läpi oppimiamme asioita yhdessä tyttäremme kanssa. Kotiin palattuamme keskustelimme yhdessä kaikesta mitä olimme kuulleet ja nähneet ja totesimme, että meillä oli oikein hyvä jouluaatto.”

Seuraavana päivänä olikin joulupäivän jumalanpalvelus ja kirkkosaliin kokoontui suuri joukko seurakuntalaisia. Jumalanpalveluksessa oli uuden jäsenen seurakuntaan liittäminen. Eräs ruokapiireihin osallistunut kristitty nainen, Emu halusi siirtyä Suomi-kirkon jäseneksi. Hiroaki oli pitänyt hänelle usean kerran katekismusopetuksen, koska aiempi seurakunta ei ollut luterilainen. Jumalanpalveluksen jälkeisessä juhlassa Emu piti todistuspuheen, joka oli juhlan kohokohta. Emu kertoi elävästi tiestään kristityksi ja monista puhuttelevista elämänvaiheista. Emun tie kristityksi tapahtui gospel-laulamisen kautta. Hän alkoi laulaa entisen asuinalueen kirkon gospel-ryhmässä. Ajan kuluessa, hän alkoi käydä myös saman kirkon jumalanpalveluksessa ja siitä avautui tie kasteelle. Emun puheessa tuli selkeäsi esille anteeksiantamisen ja anteeksisaamisen merkitys, mikä kirkastuui hänelle kristityksi tulemisen yhteydessä. Todistuspuhe päättyi Emun gospel-lauluun, joka varmasti kosketti kaikkia kuulijoita.

Joulujuhla oli kaikin puolin onnistunut. Vietimme aikaa rauhassa jutellen, soitimme yhdessä kellosoittimilla joululauluja. Kaikki nuotit eivät menneet aina oikeassa järjestyksessä, mutta kaikilla oli hauskaa. Ilo ja kiitollisuus välittyi juhlassa. Kun saimme jouluohjelmat kaikki hoidettua, oli perheen joulun vuoro. Johanna saapui tänne jouluksi viettämään joulua yhdessä. Tähän järjestyi muutama päivä vapaata ja teimme pienen retken vuoristoalueelle virkistymään ja nauttimaan hiljaisuudesta.

Vieraita

Tammikuun loppupuolella saimme vieraita Suomesta pitkästä aikaa. Kolme vuotta on vierähtänyt edellisistä vieraista. Aasian työn koordinaattori Pentti Marttila ja edellinen lähetysjohtaja Pekka Huhtinen saapuivat tänne neuvottelumatkalle. He osallistuivat Suomi-kirkon jumalanpalveluksiin ja pääsivät tutustumaan seurakuntalisiin. Molemmilla oli myös saarnavuorot. Tärkeä neuvottelu oli yhteistyökirkkomme Jelk:in johtohenkilöiden kanssa. Neuvottelut eivät koskaan ole helppoja ja niihin liittyy usein monia jännitteitä ja vaikeitakin keskusteluaiheita. Kuitenkin on tärkeää päivittää kuulumiset ja selvittää teologisia painotuksia ja opetusta. Neuvotteluissa tuli esille asioita joissa opetus ei ole yhtenäinen. Yksi keskeinen asia on opetus suhtautumisesta perinteisiin uskontoihin. Jelkin presidentin mukaan hän toimii esim. sielunhoitoseminaareissa jossa ovat yhdessä niin buddhalaiset kuin shintolaiset. Se ei ole muodostunut ongelmaksi Jelkille, jonka jotkut papit ovat toteuttaneet moniuskonnollista sielunhoitoa luonnonkatsastrofin alueella. Tämä ei ole Raamatun mukainen, koska näin opetus Jeesuksesta ainoana tienä pelastukseen syrjäytetään.

Vuosikokous

Tammikuussa aikaa meni kerran vuodessa pidettävään seurakunnan kokouksen valmisteluihin. Teimme jälleen kaikesta toiminnasta raportit ja toimintasuunnitelma tälle vuodelle. Seurakunnan talouden kirjanpito tuo usein paljon lisätyötä jotta viralliset paperit saadaan toimitettua yhteistyökirkon suuntaan. Vuosikokouksessa valittiin uusi seurakunnan johtokunta. Valinta ei ollut kovin helppo, mutta onneksi saatiin hyvä päätös aikaiseksi. Viime sunnusntaina jumalanpalveluksessa oli johtokunnan tehtävään asettaminen ja ensimmäinen kokous. Johtokunnan kokoonpano vaikutti lupaavalta. Kaikki jakoivat hyviä ajatuksia käsiteltäviin asioihin. Tämän joukon kanssa on hyvä jatkaa yhdessä. Vuoden toimintaa ohjaamaan valittiin Apt 2:42 ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat” Rukoilemme, että tämä ohjaa meitä kaikkia yhä syvemmin tuntemaan Jumalaa, meidän Luojaamme. Sitä kautta yhteys Jumalaan ja yhteys kristittyihin sisariimme ja veljiimme vahvistuu. Kiitos, että olet mukana tässä tärkeässä tehtävässä! Viemässä sanomaa Jeesuksesta japanilaisille.



Siunausta talvisiin päiviin!