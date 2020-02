Yhteistyöllä kasvava Inkerin kirkko

Koko Venäjän liittovaltion alueelle ulottuva Inkerin luterilainen kirkko sai uuden piispan Ivan Laptevista. Hän näkee Inkerin kirkon paikallisseurakuntien kasvun ja vahvistumisen onnistuvan yhteistyöllä.

Inkerin luterilaisen kirkon palvelukseen vihittiin uusi piispa 9. helmikuuta Pyhän Marian kirkossa Pietarissa. Ivan Laptev pohtii alkanutta piispankauttaan:

– Haluan tehdä joitakin pieniä muutoksia. Ensinnäkin valtaa on hajautettava Inkerin kirkon seitsemälle rovastikunnalle. Toiseksi minun on vierailtava seurakunnissa ja tuettava niistä heikoimpia. Haluan myös katsoa, miten seurakunnat sopeutuvat kirkkomme uuteen strategiaan. Strategian tavoitteena ovat paikallisseurakuntien voimistuminen ja kasvu. Strategia otettiin käyttöön vuonna 2018 ja ulottuu vuoteen 2025 asti.

Yhteistyön valoisat näkymät

Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä ja Inkerin kirkolla on pitkä ja vahva kumppanuussuhde.

– Inkerin kirkon uudelleen rakentamisessa Sleyllä on ollut suuri rooli. Sley oli yksi niistä lähetysjärjestöistä, jotka aloittivat työn Inkerin kirkon Neuvostoliiton jäljiltä tuhoutuneissa ja raunioituneissa seurakunnissa Neuvostoliiton jäljiltä. Olen valtavan kiitollinen Sleyn työntekijöistä, jotka ovat tehneet kirkossamme lähetystyötä. Toivon, että yhteistyömme jatkuisi, Laptev sanoo.

Laptevin mukaan Inkerin kirkon on mietittävä jatkossa Evankeliumiyhdistyksen kanssa, miten Sleyssä sovelletaan Inkerin kirkon nykyistä lähetysstrategiaa.

– Lähetystyö voi olla hyvin monimuotoista. Inkerin kirkolla lähetystyön muotoja ovat konsertit, vastikään Gospel Ridersin ehdotuksesta aloitettu moottoripyöräklubi sekä kirkon pihalle rakennetut leikkipaikat. Vaikka keinoja onkin erilaisia, lähetystyön tavoite on kuitenkin tärkeä pitää mielessä, Laptev toteaa.

Odotukset kumppanuussuhteesta Inkerin kirkon ja Sleyn välillä näyttävät piispan silmissä positiivisilta.

– Haluamme Sleyn tukevan näkyämme paikallisseurakuntien kehittämisestä ja voimistamisesta. Jo raamatullisista ajoista paikallisseurakunta on osoittautunut kaikista parhaimmaksi tavaksi tavoittaa ihmisiä Kristukselle. Joskus on ollut tilanteita joidenkin muiden lähetystyöntekijöiden kohdalla, että heillä on ollut joustamaton näky lähetystyön toteuttamistavoista. Kuitenkin paikallisseurakunnat tuntevat paremmin sen ympäristön, jossa lähetystyötä tehdään. Sen vuoksi toivomme, että voimme tehdä työtä ennen kaikkea yhdessä, Laptev jatkaa.

Laptev mainitsee Marian ilmestymispäivänä järjestettävistä Idäntyönpäivistä, jonne myös Sley on kutsuttu. Ennen Idäntyönpäiviä Inkerin kirkko tapaa Sleyn ja muut yhteistyöseurakunnat sekä toimijat.

– Kerromme siellä seuraavan vuoden suunnitelmasta ja työn kuulumisista. Tässä tilaisuudessa voidaan käsitellä isojakin asioita, Laptev kertoo.

Vakaat ajat Inkerin kirkossa

Inkerin kirkon seitsemän rovastikuntaa ulottuvat koko Venäjän liittovaltion alueelle. Rajat kulkevat aina Karjalasta Siperiaan asti.

Tämänhetkisessä lähetystyössä Laptevia askarruttavat Venäjän suurkaupungit, joissa sekä luterilaisten että ortodoksien määrä on prosentuaalisesti erittäin pieni.

– Venäjän suurkaupunkeja pidämme ensisijaisena lähetyskenttänä. Tietysti haluamme huolehtia niistä seurakunnista, joita meillä jo on. Teemme työtä myös muslimien parissa Venäjällä. Inkerin kirkon tulevaisuuden tavoitteena on tehdä lähetystyötä lisäksi Venäjän rajojen ulkopuolella, Laptev sanoo.

Laptev kannattaa olemassaolevaa mallia, jossa suomalaisia pastoreita Sleystä ja Kansanlähetyksestä on mukana Inkerin kirkon toiminnassa.

– Haluamme olla kutsumassa Inkerin kirkkoon suomalaisia työntekijöitä, joilla on konservatiiviset arvot. Tästä olisi apua sekä Inkerin kirkon seurakunnille että niille kirkkomme jäsenille, jotka ovat muuttaneet Venäjältä Suomeen asumaan, Laptev sanoo.

Laptevin mukaan Inkerin kirkon juuret ovat konservatiivisuudessa. Siinä Inkerin kirkko haluaa myös pysyä, kun Venäjällä liberaalit ja konservatiivit kristityt näyttävät tekevän eroa toisiinsa. Laptev uskoo, että konservatiivien ja liberaalien tiet tulevaisuudessa erkaantuvat toisistaan.

– Tunnuslauseemme kumpuaa raamatullisesta lähestymistavasta. Sen mukaan kirkko on avoin kaikille mutta ei kaikelle. Otamme vastaan syntisen, mutta emme syntiä, Laptev toteaa.

Inkerin kirkon kokonaisvaltaisen tilanteen Laptev näkee vakaana ja tasaisena.

– Inkerin kirkossa meillä on erittäin hyvät yhteydet vallanpitäjiin. Viranomaisten kanssa meillä on yhteisiä sosiaaliprojekteja esimerkiksi vanhusten huollon järjestämisessä. Tunnustusten välinen työ kuuluu Inkerin kirkon toimintaan, jota teemme valtiovallan puitteissa. Valtio antaa meille jatkuvasti takaisin kirkkorakennuksia, jotka Neuvostoliiton ajalta oli menetetty. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa meillä on sopimus, jota jatkamme aina kahden vuoden välein. Pidämme yhteyttä neuvoa antavan yhteistyöelimen kautta, Laptev listaa.

