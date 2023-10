Ylimäki, Häkämies ja Korri jatkavat nyky-tehtävissään – Sleylle paljon uusia jäseniä

Sleyn hallitus kokousti 26. lokakuuta ja sai hyväksyä 24 uutta jäsentä sekä jatkaa useita sopimuksia. Yhdistyksen jäsenistöä kutsutaan syyskokoukseen 16. joulukuuta Helsinkiin.

Etelä-Pohjanmaalla lapsi- ja perhetyö jatkuu elokuun loppuun 2024 saakka. Alueella lapsi- ja perhetyöntekijänä toimivan Leena Ylimäen työsuhdetta on jatkettu elokuuhun 2024 saakka, jolloin tehtävään lahjoitetut varat tulevat käytetyiksi. Ylimäen työ lapsi- ja perhetyöntekijänä on ollut mahdollista, sillä tehtävään lahjoitettiin merkittävä summa rahaa.

– Tästä lahjoituksesta ovat päässeet kiitollisina nauttimaan Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin ja laajemminkin Etelä-Pohjanmaan lapset ja perheet erilaisten leirien ja monenlaisen laadukkaan toiminnan muodossa, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kiittää.

Pastorit Johannes Häkämies, Pasi Palmu ja Markus Korri jatkavat nykyisissä tehtävissään ainakin vuoden 2025 lopulle saakka. Keski-Pohjanmaan piirivastaavana työskentelevän Häkämiehen toimensijaisuutta on jatkettu kahdella vuodella vuoden 2025 joulukuuhun saakka. Häkämies työskentelee pastori Pasi Palmun tehtävissä. Palmu tekee lähetystyötä maahanmuuttajien parissa Saksassa kolmen vuoden työkaudella. Häkämiehen sijaisena työskentelevän pastori Markus Korrin sopimusta Etelä-Hämeen piirin työntekijänä on niin ikään jatkettu vuoden 2025 joulukuulle.

Sleyn jäseneksi on voinut lokakuun alusta alkaen hakea sähköisellä lomakkeella. Samalla kertaa on voinut pistää paperit vetämään myös messuyhteisöön tai joihinkin sähköisiä jäsenhakemuksia vastaan ottaviin paikallisosastoihin. Paperirumban väheneminen on Sleyn ystävien joukossa otettu kiitoksella vastaan, ja 26. lokakuuta kokoontunut Sleyn ry:n hallitus toivottikin tervetulleeksi 24 uutta yhdistyksen jäsentä. Jäsenhakemuksen voi täyttää kätevästi osoitteessa sley.fi/jaseneksi.

Seuraavan kerran Sleyn hallitus kokoontuu 15. joulukuuta, eli päivää ennen Sleyn jäsenistön syyskokousta lauantaina 16.12. kello 13 Helsingin Luther-kirkossa. Jäseniä kutsutaan paikalle, aivan erityisesti uusia Sley ry:n jäseniä.