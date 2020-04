Ylösnousemuksen ilon matkalla

”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.” Joh. 17:24

Olen taiteilijan tytär ja niin kauan kuin muistan, olen kasvanut kuvien keskellä. Muistan kuvia lukemissani kirjoissa, maalauksissa seinillä ja satujen luomissa mielikuvituksen kuvissa. Kuvien kieli on minulle rakas ja se on minulle luonnollinen kieli maailman ja elämän merkityksen ymmärtämiseksi.

Kuvien ja taiteen lisäksi pidän matkustamisesta ja eräs kauneimmista paikoista jossa olen käynyt, on Istanbul ja siihen kaupunkiin liittyvät tarinat. Muistan kun olin tuossa kaupungissa ensimmäistä kertaa noin kymmenen vuotta sitten. Oli viileä syksyinen päivä ja kaupungissa kävellessä satuin astumaan Choran kirkkoon. Tuo pyhäkkö on nykyään kylläkin museo, mutta kirkon seinillä lukuisat ikonit kertoivat siitä, että siellä rukoiltiin Jumalaa ja että tämän kaipuun sekä uskon tunnustus kirjoitettiin myös kuvien kielellä. Ikoni ei ole nimittäin pelkkä kuva, vaan evankeliumin julistaja, Jumalan ja ihmisen kohtaamispaikka ja ikkuna ajan ulkopuolelle Jumalan todellisuuteen.

Eräs mahtavimmista ja puhuttelevimmista freskoista Choran kirkossa oli Kristuksen ylösnousemuksen ikoni, joka on myös tämän blogitekstin teemakuva. Eikö Jeesuksen asento olekin voimakas? Se ei ole ristillä riippuva Jeesus, heikko ja muserrettu, vaan ylösnoussut Kristus kirkkautta ja voimaa säteillen. Tässä yhdessä kuvassa on koko lunastuskertomus. Se on kertomus siitä, kuinka Ihmisen Poika seisoo kuoleman valtakunnan tuhottujen porttien päällä ympärillään kuoleman vankien särjetyt kahleet ja lukot. Porttien alla on voitettu kuoleman valtakunnan herra ja Kristusta ympäröivässä ovaalissa sädekehässä loistaa ylösnousemuksen aamun kajo.

Ikonissa Ylösnoussut Kristus on ottanut Aadamia ja Eevaa – eli koko ihmiskuntaa – kädestä ja vetää heidät kuolemasta elämään. Tämä on kahden ”Aadamin” eli ensimmäisen ja viimeisen tapaaminen, jossa Jumala samaistuu ihmiskuntaan ja vetää koko luomakunnan elämäänsä. Tässä on kertomus armon Jumalasta, joka julistaa ilosanomaa kaikille, myös niille jotka eivät tunteneet Jumalaa maanpäällisen elämänsä aikana. ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi!” Näin kristityt laulavat iloiten ylösnousemuksen päivän aamuna kaikkialla maailmassa.

On tärkeää muistaa, että tämä ei ole kertomuksena mikään satu, vaan salaisuuksien salaisuus, meidän jokaisen elämäämme koskettava tapahtuma. Meidän ei tarvitse Kristusta kohdataksemme ylittää maallisen elämän ja tuonpuoleisen elämän rajaa. Hän kurottaa ristillä lävistetyn kätensä nytkin sinun puoleesi, lievittää kipusi, kantaa murheesi, jakaa arkipäiväsi hetket ja kutsuu sinut mukaansa ylösnousemuksen ilon matkalle.

Tässä ikonissa on kuvitettu yhdessä hetkessä jokaisen sielun tie Jumalan luokse ja Kristus kutsuu meitä tälle matkalle. Voimme nähdä itsemme Aadamissa ja Eevassa, mikä tarkoittaa sitä, että sinä olet Kristuksessa kuollut ja sinä olet Kristuksessa ylösnoussut. Jumalan rakkauden salaisuus on siinä, että kertomus kuolemasta ja elämästä on sinun kertomuksesi, jossa mikään ei erota meitä Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa taikka Elämästä. Tämä on salaisuus siinä, että loppu onkin kaiken alku ja kärsimyksen jälkeen alkaa ylösnousemuksen aamu.