Yoshimurien lähettikirje

Jumalalle kaikki on mahdollista

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 4 / 3.8.2020

Pitkään jatkunut sadekausi on vihdoin päättynyt. Tänä vuonna sadekausi jatkui täällä Tokionkin alueella ennätyspitkänä, yli kuukauden ajan runsassateisena. Säätiedotuksen mukaan heinäkuussa oli vain yksi sateeton päivä ja aurinko paistoi vain muutaman tunnin. Vaikka aurinkoa ei näkynyt, silti oli kuumaa ja kosteaa. Poikkeuksena tyypilliseen sadekauteen oli myös rankkasateet, mikä on harvinaista tähän aikaa vuodesta. Rankkasateita esiintyi erityisesti Japanin eteläisellä saarella Kyuushuulla aiheuttaen kovia tulvia suurine vahinkoineen. Kotinsa menettäneitä ja vahingoista kärsiviä ihmisiä on pyritty auttamaan. Myös yhteistyökirkkomme Jelkin taholta seurakunnat lähettivät tavaraa ihmisten auttamiseksi ja keräsivät varoja avustustoimintaan. Elämän saattaminen entiselleen vie pitkän aikaa.

Tästä viikosta alkaen kesä on vihdoin saapunut ja kaskaiden siritys kuuluu voimakkaana sisälle asti. Kuumuuden lisäksi tämä on aina yksi kesän saapumisen merkki.

Työmme Suomi-kirkolla

Pääsimme aloittamaan jumalanpalvelustoiminnan kirkolla kesäkuun alusta alkaen, jolloin koronatartunnat olivat lähteneet hyvin laskuun ja hätätila Tokion alueella purettiin. Vaikka jumalanpalvelukset aloitettiin, monetkaan eivät uskaltaneet lähteä kirkkoon. Paikalla on ollut vain vajaa kymmenen henkeä. Suuri osa seurakuntalaisista asuu pitkien junamatkojen päässä ja he ovat iäkkäitä riskiryhmään kuuluvia. Kesäkuun alusta alkaen olemme striimanneet kaikki jumalanpalvelukset suorana ja sitä kautta kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. Tätä kautta kuuntelijajoukkoon on tullut uusia ihmisiä. Muutamat uudet ovat alkaneet seurata lähetyksiä säännöllisesti.

Toiminnassa joudumme ottamaan huomioon koronan aiheuttaman riskin ja noudatamme rajoituksia kuten varmasti muuallakin. Sunnuntaiaamuna pyyhimme kaikki mahdolliset kosketuspinnat ja käsidesit laitetaan sisääntuloon. Jumalanpalveluksessa noudatamme turvavälejä, maskien käyttö on välttämätön ja laulamme vain yhden säkeistön virrestä. Jumalanpalveluksen jälkeen emme järjestä varsinaisesti kahvihetkeä. Monet kuitenkin jäävät vaihtamaan kuulumisia. Lisäksi olemme järjestäneet Zoom ”kirkkokahvin” seurakuntalaisten kanssa. Iloitsemme, että muutamat ovat olleet säännöllisesti viikoittain mukana. Tässä on ollut hyvä mahdollisuus kysellä saarnaan liittyvistä asioista. Onkin ollut hedelmällisiä keskusteluja. Olemme jatkaneet yhteydenpitoa seurakuntalaisiin kirjepostein ja sähköpostiviestein joissa saamme kuulla kuulumisia henkilökohtaisesti.

Iloitsemme, että seurakuntaan olemme saamassa uuden jäsenen. Hän on muutaman vuoden ajan osallistunut ruoka- ja käsityöpiireihin sekä jonkun kerran Suomi-kirkon jumalanpalvelukseen. Hän on luterilaisen kirkon jäsen. Siirtyminen Suomi-kirkon jäseneksi vaatii virallisten papereiden hoitamisen. Kesän päätyttyä jäsenyys tulee voimaan.

Piiritoimintaa emme vielä ole voineet aloittaa, mikä on ollut harmillista. Tein vielä ruokapiirivideon Johannan kanssa. Se on saanut ihan mukavasti katsojia, mutta yhdessä tekemisen ilo jäi puuttumaan.

Tie kasteelle

Vuoden alussa alkanutta kasteopetusta päästiin jatkamaan kirkolla poikkeusjärjestelyin toisen kasteoppilaan osallistuessa Skypen välityksellä. Opetuskerrat olivat kaikki intensiivisiä, kysymyksiä ja keskusteluaiheita on riittänyt ja opetuskertoja lisättiin opetuksen edetessä. Opetuskerroilla oli hyvä huomata kuinka aikaisemmin käsitellyt Raamatun tekstit olivat jääneet mieleen ja niihin palattiin Katekismusta opiskellessa. Opetuksessa kirkastui selkeästi kuinka Vanhan Testamentin ennustukset täyttyvät Uudessa Testamentissa. Löytö oli molemmille merkittävä, ihmetystä herättävä ja sai oppilaat vakuuttuneeksi Jumalan pelastussuunnitelmasta. Opetuskerroista tuli meille kaikille tärkeä ja viimeisellä kerralla tuntui jopa haikealta todeta näiden päättyvän. Yhteydenpito jatkuu ja toivon mukaan kokoontumiset Raamatun äärellä.

Viime sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen vietimme rouva H:n kastetilaisuutta ja -juhlaa. Kasteen toimitti Ichigayan seurakunnan pastori Asano ja Hiroaki saarnasi. Olimme koolla pienellä joukolla, mutta tiesimme monen olevan mukana rukouksin. Tilaisuus oli hyvin koskettava kun jo yli 70-vuotias polvistui lattialle alttarin eteen vastaanottamaan kasteen kaiken synnin pois pesemiseksi ja Jumalan lapseksi pääsemiseksi. Hän sai osallistua myös ensimmäiselle ehtoolliselle. Rouva H piti hyvän todistuspuheen tiestään kasteelle. Kristityn miehen vakavan sairauden kautta tie kirkkoon avautui. Herra H on Suomi-kirkon pitkäaikainen jäsen.

Miten miehen sairaus avasi tein kirkkoon? Se oli nimenomaan Jumalan ihme. Sairaalasta päästyä herra H ei jaksanut kulkea yksin pitkää junamatkaa kirkkoon. Rouva alkoi kuljettaa häntä autolla. Aluksi vaimo ei osallistunut jumalanpalvelukseen, vaan toimi kuljettajana miehellensä. Vähitellen rouvakin tuli mukaan kirkkoon ja jumalanpalvelukseen. Hän alkoi osallistua ruokapiiriin ja oli auttamassa myyjäisvalmisteluissa sekä myyjäisissä. Kirkko ja seurakuntalaiset tulivat hänelle tutuiksi ja läheisiksi. Rouva alkoi osallistua raamattupiiriinkin. Siinä huomasimme hänen osaavan ulkoa ” Isä meidän” rukouksen! Kirkon muuton takia kutsu kasteopetukseen viivästyi. Muuton jälkeen viime vuoden syksyllä oli otollinen hetki ja hän oli valmis vastaanottamaan kutsun kasteopetukseen.

Muistamme hyvin herra H:n arviointia vaimonsa mahdollisuudesta tulla kristityksi aloittaessamme työtä Suomi-kirkolla seitsemän vuotta sitten. ”Hän on vahvasti buddhalainen. Ei ole helppoa keskustella uskon asioista hänen kanssaan.” Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista ja Hänellä oli suunnitelma vaimoa varten: miehen sairaus avasi tien kasteelle. Nyt miehellä on syvä helpotus. ”Hautajaisista ei enää tarvitse kiistellä, koska meillä on sama päämäärä.”

Toinen kasteopetukseen osallistunut rouva K ilmoitti jo aiemmin, ettei ole valmis kasteelle eikä hänen ajatuksensa muuttunut aktiivisesta opiskelusta huolimatta. Ymmärrämme, miksi kaste hänen kohdallaan ei ollut vielä mahdollinen. Liikuttuneena hän seurasi Skypen välityksellä kastetilaisuutta ja oli hyvin iloinen rouva H:n puolesta. Yhteys hänen kanssaan jatkuu. Jätämme hänet rukouksiin.

Vaikka olemme eläneet poikkeuksellista aikaa ja olemme joutuneet toimimaan rajoitetusti, saamme ihmetellä kuinka Jumala on toiminut hiljaisuudessa. Hän on johdattanut tämän vuoden aikana kolme uutta jäsentä seurakuntaan. Olemme saaneet pitää rikkaan kasteopetuksen ja nyt liikuttavan kastejuhlan. Kaikki tämä on ollut hyvän Jumalan työtä.

Kesä Japanissa

Tänä vuonna olisimme halunneet viettää lomaa Suomessa, mutta epidemiatilanteen vuoksi matkamme ei ole mahdollinen. Täällä tartuntojen määrä on lisääntynyt huomattavasti ja ulkomaalaisten maahan tulo on tiukka. Jos lähdemme Suomeen, en ulkomaalaisena pääse takasin Japaniin ja siksi matkamme ei ole mahdollinen. Vietämme lomaamme osaksi Tokiossa, mutta toivomme löytävämme viileämmän paikan joksikin aikaa. Essailla työstä on kahden viikon loma. Johanna on palannut Suomeen ja valmistautuu syksyn opintoihin.

Kesäämme Suomessa on yleensä kuulunut mansikan poiminta. Nyt emme pääse mansikkamaalle, mutta kävimme poimimassa pensasmustikkaa Tokion alueella. Sato oli hyvä ja poiminta sujui nopeasti.

”- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.” Job:2

Siunausta ja varjelusta toivottaen,

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Kiitämme kastetilaisuudesta ja muistamme rouva H:ta rukouksin

• Rukoilemme rouva K:n puolesta. Avaa hänelle tie kasteelle

• Rukoilemme seurakuntalaisten puolesta, varjele heitä ja anna terveyttä sairaille

• Rukoilemme, että pääsemme mahdollisimman pian normaaliin seurakunnan työhön

• Rukoilemme viisautta ja johdatusta kaikkeen toimintaan

• Pyydämme Johannalle ja Essaille varjelusta

• Kiitämme tähänastisesta varjeluksesta ja rukoilemme varjelusta edelleen

• Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta, sekä äidin puolesta. Hiroaki on lukenut Raamatun sanaa äidilleen käydessään vanhainkodissa.Viime aikoina äiti on ollut vastaanottavaisempi kuin aiemmin.

Suomi-kirkon kotisivulta http://www.suomikyoukai.org/ voit käydä katsomassa Suomi-kirkon videoita

