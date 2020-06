Yoshimurien lähettikirje

Ennen ”uutta normaalia”

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 3 / 27.5.2020

Koronapandemian seurauksena Japanissa hätätila julistettiin huhtikuun toisella viikolla. Sitä ennen koulun toiminta oli ollut pysähdyksissä yli kuukauden ja muutenkin suurten ryhmien kokoontumisia ja matkustamista oli kehotettu välttämään. Ulkomaan matkailijoita ei enää päässyt maahan. Hätätilan voimaan tultua turvatoimia tiukennettiin; kehotettiin liikkumista yleisillä paikolla välttämään sekä sosiaalisen etäisyyden eli turvavälien noudattamista suositeltiin. Liikkumista tuli rajoittaa työssä, lääkärissä ja kaupassa käymiseen. Mahdollisuuksien mukaan kehotettiin etätyöhön. Hätätilan julistuksen seurauksena monet ravintolat, kaupat ja liikkeet sulkivat ovensa. Matkustajien määrä julkisissa kulkuvälineissä väheni eikä suuria ihmismassoja enää kokoontunut vilkkaille asema-alueille. Ihmiset noudattivat annettuja ohjeita melko hyvin. Oli hämmästyttävää huomata kuinka ennen täpö täydet junat tyhjenivät ja vilkkaat asema-alueet hiljenivät. Varsinaista ulkona liikkumiskieltoa ei ollut joten ulos sai lähteä kävelemään. Kasvosuojaimen käyttö ei ollut pakollista, mutta täällä ihmiset ovat tottuneet käyttämään niitä flunssan yhteydessä joten nytkin suuri osa käyttää sitä. Kasvosuojaimista olikin kova puute, vasta viime päivinä niitä on alkanut tulla kauppoihin uudelleen. Pari kertaa päivässä jokaisessa kaupunginosassa kovaäänisen kautta kuulutettiin alueen ihmisille turvatoimien noudattamisesta.

Koronaepidemian vaikutus työhön

Hätätilan julistuksen jälkeen emme ole voineet pitää jumalanpalveluksia Suomi-kirkolla, vaan sunnuntaisin on lähetetty ”saarna” netin kautta. Tämä toi paljon haastetta tekniikan suhteen. Oli löydettävä hyvä menetelmä jolla ”saarna” saadaan kotisivulle mahdollisimman hyvälaatuisena. Alkuun Hiroaki piti ”saarnan” livelähetyksenä kotona. Live-lähetys toi paljon jännitystä lähetyksen onnistumiseen eikä ongelmilta säästytty. Ikävänä asiana oli lähetyksen katkeaminen kesken ”saarnan” huonon nettiyhteyden takia. Tämän vuoksi siirryimme nauhoittamaan ”saarnan” etukäteen. Lähettitoverimme Mirjam Harjun laulamana ja säestämänä saarnavideoon liitettiin alku- ja loppuvirret. Tällä tavalla ”saarna” saatiin yhtenäisenä liitettyä YouTube-tilille johon pääsi Suomi-kirkon kotisivun kautta. ”Saarna” oli kaikkien kuunneltavissa joka sunnuntai samaan aikaan. Teimme nauhoituksen pääasiassa kirkolla jotta saarnahetki tulee seurakuntalaisille läheisemmäksi ympäristönkin kautta. ”Saarnoja” on käynyt kuuntelemassa moninkertaisesti suurempi joukko kuin jumalanpalveluksessa on osallistujia. Videoiden tekemiseen olemme saaneet paljon ohjeistusta ja apua lähettitoveriltamme Tiina Latva-Raskulta. Kaikki videomme lähetämme hänelle YouTube-tilille laitettavaksi. Iloitsemme yhteistyöstä jota Mirjamin ja Tiinan kanssa olemme voineet tehdä.

Työssämme suurena puutteena on ollut, ettemme ole voineet tavata seurakuntalaisia. Tärkeää onkin ollut yhteydenpito ja kuulumisien vaihto sähköpostin, postin ja puhelimen välityksellä. Kaikki seurakuntalaiset eivät pääse katsomaan ja kuuntelemaan ”saarnoja” netin kautta. Siksi viikoittain lähetämme saarnan postitse monelle. Seurakuntalaiset ovat pysyneet terveinä, mikä on ollut kiitoksen aihe.

”Saarnan” lisäksi aloitimme tekemään lyhyen n. 10 min hartausvideon. Näitä Hiroaki piti jo hiljaisella viikolla

joka ilta. Toteutamme tätä samaan tapaan kuin Suomen iltahartaus vuorottelemalla puheosuudessa.

Hartauden alkuun ja loppuun Mirjam Harju esittää ”Mua siipeis suojaan kätke” – virren. Videoon on liitetty kuvitus jossa näkyy Hiroakin kääntämä laulun japaninkielinen sanoitus. Toivomme, että tällaisen lyhyen videon moni ehtii katsoa ja jaetut Sanat rohkaisevat tässä epävarmassa ajassa.

Piiritoiminta on ollut tauolla maaliskuusta lähtien. Harmittamaan jäi, ettemme voineet pitää lasten pääsiäistapahtumaa. Lapset ovat olleet jo pitkään kotona eikä harrastuksiinkaan ole päässyt. Tämän vuoksi ajattelin kokeilla tehdä lasten ruokapiirivideon samanlaisella ohjelmalla kuin lapset ovat paikalla. Pientä välipalan tekemistä ja hartaus Jeesuksen vertauksesta ”eksyneestä lampaasta” flanelloesityksenä. Johanna kuvasi ja teki videon editoinnin. Teimme Johannan kanssa myös videon ruokapiiristä hartauspuheen kanssa joka on myös kotisivulta katsottavissa. Molempia videoita on käyty mukavasti katsomassa.

Toimintamme on pitkälle ollut videoesityksien varassa. On ollut tärkeää saada Suomi-kirkon kotisivulle uusia videoita ja saada tätä kautta näkyvyyttä. Toivomme, että kylvetty Sana laittaisi katselijat liikkeelle sitten kun on turvallista osallistua kirkon toimintaan.

Tulevaisuuden näkymiä

Viime viikolla Japanin 39 läänissä virustartuntojen määrä oli laskenut niin paljon, että hätätila voitiin purkaa näissä lääneissä. Samalla alkoi tapahtua liikehdintää jäljellä olevilla alueilla hätätilan purkuun. Osalla alueista ei kuitenkaan päästy tartunnoissa alle tavoitteen. Tästä huolimatta, toukokuun viimeisellä viikolla hallitus päätti purkaa hätätilan koko maassa. Koska virustartuntoja ilmenee yhä edelleen, kehotetaan kaikkia noudattamaan varovaisuutta. Vielä ei ole tarkkaan selvyyttä mitä hätätilan purkaminen Tokion alueella merkitsee. Ainakin joitakin kauppoja ja liikkeitä voidaan avata.

Yhteistyökirkoltamme Jelkiltä ei ole vielä tullut selkeää ohjeistusta kirkon toimintaan. Ajattelemme vielä ensi sunnuntaina lähettää ”saarnan” videolähetyksenä. Kesäkuusta lähtien suunnittelemme aloittaa jumalanpalvelukset kirkossa pienen joukon kanssa. Alkuvaiheessa pyydämme iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien jäämään kotiin. Heitä varten teemme saarnasta videon kotisivulle ja hekin pääsevät mukaan jumalanpalvelukseen videon kautta.

Tauolla ollutta kasteopetusta on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pian. Jätämme heidät yhä edelleen rukouksiin.

Piiritoiminnassa aloittelemme alkuun niitä piirejä joissa osallistujajoukko on pieni. Mikäli tartuntoja ei lähde lisääntymään, voimme piiritoimintaa lisätä.

Perheen kuulumisia

Johanna sai kurssit hyvin suoritettua täältä ja on voinut olla apuna videoinnissa ja muussa tietotekniikan asioissa. Olisimme monessa tilanteessa olleet pulassa ilman Johannan tietoja ja taitoja. Alkukesästä hän voi vielä suorittaa joitain kesäkursseja täältä.

Essain työ alkoi pääsiäisen jälkeen kristillisessä vanhainkodissa. Hänellä on työhön junamatka. Epidemian aikana viemme ja haemme hänet. Essai on päässyt hyvin työssä alkuun ja pitää siitä kovasti. Toivomme hänen innostuksen jatkuvan.

Kahden kuukauden ajan olemme pysytelleet kotinurkilla. Alkuviikosta teimme pienen pyöräretken kaupungin puistoalueelle. Pääsimme hetkeksi pois kaupungin maisemasta ihailemaan kaunista uutta vihreyttä. Toivottavasti sinulla on mahdollisuus nauttia Suomen kauniista keväisestä luonnosta.

”Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon

teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!” Matt. 6:28-30 Keväällä saamme ihailla ja ihmetellä Jumalan luomistyötä. Jumalan hyvä huolenpito ja hyvä tahto tulee esiin luonnonkin kautta. Samalla tavalla Jumala pitää huolen myös meistä ihmisistä. Hän antaa meille mitä tarvitsemme ja paljon enemmänkin, ikuisen elämän. Jäädään Hänen huolenpitoon.

Siunattua ja virkistävää kesäaikaa!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Kiitämme varjeluksesta tähän saakka ja että saamme olla yhdessä perheenä. Pyydämme varjelusta edelleen

• Kiitos kasteopetuksesta ja rukoilemme kasteoppilaiden puolesta. Avaa kasteoppilaiden sydämet vastaanottamaan Jeesus ainoana tienä pelastukseen

• Rukoilemme seurakuntalaisten puolesta, varjele heitä ja anna terveyttä

• Pyydämme viisautta ja johdatusta toiminnan käynnistämiseen

• Pyydämme, että nettilähetykset olisi tavoittanut monia ja johdattaisi heitä kirkkoon

• Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta, sekä äidin puolesta

• Pyydämme Johannalle ja Essaille varjelusta

• Rukoilemme koko maailman tilanteen puolesta

Suomi-kirkon kotisivulta http://www.suomikyoukai.org/ voit käydä katsomassa Suomi-kirkon videoita

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Yoshimurien rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228 Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100

Lahjoittaminen on myös mahdollista MobilePayn kautta