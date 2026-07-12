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🔒 Eläkkeellä ehtii katsella pilvilampaita

12.07.2026

 

Diakoni, psykoterapeutti ja kirjailija Seppo Laaksoa seurasi työvuosien aikana usein kipeältäkin tuntunut kysymys omasta kutsumuksesta.  

Juuri ylioppilaaksi päässyttä Seppo Laaksoa ärsytti.

Elettiin seitsemänkymmenluvun puoliväliä Alastarolla. Sekä omat vanhemmat että kyläläiset tuntuivat olevan varmoja siitä, että Laaksosta tulisi pappi.

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