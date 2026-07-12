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SanansaattajaMaksumuuri
Työtä Japanissa ei vielä lopeteta
12.07.2026
Miten lähetystyöhön vaikuttaa se, että kirkkojen väliset teologiset erot kasvavat? Miksi lähetystyötä jatketaan maassa, jossa kansasta kristittyjä on vain vajaa prosentti uutterasta evankeliumin julistamisesta huolimatta? Tätä kyseltiin Evankeliumijuhlassa kesäkuun lopussa. Karkussa pidetyssä Evankeliumijuhlassa pohdittiin Vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä -otsikon alla muun muassa sitä, menevätkö lähetystyöhön annetut kolehtiroposet varmasti perille työhön, johon varat on tarkoitettu. Journalisti […]
Artikkeli Työtä Japanissa ei vielä lopeteta julkaistiin ensimmäisen kerran Sleyn kauppa – Luterilainen verkkokauppa | Kirjat, musiikki, lahjat.
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