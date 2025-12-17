  • SanansaattajaMaksumuuri

🔒 Joulun pakanallinen alkuperä on sitkeä myytti

17.12.2025

 

Vaikka media, oppikirjat ja jotkut reformaation ”vasemman laidan” kirkot meitä toisin valistavat, todistusaineiston valossa näyttää siltä, että Jeesus syntyi kuin syntyikin 25. joulukuuta.

On taas se aika vuodesta, kun mediassa muistutetaan, että joulu on itse asiassa alun perin pakanallinen juhla, eikä Jeesus suinkaan syntynyt 25. joulukuuta. Melkein voisi sanoa, että siitä tietää adventin ajan alkaneen.

Vanha virsi menee siis näin: pakanallisessa Rooman valtakunnassa juhlittiin 25.12., vuoden pimeimpänä aikana, Sol Invictusta eli ”voittamattoman auringon” juhlaa. Kun keisari Konstantinus 310-luvulla teki kristinuskosta valtionuskonnon, kristillinen kirkko omi vanhan pakanallisen juhlan tapoineen ja ymppäsi tilalle Jeesuksen syntymäjuhlan edistääkseen rahvaan kristillistämistä.

Tilaa verkkolukuoikeus 6,9 €/kk
Kirjaudu sisään

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja.
Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi
ja tuet kristillisiä kirjoittajia.

Artikkeli Joulun pakanallinen alkuperä on sitkeä myytti julkaistiin ensimmäisen kerran Sley Verkkokauppa.

  • Sley

Avainsanat

SanansaattajaMaksumuuri

Lisää artikkeleita: