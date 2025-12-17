  • SanansaattajaMaksumuuri

Joulurauhaa

17.12.2025

 

Maailman mahtavat mittelevät voimiaan ja laskeskelevat, kenellä on suurin armeija. Vertailutaulukkoon on merkitty sotilaiden, panssarivaunujen, lentokoneiden, sotalaivojen ja tykkien määriä. Väkevin sotajoukko on kuitenkin taivaan Jumalalla. Sen saivat kerran nähdä profeetta Elisa ja hänen palvelijansa, jotka olivat jääneet Syyrian pelottavien sotajoukkojen piirittämäksi Dotanin kaupungissa. Jumala avasi heidän silmänsä näkemään Jumalan valtakunnan todellisuuden: ”Vuori Elisan ympärillä […]

Artikkeli Joulurauhaa julkaistiin ensimmäisen kerran Sley Verkkokauppa.

