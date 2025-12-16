Loppuvuosi 2025

Kirsi Vimparin lähettikirje 6/2025

15.12.2025

Tässä noin kuukauden ajalta kuulumisia, aloitetaan nuorten kanssa tehdystä Suomen reissusta eli matkasta Maata Näkyvissä – festareiden 40-vuotissynttäreille. Etelä- Virosta meitä oli tällä kertaa mukana alle 20 hengen porukka, mutta pääkaupungin seurakunnista liittyi mukaan aikuisia ja nuoria, ja lopulta meitä oli yli 50.

Festarireissu oli nuorille jälleen antoisa, toki niin musiikin ja muun ohjelman puolesta, mutta myös hengellisesti. Palautteita hengellisen annin ja oppimisen osalta on joka kerran sykähdyttävä lukea, kuten nytkin mm. Epäilykset kuuluvat elämään eikä niiden olemassaolo tee meistä huonoja ihmisiä Usko antaa voimaa, toivoa ja rauhaa myös vaikeimpina aikoina

Jumala on lähellä silloinkin, kun tunnemme kadottaneemme Hänet En ole koskaan yksin, koska Jumala on olemassan Hyvää satoa festarireissusta on riittänyt jo näissä parissa nuortenporukassa, joissa olen mukana. Kiitos rukouksista ja matkan mahdollistamisesta!

Uusi tehtävä

Marraskuussa Valgan rovastikunnan rovasti ja muut keskeiset toimijat esittivät minulle pyynnön, että ryhtyisin johtamaan rovastikunnan nuorisotyötä. Tilanne on muuttunut ihanasti aktiivisempaan suuntaan nuorisotyön osalta, ja tarve struktuurille ja muulle on olemassa.

Uusien lähettien Haaponiemien kanssa kävimme myös Etelä-Viron piispan Marko Tiituksen kanssa palaveroimassa, ja hän halusi järjestää meille tehtäviin siunaamisen. Tämä sovittiin toteutuvaksi Valgan rovastikunnan adventtikonsertissa 13.12.2025, ja yhdessä rovasti Mart Jaansonin ja apulaisrovasti Vallo Ehasalun kanssa he siunasivat meidät tehtäviimme, Haaponiemet Valgan rovastikunnan lähetystyöntekijöiksi ja minut Valgan rovastikunnan nuorisotyön johtajaksi.

Virolaiseen tapaan tehtävienjakoa tuli myös spontaanimmin, ja piispan pyynnöstä lausuin muutaman sanan meidän lähetystekijöiden puolesta, ja rovastin pyynnöstä luin kaksi raamatuntekstiä adventtijuhlassa. Nuorisotyössä riittää perusstruktuurin luomista ja paljon yhteistyötä uusien ja uudehkojen vapaaehtoisten kanssa. Mutta monien vuosien odotuksen ja rukousten jälkeen näyttää erittäin toiveikkaalta!

Älkää pelätkö!

Haaponiemien kanssa olen nyt seikkaillut muissakin kohteissa, he tulivat mukaan myös Kambjan pyhäkoulun vuoden viimeiseen kertaan. Meillä olikin jotenkin ihanan erityinen ja siunattu kerta, oltiin jo joulun tunnelmissa ja askarreltiin itsemme paimeniksi kuulemaan ilosanomaa Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta.

Paljon muutakin tässä on ehtinyt olla menossa, mutta palataan niihin ensi vuonna.

Immanuel – Jumala on meidän kanssamme

Jos joku pitää omat lupauksensa, se on Jumala. Mikä ihana sana ja lupaus jokaiselle, joka uskossa saa tästä sanasta pitää pienelläkin otteella kiinni. Minua ei ole hylätty, minua ei ole jätetty, kaikesta huolimatta Jumala on lupauksensa mukaan minun kanssani. En ole voinut sitä ansaita, päinvastoin, mutta silti Jumala tahtoo olla minun kanssani.

Ehkä se juuri tänään on sinulle halauksen tavoin tuomassa erityistä lohtua ja vahvistusta. Ehkä se tänä jouluna on sana, jonka voit viedä jollekin lahjana eteenpäin.

Kiitos Sinulle kaikesta tänä vuonna. Ole siunattu ja Jumalan

hyvässä hoidossa myös tulevana vuonna.

Rukousaiheita

Kiitos hyvin onnistuneesta Maata Näkyvissä -reissusta!

Valgan rovastikunnan nuorisotyö ja ihmiset, uusi tehtävä nuorisotyön johtamisessa

paikalliset vapaaehtoistyökaverit

EEÜÜn tilanne

helmi-maaliskuun suunnittelu

terveys, jaksaminen ja vointi

Viron lapset ja nuoret

KIITOS jokaisesta lähettäjästä ❤️ yhteisöstä ❤️

nimikkoseurakunnasta ❤️

Kiitos rukouksistasi!

Siunattua joulunaikaa ja uutta vuotta!