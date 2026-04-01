Jeesus sovitti syntimme

Sokkien lähettikirje 3

31.3.2026

Terveisiä Ugandasta! Gulussa sadekauden ukkosmyrskyt ovat katkoneet sähköjä, ja olemme joutuneet useampana iltana turvautumaan kynttilöihin ja taskulamppuihin. On tavallista, että kovalla sateella tai ukkosella kaupunki katkaisee sähköt ennakolta vaurioiden välttämiseksi. Kovat myrskyt voivat saada myös paljon tuhoa aikaan heikosti rakennetuissa kylissä ja pakolaisalueilla.

Seurakuntalaisemme ovat kertoneet, että maissit kasvavat jo hyvää vauhtia. Vaikka kasvukausi olisi tuottoisa, pakolaisten suurimpana haasteena on maa-aluiden pieni koko. Perheet ovat saaneet käyttöönsä vain 6 aaria maata, jolle pitää mahtua myös oma asumus. Jokainen tontin nurkka on yritetty ottaa hyötykäyttöön, sillä vuokramaa on kallista. Haastetta lisää se, että viime aikoina pakolaisten määrän kasvettua aiempia tontteja on puolitettu, jopa useampaan kertaan. Rukoilemme, että tämä sadekausi olisi tuottoista ja liiat sateet tai kuivuus eivät pilaisi satoja.

Pappien koulutusviikko Bweyalessa

Maaliskuussa vastaanotimme vieraita sekä Etelä-Sudanista että Suomesta. Vietimme viikon Bweyalessa, minne oli kutsuttu noin 40 eteläsudanilaista pastoria ja evankelistaa. He saapuivat koulutukseen sekä Etelä-Sudanista että Ugandan pakolaisalueilta, osa pohjoisen Sudanin rajalta saakka. Meillä oli myös suuri ilo saada vierailevaksi opettajaksi Suomesta Timo Nisula, Turun Lutherin kirkon pastori, jonka tutkimusalaa ovat kirkkoisät ja erityisesti Pohjois-Afrikassa 300–400 -luvuilla elänyt Hippon piispa Augustinus.

Luennoilla käytiin läpi, minkälaisten teologisten kysymysten kanssa varhaiset kirkkoisät kamppailivat ja miten tämä näkyy nykypäivän kirkoissa. Osallistujat havaitsivat, että esimerkiksi moni alkukirkkoa haastanut harhaoppi esiintyy seurakunnissa tänäkin päivänä. Kirkkomme papit törmäävät jatkuvasti kristittyjen piirissä ajatukseen, että Jeesus ei ole yhtä paljon Jumala kuin Isä tai että Isä Jumala sivuutetaan kokonaan, kun halutaan puhua vain Jeesuksesta.

Toinen polttava kysymys oli, mitä tehdä kerran uskosta luopuneen tai räikeästi syntiä tehneen kristityn tai papin kanssa, joka haluaa palata seurakuntaan. Tällaiset palaajat tulee hyväksyä, sillä vain Jumala näkee ihmisen sydämeen. Näkyvässä kirkossa on aina sekä pyhiä että valekristittyjä, ja kelvottomankin papin jakamaa sanaa ja sakramentteja saa käyttää, koska ne saavat pätevyytensä Kristukselta.

Vierailijamme opetti myös saarnan retoriikkaa ja katekismuksen opettamista Augustinuksen esimerkin pohjalta. Luennoilla pohdittiin, mikä on tärkeää opetuksen valmistelussa ja miten saada kuulijat innostuneeksi. Augustinuksen mukaan kristinuskosta kiinnostuneelle tulee esittää kristinusko kauniina kertomuksena, joka tempaa mukaansa. Tämä vetoaa ihmiseen paremmin kuin pelkkä opinkohtien luennoiminen.

Lisäksi Taiston johdolla käytiin läpi seurakunnan johtamista, työntekijätaitoja ja Jumalan taloudenhoitoa. Papit tekevät työtä hyvin haastavissa oloissa, ja työ on usein yksinäistä. Kiireessä ja kuormittuneessa tilassa on vaikeaa löytää aikaa työn suunnitteluun.

Samaan aikaan Anna piti Bweyalen ja Betlehemin seurakuntien naisille opetusta Jeesuksen teoista ja sanoista pääsiäisen tapahtumien aikana. Erityisesti opetus ristinryöväreistä puhutteli naisia. Yleisesti ajatellaan, että vakavan rikoksen tehnyt tulee sulkea yhteisöstä eikä mahdollisuutta sosiaaliseen sovintoon ole. Kristinusko taas opettaa antamaan anteeksi katuvalle. Naiset kokivat, että olisi tärkeä antaa uusi mahdollisuus ja osoittaa armoa rikkoneelle niin kuin Jeesus osoitti toiselle ristinryövärille, joka tunnusti uskonsa Jeesukseen.

Vierailu Morobissa

Maaliskuun lopussa saimme toisen vieraan Suomesta, kun Afrikan aluekoordinaattori Ari Lukkarinen saapui yhteistyökirkon kanssa pidettävään kokoukseen. Samalla vierailimme Länsi-Niilin seurakunnissa Morobissa, missä Ari piti opetuksen luterilaisesta tunnustuksesta. Matkassamme oli mukana myös Ugandan uusi rovasti Sette Ramadan, Thomasin siirtyessä Jubaan.

Seurakuntalaisten taustat ovat moninaiset, ja kaikille ei ole selvää, millä tavalla luterilainen tunnustus eroaa ympäröivistä kirkkokunnista. Luterilainen armokeskeisyys on monissa kirkoissa vierasta, ja pyhitykselle annetaan iso rooli. Lutherin opetus pelastuminen “yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden” on viesti, jolla haluamme vahvistaa seurakuntien luterilaista identiteettiä.

Jumala pysyy uskollisena

Vietimme riemullista palmusunnuntaita Betlehemin seurakunnassa. Tuttuun tapaan palmunoksat heiluivat seurakunnan marssiessa kulkueena sisään kirkkoon ja laulaessa hoosiannaa. Tämän myötä laskeuduimme hiljaiseen viikkoon. Palmusunnuntaina kansa otti Jeesuksen vastaan kuninkaana, mutta hämmennys, epätieto ja painostus olivat syinä siihen, että myöhemmin he huusivat Jeesuksen ristille. Iloinen juhlakulkue vaihtui pilkkaavaan ristisaattueeseen Golgatalle.

Jeesuksen lähimmät opetuslapsetkaan eivät pysyneet loppuun asti uskollisina. Jumalan sana lohduttaa meitä juuri tässä: “Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää” (2. Tim 2:13). Tämä sanoma tavoittaa meidät pääsiäisenä: Herra on tullut pelastamaan meidät uskottomat omalta itseltämme ja tekojemme seurauksilta. Me, jotka ennen olimme Jumalan vihollisia, olemme Jeesuksen sovituksen kautta nyt Jumalan kansa.

Siunattua ylösnousemuksen juhlaa jokaiselle.

Terveisin

Anna ja Taisto Sokka

Rukousaiheita

Etelä-Sudaniin ja Sudaniin rauhaa

Pakolaisten toimeentulo

Tuottoisa satokausi

Ugandan uusi rovasti

Sette ja Thomasin työ

Kirkon tulevaisuuden suunnitelmat, seminaari ja omavaraisuus

Tulevan kotimaankauden vierailut, matkat ja järjestelyt

Kiitos pastorien ja naisten koulutuksesta

Kiitos vierailijoista Suomesta ja yhteistyökirkosta

Kiitos hyvin sujuneista matkoista ja pastorien varjelemisesta Etelä- Sudanin teillä

