Usko yhdistää meitä

Sokkien lähettikirje 4/2026

4.5.2026

Terveisiä Ugandasta! Ja tällä kertaa myös Suomesta! Huhtikuussa hoidimme viimeisiä työtehtäviä Ugandassa ja samalla valmistauduimme tulevaan kotimaankauteemme Suomessa. Ennen lähtöämme oli monta juoksevaa asiaa, mitä hoitaa, niin että Gulun kotimme pysyy hyvässä kunnossa meidän ollessamme sieltä pitkään poissa. Huhtikuun viimeiset viikot saimme nauttia vielä Ugandan lämmöstä, ennen kuin saavuimme Suomen kylmyyteen kotimaankaudelle. Onneksi täälläkin kevät jo koittaa ja päivät pikkuhiljaa lämpenevät meille päiväntasaajan asukkaillekin siedettäviksi.

Riemullinen pääsiäinen Palabekissa

Huhtikuun alussa vietimme pääsiäistä Palabekin seurakunnassa. Jumalanpalvelus oli erityinen siitä syystä, että juhliessamme Kristuksen ylösnousemusta Taisto sai vihkiä kaksi seurakuntalaistamme avioliittoon ja kastaa heidän pienen lapsensa. Tie tähän pisteeseen ei ole ollut pariskunnalle helppo ja samalla kirkollinen avioliittoon vihkiminen oli myös Palabekin ensimmäinen vihkitoimitus.

On ylipäätään harvinaista, että pariskunnat saavat kirkollisen siunauksen avioliitolleen. Tämä johtuu siitä, että kulttuurillisesti avioliitto solmitaan ennen kaikkea sukujen kesken. Jos suku ei hyväksy sulhasehdokasta tai saa riittäviä morsiusmaksuja, he eivät suostu etenemään asiassa. Näin siinäkin tapauksessa, että pariskunta jo eläisi yhdessä ja heillä olisi lapsia. Pariskunta voidaan erottaa, jos ilmestyy sulhasehdokas, jolla on varaa maksaa suvun toivomat morsiusmaksut.

Tästä syystä moni ei uskalla pyytää avioliitolle siunausta kirkosta, eikä moni pappi uskalla sitä tehdä, sillä pelätään suvun ja yhteisön vihaa, jos pariskunta vihitään ilman morsiusmaksujen suorittamista. Kristittyinä ajattelemme, että sitä minkä Jumala on yhdistänyt, ei tule ihmisen erottaa. Siksi ajattelemme, että näiden pariskuntien on tärkeää saada kristillisen kirkon tunnustus avioliittonsa aitoudesta Jumalan silmissä. Raamatun tarina Raakelista ja Leasta puhuttelee tässä kulttuurissa kasvaneita, sillä Raakeliin rakastunut Jaakob saatettiin vanhemmalle sisarelle mieheksi perheen juonittelun seurauksena. Jaakob oli kuitenkin jo sydämessään uskollinen Raakelille ja päätyi ottamaan kaksi vaimoa vastoin Jumalan antamaa ohjetta. Tällainen tilanne on kristitylle vaikea, ja kirkolla on vastuu neuvoa, kuinka seurata Jumalan tahtoa, vaikka oma yhteisö menettelisi Raamatun sanan vastaisesti.

Huhtikuun hyvästejä

Huhtikuun viikkoihin mahtui monia hyvästejä. Vielä viimeisenä iltanammekin Gulussa auringon jo laskettua joku halusi tulla jättämään siunauksen toivotukset matkaan ja lähettää terveisiä Suomeen. Ihmiset kokivat lähtömme raskaasti, vaikka joka kerta vakuutimme, että tulemme muutaman kuukauden päästä taas takaisin eivätkä nämä ole lopulliset hyvästit.

Ennen lähtöämme pidimme myös kirkon työntekijöiden kesken rukoustilaisuuden matkamme puolesta. Olemme kiitollisia siitä työyhteydestä, joka meillä on paikallisten kollegoidemme kanssa. Heidän rohkaisunsa ja siunauksensa saattoivat meidät levollisin mielin matkaan. Vaikka tulemme eri kulttuureista ja olosuhteista, olemme monesti saaneet kokea olevamme yhtä Kristuksen työn tähden. On helppo lähteä kotimaankaudelle, kun tiedämme, että hyvä työyhteys säilyy etäisyydestäkin huolimatta ja että meitä odotetaan takaisin.

Monelle ugandalaiselle ja eteläsudanilaiselle toiselle puolelle maailmaa lentokoneella matkaaminen kuulostaa käsittämättömältä ja myös arvaamattomalta. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että elämää ei voi miettiä liian pitkälle, sillä olosuhteet voivat muuttua minä hetkenä hyvänsä. Hyvästitkin halutaan jättää kunnolla, eikä mitään saa jäädä hampaankoloon, sillä huomisesta ei koskaan tiedä. Me taas olemme suomalaisina pitkään tottuneet siihen, että elämää voi jollain tavalla ennustaa ja tietyt perusturvallisuuteen liittyvät asiat eivät muutu.

Ajattelemme esimerkiksi, että matkaaminen on turvallista, eikä mitään pahaa voi sattua, sillä luotamme ihmisen rakentamaan teknologiaan ja todennäköisyyksiin. Paikalliset sisaret ja veljet ovat sen sijaan opettaneet meitä rukoilemaan ja pyytämään Jumalan suojelusta kaikkeen, mitä teemme. On vain harhakuvitelmaa, ettätämä elämä olisi meidän oman älymme ja viisautemme varassa. Totuus on, että ihminen ei pysty päättämään päiviensä määrää tai mihin tuuli meitä kuljettaa. Vain Jumalaan luottamalla voimme elää aidosti turvallisin ja levollisin mielin.

Jumalan luona on koti

Aloittelemme parhaillaan kotimaankautta, ja vierailemme muutamissa seurakunnissa vielä ennen kesää. Isomman vierailukierroksen teemme syksyllä. Toivottavasti tapaamme teistä monia. Taisto on toukokuussa myös sijaistamassa Richard Ondichoa Helsingin Luther-kirkon kansainvälisessä messuyhteisössä maahanmuuttajatyössä. Tämä yhteisö on meille erityisen tärkeä, sillä saimme sieltä aikoinaan parhaat eväät lähetyskentälle valmistautumiseen.

Lähetystyöhön lähtiessä sydän jää ikään kuin kahteen paikkaan. Se on osa lähetystyöntekijän tehtävää ja uhrausta. Kentällä ollessa kaipaa läheisiä kotimaassa, mutta Suomessa vieraillessa ajatukset ovat paljon siinä, miten ihmiset jaksavat pakolaisleireillä. Todellinen kotimme on kuitenkin Jumalan luona. Missä kuljemmekaan, olemme aina ensisijassa taivaan kansalaisia. Samoin usko yhdistää kristityt toisiinsa valtamertenkin yli. Tämä antaa meille toivon pelastuksesta ja iankaikkisesta kodista maailman myrskyjenkin keskellä.

“Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta” (Fil. 3:20).

Rukousaiheita Toukokuun vierailut

Etelä-Sudaniin ja Sudaniin rauhaa

Pakolaisten toimeentulo

Avioliittoon siunattu pari Palabekissa

Kotimaankausi ja seurakunnat Suomessa

Läheiset kotimaassa ja Ugandassa

Kiitos turvallisista matkoista

Kiitos yhteistyökirkosta

Terveisin

Anna ja Taisto Sokka

Kotimaankauden vierailuja:

Ke 13.5. klo 18 Niinisalo

La 16.5. klo 18 Lahti

Su 17.5. klo 14 Helsinki

Ti 26.5. klo 18 Tuusula

To 28.5. klo 14 Huittinen

katso tarkemmat tiedot:

https://www.sley.fi/toiminta/lahetystyo/lahetit-kotimaankaudella

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/sokkien-lahettikirje-toukokuu-2026