Tauolta takaisin

Kirsi Vimparin lähettikirje 2/2026

14.4.2026

Sain palata takaisin tavalliseen elämään lähes parin kuukauden rästivapaiden vieton jälkeen. Oli hyvä olla vapailla, ja on ollut hyvä palata takaisin työkantaan.

Vaikka monenlaista tässä huhtikuun aikana on jo tapahtunutkin, hyvin harvasta tilanteesta on kuvia. Niinpä ajattelin tämän sivun alalaidassa jakaa kanssanne muutaman erityisesti mieleen jääneen hetken Eastbournesta, Englannista, jossa kävin vajaan viikon verran noin kuukausi sitten. (Kuvat alkuperäisessä kirjeessä: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/04/kirsi-vimparin-lahettikirje-huhtikuu-2026 ) Sain kuin lahjana erittäin aurinkoiset ja kuivat kelit, ja kevään kukkaloiston ihailemisen lisäksi kävin vaeltelemassa rannikkopolulla.

Koin erityisesti tuon parituntisen luonnossa meren äärellä valtavan suurena lahjana. Vaikka reitti ei sinällään haastava ollutkaan, on minulla sen verran elämän aikana ollut selässä hermovaivaa, että ei olisi aina ollut mahdollista kävellä noin pitkälti ja reiluja mäkiä. Ja jotain erityistä rukousyhteydessä Jumalan kanssa on, kun ymmärtää konkreettisesti Hänen luomistyönsä ja voimansa jylhässä luonnossa.

Juhlat

Pääsin vierailemaan rakkaan uskonystävän Allin 90-vuotissyntymäpäivillä Kokkolassa Armon Kappelilla hiljaisen viikon lauantaina. Alli on ollut lähettämässä niin minua kuin monia muitakin lähetystyöhön rukouksin, rakkaudella ja moninaisilla työpanoksilla.

Mainitsin puheessani mm. sen, miten ihailen Allin tapaa kohdata täysin vieraita ihmisiä ystävällisyydellä ja rakkaudella. Joka kerran kun kotimaankausieni aikana tapaamme, minua jännittää keihin uusiin naapureihin tai muihin ihmisiin hän on nyt tutustunut ja heidän kanssaan ystävystynyt. Monia heistä Alli kutsunut hengellisiin tilaisuuksiin tai heidän kanssaan pitänyt kahdenkeskisiä Raamattuhetkiä. Näitä elävän elämän tarinoita on ollut hieno kuulla. Ja tulipa yksi juhlavieraista jälkeenpäin minulle sanomaan: “Minä olen muuten yksi näistä naapureista!”

Yllättävä Suomenreissu

Suomesta Äänekosken ja Suolahden tienoilta (ja vähän muualtakin) ovat niin seurakunnat kuin yksittäiset ihmiset tukeneet Valgan rovastikunnan ja muutaman seurakuntamme lapsi- ja nuorisotyötä jo muutaman vuosikymmenen. Monien yhteyksien ja yhteisen työn ja ystävien seurauksena päädyin ennen huhtikuun puoliväliä retkeilemään viikonlopuksi Suomeen. Alta kuvasta (kirjeestä) löytyy pääosin porukka, keiden kanssa seikkailtiin!

Pääsin reissussa moninaisiin hommiin, kuten tulkkausten lisäksi myös yhtäkkiä lauantain yhteisen retkipäivän ehtoollishetken kanttoriksi. Oli suuri ilo tutustua uusiin lähetyksen ystäviin, ja jakaa pätkä yhteistä matkaa tällä erää. Lisäksi pääsimme käyttämään matkustusaikaa myös kesän suunnitteluun, Kristiinan kanssa etenivät kesän Soontagan leirin suunnitelmat jo aivan mukavasti.

Elämän varrelta on muutenkin kertynyt yhteyksiä ja ystäviä, ja leiripäivän tauolta kerkesin olla vartin Teamsin kautta mukana yhden entisen Sleytyökaverin leirille lasten lähetystunnille. Sekin oli aivan hauska piipahdus, kiitos Marika!

Kristiina on siis Valgan rovastikunnan lapsityön johtaja, ja tässä vielä meistä kuva mereltä viime perjantailta. Muistakaa mielellään myös häntä rukouksin, hän opettajan päivätyönsä ohella käy mm. pitämässä pyhäkouluja ja on mukana leireillä. Kristiina on Soontagan leirin johtaja, ja yhdessä hänen kanssaan saamme nyt sitä pikkuhiljaa alkaa suunnitella eteenpäin.

Keväällä tapahtuu

Monet talvikauden viikko- ja kuukausitason asiat jatkuvat vielä huhti- ja toukokuussa, osin alkukesästäkin. On tulossa Tarton Paavaliin nuortenpäivä, Kambjan pyhäkoulun kevään lopetus, muutama englanninkielinen kansainvälinen raamattupiiri, Tartossa yliopiston Opiskelijaviikon kaksi tapahtumaa ja muuta. Kiitos, kun muistat kaikkea suunnittelua, järjestelyitä ja tilanteita. Ja ennen kaikkea ihmisiä siellä mukana!

Taloudesta

Alta löytyy uusin talouskäppyrä. Auvisen Ville meitä näille toimittaa, ja hän innostui sijoittelemaan oikein useamman viivan. Graafista löytyvät vuodet 2023-2026, ja tämän alkuvuoden tuen kertymä onkin paras noista kaikista. Suuri kiitos kaikesta tuesta!

Taloudellinen tuen kannatus rohkaisee, koska se tarvitaan siihen, että voin jatkaa tässä kutsumuksessa lähetystyössä. Raha-asiat eivät ole aina niin innostavia, mutta olen myös pyytänyt alusta lähtien Jumalalta, että työni kulut voisivat olla renkaan tulojen ja nimikkoseurakuntien tuen kautta katettuina. Ja ne ovat olleet! Käytännöllinen rukousvastaus, johon monet ovat olleet panostamassa. Kiitos!

Muistatko vielä?

Naisten kokemukset Jeesuksen haudalla puhuttelevat meitä. Jeesuksen hauta oli tyhjä. Pelottavat miehet sädehtivän kirkkaissa vaatteissa laittoivat naiset muistelemaan, mitä Jeesus oli heille aiemmin Galileassa sanonut omasta kärsimyksestään syntisten ihmisten käsissä, kuolemastaan ja kolmannen päivän ylösnousemuksestaan.

Muistatko sinä vielä, mitä Jeesus on sinulle puhunut?

Ehkä mieleesi nousee rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”Matt. 21)

Tai ehkä mieleesi nousevat sanat: ”Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.” (Matt. 9:2b)

Ja sitten ne sanat, joilla Hän kutsuu meitä kaikkia: “Seuraa minua. ” (Luuk. 5:27b)

Siunaavin terveisin

Kirsi

Rukousaiheita

palaaminen työhön pitkän vapaan jälkeen. Kiitos virvoittavasta ajasta!

yhteistyökirkkomme nuorisotyö, siellä erityisesti kesän yhteinen JäPe-leiri ja Valgan rovastikunnan nuorisotyö

kevään nuorten tapahtumat

lähettäjärengas ja työn tuki

terveys, jaksaminen ja vointi

Kiitos rukouksistasi!