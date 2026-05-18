Credo-kirje toukokuussa 2026

Kuulumisia Credo-työstä 2/2026

18.5.2026

SUSANIN MIETTEITÄ

”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. ” Luukas 12:32.

Näillä sanoilla alkoi Susan Kirionkin, Credon kenttätyöntekijän, haastattelu joulukuussa 2025. Istuimme Credo-seminaarin päätyttyä aamuauringossa Kilgoriksessa puimassa mietteitä ja tapahtumia tämän, joka vuosi toteutettavan tapahtuman, jälkeen. Susan oli huolehtinut käytännön järjestelystä paikallisten toimijoiden ja Kenian kenttävastaavan Maikki Ochiengin kanssa. Seminaari – tai leiri – oli taas kerran ollut onnistunut. Paikallistelevisiokin kiinnostui meistä ja pääsimme tärkeän asiamme kanssa telkkariin koko porukka!

Tutustuin Susaniin vuonna 2002, kun aloitin Credon toimintaa pienimuotoisena Nairobissa. Tarvitsimme lähetyskentälle tiimiini sellaisen henkilön, joka voi pitää huolta tyttöjen hyvinvoinnista ja voisi ennen kaikkea keskustella heidän kanssaan maa-kielellä, tyttöjen omalla heimokielellä. Lisäksi yhteydenpito koulujen opettajien ja rehtoreiden kanssa oli voimia vaativaa kenttätyötä. Niinpä diakonissa Susan teki pitkiäkin matkoja huolehtiakseen tyttöjen asioista kouluilla. Ja tekee edelleenkin jaetusti Deborah Koilekenin kanssa.

NÄIN PITKÄLLE ON TULTU

Kysyin nyt 24 vuoden jälkeen, toukokuussa 2026, Susanin mietteitä. Hän kertoo, että tämä pieni Credo-ohjelma on tavoittanut monia tyttöjä ja herättänyt paljon kiinnostusta paikallisissa vaikuttajissa. Pieni ohjelma on saanut aikaan myös hyviä tutkintoja ja moni tyttö on päätynyt yhteisössään merkittävään asemaan. Mainitsen nyt vain Narokin sairaalan hallinnollisen johtajan Silvia Musunguin ja Kenian valtion viestintäviraston yritysviestintäpäällikön Veronica Naserianin…Eivät nämä ole ollenkaan pieniä tehtäviä maasainaiselle.

Susan pyytääkin Jumalalta, että tämä käyttäisi kaikenlaisia pieniä puroja ja keinoja, jotta Credossa voitaisiin jatkossakin saavuttaa suuria asioita. Haastattelun päätteeksi Susan kehottaa katsomaan Kristukseen, joka on uskon alkaja ja päättäjä.

KOULU VAIN JATKUU

Tytöt Credo-ohjelmassa voivat hyvin. Damaris, Gladys, Sarah ja Josephine ovat niitä, jotka päättivät lukionsa vuoden 2025 lopussa ovat aloittaneet jatko-opinnot joko toukokuussa tai tulevan syyskuun aikana. Jos tunnistit oman kumminuoresi nimen, voit vain rukoilla Jumalalta johdatusta tämän nuoren naisen elämään, ammatinvalintaan ja tulevaisuuteen. Susan kertoo, että kouluillaan olevat tytöt ovat olleet terveitä. Kaksi ohjelman nuorinta ovat hieman sairastelleet, mutta he ovat saaneet asiantuntevaa lääkärin hoitoa ja ovat taas kunnossa.

TYÖ JATKUU, KEINOT MUUTTUVAT

Kenttätyö on kaikki nämä vuodet pysynyt hyvin samanlaisena. Koulumaksujen osalta nykytekniikka on kuitenkin tuonut helpotusta, kun raha siirtyy digitaalisesti Susanin kännykältä suoraan koulun tilille kunkin tytön viitteellä. Aiempina vuosina muistan kävelleeni laukku täynnä seteleitä postitoimistoon kirjoittelemaan maksumääräyksiä kouluille ja siinähän vierähti useampi tuntikin kerrallaan. Aina ei siis pidä paikkaansa sanonta: ”Ennen oli paremmin” , vaikka joskus kyllä niin tunnustan ajattelevani. Ehkä ikä tekee tällaista tunnelmaa itse kullekin meistä…

Susanin kenttätyössä toimiva Deborah Koileken on saanut työpaikan Ewuaso- nimisen paikkakunnan läheltä ja hoitaa Credon asioita tämän uuden toimensa ohella. Kiitos, että olet rukoillut hänen puolestaan, sillä Deborah on ponnistellut todella uutterasti tulevaisuutensa ja perheensä eteen, vastuksista välittämättä. Kenttätyö kaksikolta sujuu kuulemma nyt täydellisesti.

RUKOUSAIHEITA:

Kenian uusien vaalien valmistelu ja siihen liittyvä poliittinen kampanjointi; rauhaa ja hyviä päätöksiä kansalaisten hyväksi

Transmaran seudulla ollaan kiitollisia kauniista ilmoista ja siitä, että peltojen kitkeminen on ohi ja ihmisillä sekä lehmillä on riittävästi ruokaa.

uusia tukijoita Credolle Suomesta

paikallisia kenialaisia tukijoita Credolle

Linnunlauluisia terveisiä sinulle ja kiitos

korvaamattomasta tuestasi!

Reija

