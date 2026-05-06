Arkea orpolapsityössä

Maikki Ochiengin lähettikirje 5/2026

7.5.2025

Orpolapsityön kenttäkierros saatiin hyvin päätökseen. Koululaiset ovat palanneet takaisin kouluun loman jälkeen. Oli hienoa tavata nuoriamme näissä yhteisissä tapaamisissa. Toimistomme Georgina on ollut kiireinen valmistellessaan koulumaksuja nettipankkijärjestelmään, josta orpotyönjohtaja Molly ja minä käymme nämä hyväksymässä. Tämän jälkeen Georgina tulostaa maksutositteen, joka toimitetaan koululle, jotta nuori saa jatkaa koulunkäyntiä. Lukukauden aluksi maksetaan myös ammattiin opiskelevien asunnon vuokra. Loppukuusta on aina tiimimme palkkapäivä ja samalla maksetaan myös lakisääteiset vähennykset kuten verot ja eläkemaksut. Georgina huolehtii myös siitä, että kaikista maksusuorituksista on asianmukaiset kuitit koottuna kansioihin ja näin sitten vuosittain tilillemme pystytään suorittamaan tilintarkastus.

Rukousaiheita

Orpotyönjohtaja Molly kokosi aiheita, joita nousi esiin kahdenkeskisissä keskusteluissa nuorten kanssa. Apuna keskustelussa oli Mollyn tekemä kysymyspohja. Nuorilla on monenlaisia haasteita elämässään, liittyen huoltajan ja nuoren väliseen suhteeseen sekä taloudelliseen tilanteeseen. Tuettavien joukossa on myös HIV-positiivisia nuoria ja muutamalla heistä on haasteita säännöllisen lääkityksen ottamisessa. Sisäoppilaitoksessa on vaikeata ottaa tai säilyttää lääkkeitä niin, että muut eivät näkisi, ja tästä syystä yksi nuori olikin lopettanut lääkkeiden käytön. Muistetaan nuoriamme rukouksissamme kaikissa heidän iloissaan ja haasteissaan.

Virkistystä

Päätimme orpotyönjohtaja Mollyn kanssa, että on tullut aika järjestää tiimillemme virkistystä työn oheen. On ollut mukava valmistella tätä päivää, jota vietetään 19.5. Toivottavasti päivästä tulee hyvä kaikille tiimimme jäsenille. Minä saan pitää päivän aikana hartauden sekä hetken liittyen työhyvinvointiin ja jaksamiseen, aiheesta josta Keniassa ei paljon puhuta. Tähän valmisteluun tarvitsen erityistä viisautta, jotta osaan puhua aiheesta oikealla tavalla. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa. Seuraava kirjeeni tulee elokuussa ja silloin sitten kuulumisia jälleen.

Siunausta kesääsi!

Uusi lukukausi kouluissa

Diakoniatyöntekijöiden työ

19.5 pidettävä virkistyspäivä

Alumnitapaamisen valmistelut

Orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

Credo-ohjelman nuoret ja diakoniatyöntekijä

Kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Varjelusta matkoille

Virkistävä kesäloma

Kiitos rukouksistasi!

Terveisin,

Maikki