”Pidä meitä turvissas, Jeesus, armohelmassas.” (VK 492)

Ken Takakin lähettikirje 2/2026

4.5.2026

Käännöstyöni

Tänä keväänä käytin vuosilomaani Japanin matkaa varten. Ennen matkaa ja matkan jälkeen käänsin editoiden Sleyn lähetti Pasi Hujasen lyhyitä raamattuopetuksia. Valmiiksi ovat tulleet ”MITÄ ILMESTYSKIRJA KERTOO JEESUKSESTA?” ja ” PSALMIEN KIRJA, ESIKUVA RUKOUKSEEN”. Melkein valmiina on ” MITÄ APOSTOLI PAAVALI OPETTAA ARMOLAHJOISTA”. Ne ovat pitkään kuuluneet käännettävien opetusten listaani. Alla ovat otteita Pasin opetuksesta ”MITÄ ILMESTYSKIRJA KERTOO JEESUKSESTA?”:

”Ikävä kyllä me emme pysty sijoittamaan historiamme tapahtumia Ilmestyskirjaan ennen kuin vasta sitten, kun kaikki on tapahtunut. Ehkä Jeesuksen sana siitä, että loppu tulee yllätyksenä kaikista ennustuksista ja merkeistä huolimatta, liittyy juuri tähän: Ilmestyskirja avautuu meille lopullisesti vasta sitten, kun se on jo historiaa! Vasta sitten näemme asiat oikeassa valossa, vasta sitten osaamme laittaa palapelin palaset oikeille paikoilleen.”

”Ihminen on aina halunnut hallita Jumalaa, hän on aina halunnut olla kuin Jumala. Tästä halusta johtui syntiinlankeemus, siitä nousi myös keisarinpalvonta. Mutta siitä nousevat myös monet asiat, jotka elävät tänäänkin. Yhä vielä on paljon niitä, jotka haluavat itse pelastaa itsensä. Tekojen avulla pelastusta hankkivia ei tarvitse lähteä etsimään pakanamaista, heitä löytyy myös Suomesta. Ilmestyskirja puhuu Jumalan kaikkivaltiudesta: Jumala ei hyväksy ketään rinnalleen. Jumala pitää valtaa tässä maailmassa, vaikka välillä näyttää siltä, että kuninkaat ja muut mahtimiehet määräävät tämän pallon asioista.”

”Johanneksella on sanoma myös ydinsodan ja ympäristötuhon varjossa eläville – eikä tuo sanoma suinkaan ole kauhistava ja pelottava, vaan lohduttava: Jumala määrää, koska tämän pallon aika täyttyy, ei kukaan muu!”

”Taivaaseen pääsevät siis vain ne, joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan. Mistä minä tiedän, pääsenkö minä taivaaseen vai en? Raamatun yksinkertaisimmaksi pelastusopiksi sanotaan Room 10:13:a: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Eli ne pääsevät taivaaseen, jotka haluavat päästä sinne Jeesuksen sovituskuoleman kautta. Ulkopuolelle jäävät ne, jotka haluavat turvautua omiin tekoihinsa eivätkä Jeesukseen.”

”Turvautuminen yksin Jeesukseen voi tuntua liiankin helpolta pelastustieltä, mutta kuka on sitä yrittänyt, tietää, kuinka vaikeaa se on. Omavanhurskaus ja tekojen pelastusoppi elää meissä hyvin sitkeästi!”

”Kun luemme Johanneksen ilmestystä, tulee muistaa, miksi kirja on kirjoitettu: se on rohkaisua vainojen keskellä eläville kristityille. Johannes halusi rohkaista heitä vaeltamaan taivaan tiellä huolimatta uskon synnyttämistä vaikeuksista.”

Japanin matkasta

Edellisessä kirjeessäni pyysin esirukousta Japanin perhematkallemme. Matka oli siunattu ja johdatettu hyvin. Koko perhe on sitä mieltä, että tämä oli paras Japanin matkamme. Tällä kertaa perheen jäsenet matkustivat osittain eri ryhmissä. Aikuiset lapsemme suunnittelivat matkaamme ja me vanhemmat seurasimme heitä. Kävimme joka sunnuntai eri kaupungin luterilaisessa jumalanpalveluksessa. Nagoyassa tapasin eläkepastorin, joka hyödyntää Bible Toolboxia valmistaessaan saarnojaan. Tokion Suomi-kirkossa on pitkään rukoiltu sairauteni puolesta. Sain matkamme viimeisenä sunnuntaina kiittää kasvotusten seurakuntalaisia esirukouksesta. Shinjukun ravintolassa ruokailtiin kastekirkkoni, Koishikawan seurakunnan ystävien kanssa. Kaikki näyttivät yhtä nuorekkailta kuin 35 vuotta sitten paitsi minä ! 😀

Kiitos- ja esirukousaiheita

-Kiitos esirukouksesta käännöstyöni, terveyteni ja perheeni puolesta. Tänä keväänä syke on usein ollut liian alhainen. Toukokuussa minua odottaa sydän- ja sepelvaltimotutkimukset.

– Rukoilemme, että Bible Toolboxin ja blogieni lukijoille Jumalan laki ja evankeliumi tulisivat tutuiksi oikealla tavalla.

Lähetysterveisin,

Ken Takaki (高木賢)