Ystävä, kevätterveiset Tartosta!

Liisa Rossin lähettikirje 4/2026

29.4.2026

Huhtikuun on hujahtanut sellaisella vauhdilla, että tuntuu kuin koko kuukausi olisi kestänyt vain pari viikkoa. Pääsiäisaika kului Paavali-matkalla Kreikassa. Porukka oli mukava, ja pääsimme näkemään monia kiinnostavia kohteita. Päällimmäisenä jäi mieleen kiirastorstain ehtoollinen Lyydian kastepaikalla, Filipin arkeologinen alue sekä huikea Meteora. Ainut miinuspuoli oli, että toin matkamuistona kreikkalaisen flunssapöpön, joka kaatoi sohvalle seuraavaksi viikoksi.

Kevään työkuulumisia

Raamatunopettajien kurssi on edennyt loppusuoralle. Viime viikolla lähettikollegani Titta Hämäläinen vieraili kurssilla puhumassa Raamatun opettamisesta nuorille ja ensi viikolla kokoonnumme vielä raamattupiirien vetäjien kanssa. Kurssin innoittamana yksiosallistujista oli jopa pitänyt pääsiäisenä raamattutunnin lapsilleen ja lapsenlapsilleen! Seuraavassa kirjeessä saatte kuulla enemmän osallistujien kokemuksia oppimastaan.

Myös kevään raamattuopetussarjat ovat edenneet loppusuoralle – lähiviikkoina ovat jäljellä vielä viimeiset opetukset niin Viljandissa, Tartossa kuin Pärnussakin. Vähitellen katse alkaa kääntyä jo kesän leireihin ja niillä tulevien opetusten suunnitteluun. Kesän lähestyessä lähestyy myös kotimaankausi, jonka alkuun on enää kolmisen kuukautta. Vaikka ajatukset ovat vielä tiukasti täällä Viron puolella, pitäisi siis alkaa myös jo etsiä niin asuntoa Lahdesta kuin autoa puoleksi vuodeksi. Otan mielelläni vinkkejä vastaan, jos tiedät jotain sopivaa.

Viime viikko oli varsinainen lähettitapaamisten viikko, kun peräkkäisinä päivinä kokoonnuttiin niin Sleyn Viron-työn tiimillä, Viron luterilaisessa kirkossa työskentelevien lähettien joukolla kuin Teamsissa Sleyn koko lähettijoukolla. Pärnun opetusreissun yhteydessä ehdin vielä käydä syömässä ja kahvilla kuun alusta maahan saapuneiden Kansanlähetyksen uusien lähettikollegojen kanssa. Hienoa, kun Viron-työ saa vahvistusta myös maan länsiosiin.

Tartossa vietetään taas tällä viikolla opiskelijapäiviä, ja EEÜÜ osallistuu järjestämällä kaksi spesiaali-iltaa: tänään ”Maailmanlopun kahvilan” paneelikeskusteluineen ja huomenna teemaillan aiheella ”Mitä minulta puuttuu?” Tällä kertaa mukana ei ole suomalaisten aktioryhmää ja paikalliset opiskelijat kantavat itse päävastuun. Oma panokseni viikkoon ei ole kovin suuri, mutta huomisiltaan lupauduin mukaan avuksi. Kiitos jos rukoilet näiden tapahtumien puolesta ja erityisesti niihin kutsuttujen ei- kristittyjen puolesta.

Kiitos myös kaikista muista rukouksista ja taloudellisesta tuesta. Huhtikuulta ei ole vielä lopullisia lukuja, mutta maaliskuun tilanne näyttää, että renkaan yksityinen kannatus on edelleen hienoissa lukemissa.

Kesän menovinkkejä

Ensi kesän Evankeliumijuhlaa vietetään Karkussa 26.-28.6. Olen mukana lauantain ”Vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä” – keskustelussa ja sunnuntain messussa minut siunataan viidennelle työkaudelle. Muutenkin olen toki tavattavissa koko viikonlopun ajan. Ohjelman ja tiedot majoitusvaihtoehdoista löydät sivulta evankeliumijuhla.fi. Tervetuloa Karkkuun myös elokuussa, kun ohjelmassa ovat Raamattu- ja lähetysteologiset päivät 14.-16.8. Pidän siellä sunnuntain aamuhartauden ja olen mukana paneelikeskustelussa Sanan merkityksestä tänään. Tarkemmat tiedot: https://www.keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/raamattu-lahetysteologiset-paivat/

Kutsuttuna ensimmäisestä päivästä viimeiseen

Filippiläiskirjeen 1. luvussa Paavali iloitsee siitä, että Filipin seurakuntalaiset ovat ”alusta alkaen olleet ja yhä ovat mukana evankeliumin levitystyössä”. (Fil. 1:5) Paavali oli saanut kutsun ”Tule meren yli ja auta meitä” ja hän tuli auttoi parhaalla mahdollisella tavalla, tuomalla evankeliumin. Paavalia ja Siilasta vartioineen vanginvartijan hengen Paavali oli pelastanut tuplasti – sillä ettei kukaan karannut vankilasta maanjäristyksen seurauksena ja sitten johdattamalla uskoon ja ikuiseen elämään.

Jokaisella seurakunnassa oli oma tarinansa, ja heissä oli syttynyt halu olla mahdollistamassa sitä, että muutkin kuulevat saman evankeliumin. Paavali jatkaa: Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” (Fil. 1:6)

Meidänkin elämässämme on se ensimmäinen päivä, kun olemme saaneet tulla Jeesuksen löytämiksi ja kutsumiksi, ja on viimeinen päivä, kun saamme lopulta kohdata Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Siinä välissä meillä on tämä päivä, tälle päivälle annetut tehtävät, Jumalan tänään meissä tekemä hyvä työ sekä kutsu ja lupaus, jotka ovat voimassa tänään. Ole siis siunattu tänään, sillä paikalla, johon Jeesus on sinut kutsunut!

Rukousaiheita

Opiskelijaviikon tapahtumat

Kevään koulutuksiin osallistujat

Lähetyskeskuksen koulutustyön tulevaisuuden suunnittelu

Kesän leirien valmistelut

Opiskelijatyön työntekijät ja yhteistyökumppanit seurakunnissa

Asunnon ja auton löytyminen kotimaankaudelle

Toukokuun lomaviikko

Siunausta kevääseesi!

Liisa Rossi

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/04/liisa-rossin-lahettikirje-huhtikuu-2026