Kenttäkierros ja vuosikokous

Maikki Ochiengin lähettikirje 4-2026

13.4.2026

Toivottavasti pääsiäisen aikasi oli hyvä ja sait pysähtyä pääsiäisen sanoman äärellä. Minä vietin lomaa pääsiäisviikon. Ratsastus ja pyöräily ovat minulle rakkaat harrastukset. On hienoa, että joskus näihin harrastuksiin tarjoutuu mahdollisuus lisäkokemuksiin, kuten nyt lomareissussa Naivashan kaupungissa. On uskomatonta, miten lähelle pääsee villieläimiä hevosen selästä käsin. Siitä kuva yläpuolella. Pääsin myös pyöräilemaan eläinten läheisyyteen. Muutaman päivän levon jälkeen oli hyvä palata kotiin pääsiäisen sanoman äärelle. Keniassa koululaiset ovat lomalla parhaillaan. Tällöin on hyvä aika kutsua orpotyön lapsia ja huoltajia yhteisiin tapaamisiin. Aloitimme kenttäkierroksen viime viikon torstaina. Tapaamiset aloitetaan aina hartaudella, jonka pitää diakoniatyöntekijämme tai paikallisen seurakunnan edustaja. Yhdessä myös lauletaan ja rukoillaan. Tämän jälkeen orpotyön johtaja käyttää puheenvuoron. Tiimimme keskustelee kahden kesken jokaisen nuoren kanssa erikseen ja näin nuorilla on mahdollisuus keskustella asioista niin, että huoltaja ei ole kuuntelemassa. Tapaamisen lopuksi jokainen nuori saa lahjaksi kolme kristillistä kirjaa. Peruskoululaisille annetaan lahjaksi vaatteita, koulureppu ja kouluvihkoja. Koulupukuraha heille on annettu viikko sitten ja näin huoltaja on voinut hankkia lapselle uuden koulupuvun.

Toimin Sleyn yhdyshenkilönä yhteistyökirkkomme (Evangelical lutheran church in Kenya ELCK) suuntaan. Perjantaina osallistuin kirkon vuosikokoukseen Sleyn edustajana. Sain tuoda kokousväelle Sleyn tervehdyksen kokouksen aluksi. Muuten tehtäväni oli seurata kokouksen kulkua. Kokouksen aikana vihittiin tehtävään kirkon pääsihteeri Andrew Ngeiywa, joka on hoitanut tätä tehtävää sijaisena muutaman vuoden ajan. Orpolapsityö on kirkon päätoimiston alainen työmuoto ja raportoimme työstämme heille. Rukouksiin yhteistyökirkkomme työ.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

“”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto” Ef. 1:7

Terveisin,

Maikki

Rukousaiheita

huhtikuun kenttäkierros

yhteistyökirkkomme Keniassa

orpolapsityön tukemat perheet sekä työtiimi

orpotyönjohtaja Molly

Credo-ohjelman nuoret ja diakoniatyöntekijä Susan

kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

Sleyn työ niin kotimaassa kuin lähetysalueilla

terveys ja varjelus liikenteessä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/04/marja-ochiengin-lahettikirje-huhtikuu-2026