Pieni ihminen, suuri Jumala

Poukkien lähetystervehdys 2/2026

7.5.2026

”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.” (Luuk. 12:32)

Häkellyttävä Tokio

Herättyämme ensimmäisenä aamuna Tokiossa, näkymä ikkunassa oli yhtä hämmentävä kuin se on aina ollut kaupunkiin saapuessamme: ”Täällä loppumattomaton talomeren keskelläkö jälleen olemme?” Kokivatkohan opetuslapset itsensä yhtä pieniksi sen suuren tehtävän edessä, jonka ylösnoussut Jeesus antoi heille ennen taivaaseen astumistaan? Käskihän Jeesus heitä viemään hyviä uutisia taivaasta kaikkeen maailmaan. Väkiluvultaan 122,5 miljoonan Japani, jossa kristittyjä on vajaa yksi prosentti, pitää lähetystyöntekijän pienellä paikalla. Onneksi tehtävän johto on Jeesuksella, kuten pastori Hannu Penttinen totesi matkaan siunaamispuheessaan. ”Täällä olemme, Herra. Kenen luokse sinä lähetät meidät? Valmista sinä heidän sydämensä kuulemaan sinun äänesi.” Ilo läikähti omassa sydämessä, kun astuimme ulos keväiseen säähän ja näimme nupuillaan olevat sakura-kukat! Matkasimme miljoonakaupungin ainoalla raitiotievaunulla Suomi-kirkolle varmistamaan omat osuutemme ja tehtävämme tulevissa pääsiäisajan tapahtumissa, jotka saimme toteuttaa hyvässä yhteistyössä Päivi ja Hiroaki Yoshimuran kanssa.

Seurakunnan rinnalla

Seuraavana aamuna, palmusunnuntaina, alkoi yhteinen pääsiäismatkamme vuosien takaa tutuksi tulleen Suomi-kirkko seurakunnan kanssa. Messun, kirkkokahvihetken ja kuulumisten vaihdon jälkeen suuntasimme mielemme hiljaisen viikon tapahtumiin seuraten kuvien ja musiikin saattelemana ja virsiä laulaen ’Via Dolorosaa’, Jeesuksen kärsimystietä. Pitkäperjantaina kokoonnuimme pienellä joukolla iltakirkkoon, jossa hiljennyimme Jeesuksen ristinkuoleman ja sovitustyön ääreen Sanan, musiikin ja rukouksen kautta. Pääsiäissunnuntaina puolestaan kirkko täyttyi sekä säännöllisemmin että harvemmin kirkossa käyvistä seurakuntalaisista, ja saimme isolla joukolla iloita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Messun jälkeen nyyttikestipöytä täyttyi mitä moninaisimmista ruoista ja herkuista. Joukossa oli myös Suomen tuliaisemme, Mignon-pääsiäismunat, jotka yllättivät väen suklaatäytteellään. Pääsiäisjuhlan ohjelmassa kuulimme Suomesta lähetettyjä pääsiäistervehdyksiä ja kolme vuotta sitten kasteen ottaneen seurakuntalaisen todistuspuheenvuoron sekä soitimme musiikkivastaavan johdolla käsikelloja, mikä oli hieno kokemus ensikertalaisellekin! Oman musiikki- ja kuvaesityksemme päätteeksi – ja ennen yhteisesti hoidettuja jälkitöitä keittiössä – yhdyttiin vielä ylistyslauluun. Ulkona sakura-puut olivat täydessä kukoistuksessaan!

Uusia kutsumassa, tuttuja kohtaamassa

Julistuksen, opetuksen ja musiikin lisäksi tärkeä osa lähetysmatkojamme on tuttujen tapaaminen ja uusien ihmisten kohtaaminen kirkolla ja muualla. Suomi-kirkon olennainen osa sen toiminnan alusta lähtien on ollut kutsuva työ, mitä Yoshimurat ovat uutterasti jatkaneet. Tämänkertaiselle matkallemme mahtui kolme tapahtumaa, joissa meillä oli hengellinen opetus- ja musiikkivastuu. Niin hiljaisen viikon keskiviikon Suomen kielen piirissä kuin lauantain lasten ruokapiirissä aiheena oli arvatenkin pääsiäinen. Koska lapset tulivat ruokapiirin vanhempiensa seurassa, kyseessä oli itse asiassa perhepiiri, jossa yhteisvoimin Päivin Yoshimuran opastuksella valmistettiin kolme herkullista persikkakakkua. Kun lapset olivat askarreet itselleen kauniin ristin ja koristelleet pääsiäismunia, kokoonnuttiin koko joukon voimin kuuntelemaan myös pääsiäissanomaa ja laulamaan sekä lopuksi nauttimaan pöydän antimista. Kolmas tapahtuma oli avointen ovien periaatteella toteutettu Kirkkokahvila-päivä suussa sulavine porkkakakkukahveineen. Päivä kokosi sekä seurakuntalaisia että uusia ihmisiä kirkolle leppoisasti jutustelemaan kahvikupin äärelle. Ohjelmahetkiemme teemaa ”Vuodenaikojen ja ihmiselämän vaihtuvat värit” lähestyimme kuvien, musiikin ja Raamatun kohtien avulla.

70-vuotiasta seurakuntaa onnittelemassa

Viimeisenä sunnuntaina kävimme ensimmäistä kertaa Hongon evankelis-luterilaisessa seurakunnassa, jonka 70-vuotisjuhlallisuuksiin vierailumme oli yhdistetty. Varsinainen juhlasunnuntai oli viikon päästä, mutta pääsimme mukaan ”etkoille”: Martin sai kutsun messun saarnaajaksi ja Päivi messun sisään sijoitetun pyhäkoulupuheen pitäjäksi. Musiikillis-, kuvallis- ja opetuksellisen onnittelumme esitimme kirkkolounaan jälkeisessä tilaisuudessa. Siinä kuulimme myös seurakunnan mielenkiintoisesta alusta, kun joukko innokkaita kristittyjä opiskelijoita oli lähtenyt perustamaan itsellensä omaa seurakuntaa! Joukko nykyisiä seurakuntalaisia halusi puolestaan viedä meidät läheiselle Tokion yliopiston puistomaiselle kampukselle, jossa nautimme niin historian havinasta kuin kukkaan puhjenneista atsaleapensaista.

Jeesus kantoi ristillä, ei ainoastaan sinun ja minun synnit, vaan koko maailman synnit, jotta tie taivaaseen olisi auki kaikille. Jos neljästä vuodenajasta pitää valita yksi, niin suomalaiselle valoisa ja lämmin kesä kuvaa ehkä parhaiten elämää taivaassa. Koska Japanissa kesä on kuuman paahteinen, japanilaiselle kevät lukuisine avautuvine kukkineen saattaa parhaiten tuoda mieleen taivaan, tosin sillä erotuksella, että taivaassa kukka ei lakastu eikä päivä pimene! Tälläkin matkalla lauloimme lasten ja aikuisten kanssa: ”On meillä ilon maa lähellä Jumalaa. Ei siellä ole tuskaa, kuolemaa. Sen ihanuudessa ylhäällä taivaassa hän, Jeesus, kuninkaamme on. Yö on poissa, yö on poissa, halleluja, yö on pois! Siellä valona on itse Jumala, halleluja, yö on pois!” (Siionin kannel 483:1)

Siunattua helatorstaita ja kevättä toivottaen

Päivi & Martti

Kiitetään

hyvästä varjeluksesta ja johdatuksesta lähetysmatkallamme ❣

uskollisesta lähetysystävien joukosta ja esirukoustuesta ❣

jokaisesta kohtaamastamme ihmisestä ❣

Rukoillaan

pääsiäissanoman avautumista lapsille ja heidän perheilleen ❣

Suomi-kirkon ja Hongon seurakuntien kasvun jatkumista niin uskossa kuin jäsenmäärässä ❣

voimia ja johdatusta lähetystyöntekijöille perheineen ja paikallisille pastoriperheille ❣

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/poukkien-lahettikirje-toukokuu-2026