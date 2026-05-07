Päivän Manna 8.5.



Iloitkaa aina Herrassa! (Fil. 4:4)

Kuinka pääsen vapaaksi pahasta omastatunnostani ja voin iloita Jumalassa? Vastaan: Et saa aloittaa millään teoilla, vaan sinun on tartuttava Jumalaan Kristuksessa ja uskottava evankeliumi. Se ilmoittaa, että Kristus on annettu meille kantamaan syntejämme, olemaan välimiehenämme ja puolustajanamme Jumalan edessä ja että meillä ainoastaan Kristuksen ja hänen tekojensa kautta on syntien anteeksiantamus, Jumalan armo ja puhdas, hyvä omatunto.

Tätä uskoa seuraa rakkaus, rauha ja ilo, kiitos ja ylistys. Ihmisen täytyy koko sydämestään mielistyä Jumalaan, kaikkein rakkaimpaan ja armollisimpaan Isään, joka suhtautuu häneen isällisesti, vuodattaen aarteensa hänen ylitseen runsaasti, aivan ansiotta. Tässä ei ole mitään syntiä, mitään kuoleman ja helvetin pelkoa, vaan iloista, kaikkivoipaa luottamusta Jumalaan ja hänen suosioonsa. Sitä sanotaankin iloksi Herrassa, ei hopeassa tai kullassa, ei ylensyömisessä ja juopumuksessa, ei voimassa ja terveydessä, ei ystävyydessä ja suosiossa, ei hyvissä teoissa ja pyhyyksissä, sillä kaikki tuo on pelkkää petollista ja väärää iloa, joka ei milloinkaan voi liikuttaa eikä täyttää sydämen sisintä.

Herrassa iloitseminen sen sijaan on rohkeaa luottamista häneen, armolliseen Isään. Tällainen ilo halveksii kaikkea sitä mikä ei ole Herraa, omaa pyhyyttäänkin.